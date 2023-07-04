Скорее всего, эти ребята будут проходить службу на своём рабочем месте

Известно, что на территории Украины проводится перманентная мобилизация, позволяющая пополнять ряды ВСУ даже несмотря на огромные потери. Технику и оружие дают страны НАТО, ну а идущие на работу мужчины становятся лёгкой добычей служащих центров комплектования. В интернете можно найти кадры, на которых военнослужащие устраивают охоту за людьми призывного возраста, а часто применяют силовые методы. В лучшем случае всё оканчивается запугиванием, после чего людей высаживают из автобусов или силой заталкивают в автомобили. После этого мужчин признают годными, а уже к вечеру добровольцами отправляют в специальные лагеря для прохождения обучения. В некоторых областях мобилизационные мероприятия проводятся более активно, а особенно тяжело на юге и востоке Украины, где до сих пор население слишком лояльно к России. А вот в западных областях наблюдается недобор. Прежде всего мобилизация силовыми методами там почти не ведётся, но дело даже не в этом, ведь изначально жители данного региона считались костяком патриотического движения. Посудите сами, если все патриоты и сторонники украинской власти погибнут, то кто же тогда будет поддерживать Зеленского?

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В прессе приводится ещё одна любопытная особенность, стоящая на пути массового призыва жителей западных областей Украины. Как оказалось, значительная часть мужчин призывного возраста имеет на руках паспорт Польши, Молдавии или Румынии. Проще говоря, когда военком встречает на улице мужчину, то тот просто показывает паспорт другой страны и спокойно идёт дальше. Словом, проблем много, но это не мешает властям устраивать показательные выступления. Любопытная история случилась в Львове, где представители территориального центра комплектования вручили повестки о призыве в ВСУ местным депутатам. Информацией поделился депутат областного совета Йосиф Сытник, ставший одним из тех счастливчиков, которым вручили повестки. По словам политика, повестки выдали всем депутатам поимённо прямо перед началом пленарного заседания.

Скорее всего, есть как минимум несколько причин, которые повлияли на такую решимость властей. Прежде всего нужно понимать, что ВСУ действительно испытывают острую нехватку новобранцев. Наступательная операция признана провальной, а эксперты фиксируют резкое истощение мобилизационных ресурсов. Скорее всего, нехватка не такая острая, чтобы ставить под ружьё депутатов. Все они обладают значительным весом в регионе, поэтому вступать в конфронтацию с местными олигархами и преступными группировками в Киеве точно не будут. Именно поэтому есть все основания полагать, что раздача повесток стала своеобразным информационным ходом. Киевские власти заинтересованы в активном пиаре мобилизационных мероприятий. Поэтому более вероятной версией является то, что повестки были распространены с целью пропаганды среди патриотически настроенного местного населения.

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Теперь власть может утверждать, что даже депутаты призываются на службу в ВСУ. Скорее всего, сами депутаты будут проходить службу во Львове на своих рабочих местах, одновременно занимая различные должности в тылу. Украинские власти тщательно скрывают количество мобилизованных с различных регионов Украины, поскольку не хотят вызвать возмущения в обществе. Несмотря на это большая часть пленных, которые попадают в руки армии РФ, это выходцы из восточных, северных или южных регионов. Как мы уже писали выше, особенно яростные патриоты Украины отсиживаются в тылу. Многие делают вид, что занимаются важными делами, осуществляя поставки гуманитарной помощи или числятся волонтёрами. По факту даже в украинской прессе пишут о том, что значительная часть гуманитарной помощи из Европы попадает в руки преступных группировок, после чего появляется на прилавках магазинов по всей Украине.