Об этом сегодня утром написал Юрий Подоляка

По словам Пригожина, в битве за Бахмут погибло около 20 тысяч российских солдат, тогда как потери противника в несколько раз выше. При этом особенно высокими потери стали весной, когда Минобороны РФ посадило «ЧВК «Вагнер» на снарядную диету. Несмотря на тот факт, что ВСУ бросали на это направление свои лучшие части, «музыканты» проломили оборону и заняли не только Бахмут, но и основные рубежи вокруг города. Это позволило срезать подвод боеприпасов и переброску резервов, а сам город полностью перешёл под контроль РФ 20 мая. Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули населённый пункт к 1 июня, а уже через несколько дней появились сведения о том, что части украинской армии вернулись в город и заняли серую зону, в которую Минобороны РФ не будет отбивать. Якобы, небольшой район ничего не решает, вот только в последнее время военкоры всё чаще пишут о том, что ВСУ постепенно выдавливает российские силы с ключевых высот. Судя по последним новостям, российское командование и вовсе может сдать Бахмут (ныне Артёмовск).

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По данным Юрия Подоляки, сегодня утром поступила информация о том, что российские военные части вынуждены отступить из Клещеевки. Однако, отступление не коснулось только самого села, но и стратегически важной высоты на западе, что делает бесперспективным удержание всей этой территории до реки Бахмутовки. По мнению военкора, если ВСУ удастся вытеснить российские подразделения с позиций на северо-западе города, то следом может начаться операция по захвату недавно освобождённого Артемовска. Для украинского командования это становится важной целью в текущей летней кампании, особенно учитывая проблемы с контрнаступлением на южном фронте. Подоляка констатирует, что российское командование старается избегать контактных оборонительных боёв в городах, поскольку это связано со значительными потерями.

Подоляка полагает, что если до наступления ночи российские бойцы не смогут отбить район обратно, то восстановление контроля над ним в ближайшей перспективе станет невозможным. Это приведёт к опасным последствиям, а все победы ЧВК «Вагнер» будут обнулены. Кстати, на этот раз Пригожин не придёт на помощь, поскольку часть «вагнеровцев» ушла на гражданку, другая – переброшена в Африку. Некоторые перешли в ряды добровольческих подразделений или влились в ряды регулярной армии на контрактной основе. Какое количество бойцов, осталось верно Пригожину и уехало с ним в Беларусь, сказать сложно. Но даже если формирование и не утратило боевых характеристик, то спасать Бахмут Пригожин не придёт. Конфликт с российскими властями будет иметь значительные последствия и может навредить ходу СВО.

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Нет никаких сомнений, что Бахмут не является критически важной целью, но после его взятия можно было двинуться на Часов Яр, где располагается штаб ВСУ. А это крайне важный объект, потеря которого для украинского командования была бы критической. Пригожин неоднократно заявил о том, что планировал пойти дальше, но снарядный голод не позволил ему осуществить одобренные Суровикиным планы. Вы удивитесь, но Подоляка пишет о том, что бойцы регулярной армии РФ отступили не только потому, что ВСУ обладают мощным наступательным потенциалом, но и из-за нехватки снарядов. Если у вас есть комментарии на эту тему, обязательно высказывайте своё мнение.