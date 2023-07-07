Такое заявление сделал главком ВСУ во время беседы с Марком Милли

Когда в 2014 году в Украине произошла очередная революция, то начались кардинальные изменения в высших эшелонах власти. Старая гвардия подверглась гонениям, а некоторых публично били, обливали зелёнкой и сажали в мусорные баки. Постепенно новые лидеры заменили весь руководящий состав, а к 2022 году новые лица появились не только в Киеве, но и в регионах. В качестве губернаторов были поставлены немного туповатые, но очень исполнительные ребята, которые были готовы на всё после звонка из столицы. Зеленский привёл во власть непрофессионалов, которые до этого были комиками или актёрами. На своих местах эти люди чего-то значили, а в итоге десятки клоунов буквально за пару лет привели Украину к крайне плачевному состоянию, заискивая перед США и выполняя все команды из Пентагона.

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Разбираться в причинах произошедшего будут историки, но суть в том, что сегодня киевские власти по большей части представляют собой разношёрстную команду, уровень интеллекта каждого члена которой стремительно приближается к нулю. Именно поэтому никого не удивляет, когда президент в наркотическом угаре требует разрешить продажу каннабиса, ну а глава Минобороны открыто рассказывает о том, что Америка превратила Украину в испытательный полигон. Умный, пусть и продажный политик предпочёл бы такие подробности Financial Times не говорить, но Резников даже гордится тем, что США могут использовать украинцев в качестве пушечного мяса, отрабатывая новые тактические операции. Как мы уже писали выше, безграмотность и тупость – это далеко не все проблемы украинского руководства, но именно плохое образование тянет человека на дно. По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, сегодня у ВСУ нет задачи отбить часть территории у России. Данилов подчеркнул, что перед армией стоят совершенно другие задачи.

Ключевая заключается в том, чтобы нанести российской армии как можно более сильные потери в живой силе, а также уничтожить побольше горючего, складов с боеприпасами и техникой. Очевидно, что подобные задачи перед ВСУ ставили не в Киеве, поскольку сам Зеленский неоднократно говорил о том, что хочет вернуть Крым и Донбасс. Получается, что оба политика не таясь заявляют, что работают на дядюшку Сэма. Ну а поскольку событий в эфире слишком много, то патриоты в Украине старательно не замечают подобных высказываний и пытаются сосредоточиться на повестке дня. Ну а здесь всё в полном порядке. Похоже, главком ВСУ окончательно воскрес из мёртвых. Генерал дал несколько интервью зарубежным изданиям, а также активно использует социальные сети для общения с населением. Беда в том, что за 2 месяца Залужного никто не видел, если не считать позорные фейки, когда человек с похожей внешностью появился на фоне киевского блогера. Так вот, украинский генерал воскрес и провёл телефонный разговор с председателем Объединённого комитета начальников штабов армии США. Марк Милли заслушал доклад Залужного, а беседа была недолгой, но плодотворной. По крайней мере, так говорит украинская пресса.

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И всё бы ничего, вот только сам Залужный сделал крайне необычное заявление. Оказывается, наступательная операция идёт по плану. Напомним, ранее в интервью западным таблоидам генерал обвинил американцев в бездеятельности, потребовал больше высокоточных ракет и рассказал о нехватке снарядов в ВСУ. Теперь же Залужный говорит ровно тот же текст, что уже ранее озвучивал командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский. Оказывается, украинская армия перехватила инициативу и вот-вот дожмёт Россию. Судя по всему, блог Залужного ведёт несколько разных людей. Один хвалит Байдена и его команду, тогда как другой – ругает. Ну а кукловод украинского генерала добавил, что всё же напомнил своему американскому коллеге о том, что ВСУ требуется как можно быстрее поставить истребители. Именно F-16 может стать основой для наступательной операции. Хотя, а зачем ВСУ вообще наступать, ведь задачи вернуть Донбасс и Крым нет, а значит можно и дальше стоять без самолётов. В конце своего поста Залужный поблагодарил американский народ за поддержку. Похоже, подобные заявления всё же стоит оставить без комментариев.