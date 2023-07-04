СВО должна был продлиться не больше недели и завершиться в первых числа марта 2022 года. Сложно сказать, что вообще пошло не так, ведь итогом стало длительное противостояние и активные боевые действия на Донбассе, севере и юге Украины. Ну а поскольку российское командование не спешит проводить атакующие операции, то противостояние затягивается, а многие аналитики говорят о том, что в Москве хотят взять Украину измором. Прежде всего стоит отметить, что впереди зима, которая может оказаться холоднее, чем предыдущая. Ну а если в 2022 году Европа получила значительную часть газа по трубопроводам, то на этот раз поступления мизерные и не способны наполнить хранилища. Также нужно учитывать, что в ближайшее время европейские элиты пойдут на выборы. За последний год эти ребята инвестировали в военный потенциал Украины миллиарды долларов, насыщая ВСУ оружием, а Зеленского деньгами. Если украинская армия не сможет доказать, что всё это было не напрасно, то финансовые потоки могут иссякнуть. При этом действующие политики уйдут в тень, что ускорит мирные переговоры.
реклама
Предполагается, что начало дипломатическим инициативам будет положено этой осенью, но многое зависит от успеха ВСУ и решимости российских бойцов. При этом одной из ключевых задач является уничтожение складов с боеприпасами и техникой. Всё это находится вдали от фронта, а невозможность отремонтировать танк или получить новый боекомплект снижает эффективность и скорость наступления украинской армии. Эксперты отмечают, что одним из лучших инструментов для достижения поставленных целей являются дроны-камикадзе. Особенно популярна серия «Герань», представляющая собой громоздкие беспилотники, которые обладают минимальными возможностями для маневрирования, не могут похвастать высокой скоростью, но стоят очень дёшево и способны уничтожать склады с боеприпасами и другие военные объекты с высокой точностью. В Украине подобные дроны называют «шахедами» или мопедами (громко гудят во время полёта). Причина в том, что у Ирана есть визуально похожие БПЛА Shahed-136 и Shahed-131, ну а российские Герани считаются перекрашенными клонами.
Низкая стоимость и высокая точность использования дронов-камикадзе привели к тому, что их начали использовать массово, ну а недавно украинская разведка заявила, что русские перешли от стадии отвёрточной сборки беспилотников к полноценному закрытому производственному циклу. Якобы, ранее подобные аппараты выпускались в Иране, а российские специалисты просто соединяли запчасти, тогда как теперь в Татарстане развёрнуто полноценное производство. Представители ГУР утверждают, что заводы находятся в особой экономической зоне «Алабуга», но называть точного расположения не могут. По некоторым данным, предприятия могут быть сосредоточены в одном из следующих городов: Набережные Челны, Елабуга или Нижнекамск. Украинские разведчики отмечают, что Россия полностью освоила производство, а в ближайшее время будет создана полноценная автоматизированная линия, что позволит увеличить количество готовых беспилотников в разы. В ГУР напоминают, что ранее Москва и Тегеран подписали тайное соглашение, в рамках которого Иран получил 1 миллиард долларов на интеграцию технологии производства своих беспилотников в российском регионе.
Сложно сказать, насколько всё это соответствует действительности, но недооценивать Герань всё же не стоит. Дроны представляют опасность для военных объектов ВСУ в тылу, но и называть и высокотехнологичными будет глупо. Как мы уже писали выше, БПЛА громоздкие, громкие и медленные. Поскольку Украина испытывает нехватку средств ПВО, то просто не может закрыть всю территорию, а прорывы постоянно случаются. Кроме того, даже российская ПВО не всегда справляется со своевременной фиксацией беспилотников, а количественный фактор играет важную роль. Наиболее эффективны против Гераней зенитные комплексы, построенные на базе активных пулемётных систем. Это позволяет не тратить на поражение дрона-камикадзе стоимостью 10 тысяч долларов ракету за 300 тысяч баксов. Ну а поскольку подобных комплексов недостаточно, то какое-то время беспилотники такого типа будут оставаться эффективными.