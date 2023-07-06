Теперь ракетой займутся российские инженеры

Аналитики уже давно говорят о том, что Украина превратилась для США и НАТО в испытательный полигон. Американцы не только пытаются изучить эффективность тех или иных оружейных комплексов, но и зарабатывают на рекламе. При этом в Пентагоне не только тестируют технику, но и пытаются разрабатывать новые тактические схемы. Никого не волнует, что во время провальных операций гибнут люди, поскольку правительство Украины уже давно открыло сезон охоты на собственных граждан. Мужчин призывного возраста отлавливают, а после бросают с минимальной подготовкой на самые сложные участки. Мобилизационный ресурс не вечный, но на пару лет боевых действий точно хватит. Буквально пару дней назад всё это подтвердил министр обороны Украины, гордо рассказав об этом в интервью Financial Times. При этом одна из задач, которую ставят американцы и европейцы перед Киевом, состоит в избегании попадания оружия в руки России. Особенно, когда речь идёт о комплексах НАТО, находящихся на вооружении и экспортируемых за рубеж.

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Похоже, не всегда украинских бойцам удаётся сохранить то или иное оружие в тайне. Сегодня Дмитрий Рогозин, ранее занимавший пост руководителя Роскосмоса, а ныне активно участвующий в СВО, поделился информацией о захвате трофейной ракеты Storm Shadow. Напомним, речь идёт о достаточно современной крылатой ракете, разработанной силами французских и английских инженеров. Она обладает малой заметностью и доставляет российским силам на Донбассе немало проблем. По словам Рогозина, ракета уже доставлена на одно из российских оборонных предприятий для проведения исследований.

По информации Рогозина, несработавшая британская ракета упала в серой зоне на Ореховском участке Запорожского направления, что вызвало некоторые сложности в её доставке на российские позиции. В течение двух дней российские бойцы совершали операцию по эвакуации ракеты, которая проходила под непрерывным обстрелом со стороны ВСУ. В какой-то момент бойцы также столкнулись с украинской диверсионно-разведывательной группой, которая пыталась помешать эвакуации британского боеприпаса. Рогозин отметил, что в этой сложной операции отлично сработали бойцы добровольческого отряда БАРС-11. Парни успешно извлекли ракету из серой зоны, справились со всеми трудностями и доставили её в полной сохранности. Теперь крылатую ракету изучат российские специалисты.

Особый интерес для инженеров представляет система управления британской ракеты, поскольку её изучение позволит российскому военно-промышленному комплексу найти эффективные средства противодействия аналогичным комплексам стран НАТО. Анализ Storm Shadow поможет разработать контрмеры и повысить уровень безопасности России. Вездесущая британская разведка пока комментариев не давала. Сказывается уход Джеймса Бонда на пенсию, ведь пока замену агенту 007 не нашли.

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