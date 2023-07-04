Предполагается, что предприятие построено в Татарстане

СВО должна был продлиться не больше недели и завершиться в первых числа марта 2022 года. Сложно сказать, что вообще пошло не так, ведь итогом стало длительное противостояние и активные боевые действия на Донбассе, севере и юге Украины. Ну а поскольку российское командование не спешит проводить атакующие операции, то противостояние затягивается, а многие аналитики говорят о том, что в Москве хотят взять Украину измором. Прежде всего стоит отметить, что впереди зима, которая может оказаться холоднее, чем предыдущая. Ну а если в 2022 году Европа получила значительную часть газа по трубопроводам, то на этот раз поступления мизерные и не способны наполнить хранилища. Также нужно учитывать, что в ближайшее время европейские элиты пойдут на выборы. За последний год эти ребята инвестировали в военный потенциал Украины миллиарды долларов, насыщая ВСУ оружием, а Зеленского деньгами. Если украинская армия не сможет доказать, что всё это было не напрасно, то финансовые потоки могут иссякнуть. При этом действующие политики уйдут в тень, что ускорит мирные переговоры.

реклама

Предполагается, что начало дипломатическим инициативам будет положено этой осенью, но многое зависит от успеха ВСУ и решимости российских бойцов. При этом одной из ключевых задач является уничтожение складов с боеприпасами и техникой. Всё это находится вдали от фронта, а невозможность отремонтировать танк или получить новый боекомплект снижает эффективность и скорость наступления украинской армии. Эксперты отмечают, что одним из лучших инструментов для достижения поставленных целей являются дроны-камикадзе. Особенно популярна серия «Герань», представляющая собой громоздкие беспилотники, которые обладают минимальными возможностями для маневрирования, не могут похвастать высокой скоростью, но стоят очень дёшево и способны уничтожать склады с боеприпасами и другие военные объекты с высокой точностью. В Украине подобные дроны называют «шахедами» или мопедами (громко гудят во время полёта). Причина в том, что у Ирана есть визуально похожие БПЛА Shahed-136 и Shahed-131, ну а российские Герани считаются перекрашенными клонами.

Низкая стоимость и высокая точность использования дронов-камикадзе привели к тому, что их начали использовать массово, ну а недавно украинская разведка заявила, что русские перешли от стадии отвёрточной сборки беспилотников к полноценному закрытому производственному циклу. Якобы, ранее подобные аппараты выпускались в Иране, а российские специалисты просто соединяли запчасти, тогда как теперь в Татарстане развёрнуто полноценное производство. Представители ГУР утверждают, что заводы находятся в особой экономической зоне «Алабуга», но называть точного расположения не могут. По некоторым данным, предприятия могут быть сосредоточены в одном из следующих городов: Набережные Челны, Елабуга или Нижнекамск. Украинские разведчики отмечают, что Россия полностью освоила производство, а в ближайшее время будет создана полноценная автоматизированная линия, что позволит увеличить количество готовых беспилотников в разы. В ГУР напоминают, что ранее Москва и Тегеран подписали тайное соглашение, в рамках которого Иран получил 1 миллиард долларов на интеграцию технологии производства своих беспилотников в российском регионе.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Сложно сказать, насколько всё это соответствует действительности, но недооценивать Герань всё же не стоит. Дроны представляют опасность для военных объектов ВСУ в тылу, но и называть и высокотехнологичными будет глупо. Как мы уже писали выше, БПЛА громоздкие, громкие и медленные. Поскольку Украина испытывает нехватку средств ПВО, то просто не может закрыть всю территорию, а прорывы постоянно случаются. Кроме того, даже российская ПВО не всегда справляется со своевременной фиксацией беспилотников, а количественный фактор играет важную роль. Наиболее эффективны против Гераней зенитные комплексы, построенные на базе активных пулемётных систем. Это позволяет не тратить на поражение дрона-камикадзе стоимостью 10 тысяч долларов ракету за 300 тысяч баксов. Ну а поскольку подобных комплексов недостаточно, то какое-то время беспилотники такого типа будут оставаться эффективными.