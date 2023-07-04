Броня французского танка не держит даже осколки

До недавнего времени танки Leopard 2 считались самыми защищёнными, а многие эксперты полагали, что колонна из немецких кошек прорвёт оборону российской армии на Запорожском направлении. Как показала реальность, танки не имеют никаких преимуществ, поскольку слишком тяжёлые, медленные и неплохо пробиваются из находящихся в распоряжении российских солдат ПТРК. Также танки не обладают защитой от мин, а крыша и вовсе получила броню по остаточному принципу. Похоже, немецкие инженеры полагали, что Leopard 2 будет сражаться с туземцами, у которых кроме палок ничего нет, а подумать о защите от авиации там никто не удосужился. Ну а российские «Аллигаторы» (вертолёты Ка-52) неплохо справляются с хвалёной бронёй немецких кошек, уничтожая не только Leopard 2 в старой модификации А4, но и в более новой и современной А6.

реклама

Но если по поводу немецкой техники у украинского командования хотя бы были какие-то надежды, то французские колёсные танки AMX-10 и вовсе казались полным провалом. Они обладают отвратительным бронированием и не должны использоваться в качестве ударного кулака в составе механизированных групп. Повторимся, что против автоматов такой танк хорош, вот только в руках у российских бойцов есть и противотанковые комплексы, и артиллерия и много чего другого. Всё это командование ВСУ игнорировало, вынуждая солдат выходить на ржавой посудине против превосходящих сил российской армии. Как стало известно, результат себя не заставил долго ждать, о чём пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на командира украинского батальона. Американские журналисты констатируют, что боевые бронированные машины модели AMX-10, поставленные Францией на Украину, часто называемые «лёгкими танками», не обладают достаточной прочностью брони для использования в условиях активных боевых действий на линии соприкосновения.

Командир украинского батальона, известный по позывному «Спартанец», рассказал журналистам, что был зафиксирован минимум один случай, когда осколки артиллерийского снаряда пробили тонкую броню французского лёгкого танка, который оказался под обстрелом. В результате внутри танка произошла детонация боекомплекта, а у экипажа не было шансов на спасение. Командир украинского батальона отметил, что этот инцидент подтверждает тот факт, что использовать французские колёсные танки нецелесообразно и даже опасно. Особенно глупо пускать их в атаку на передовой, где даже более прочные машины могут загореться. «Спартанец» уверен в том, что включение таких танков в бронированный ударный кулак может привести к их быстрому уничтожению и представляет значительный риск для экипажа, ну а информация неоднократно доводилась до командования. Что любопытно, если обратить внимание на данные Министерства обороны Франции, то можно сделать вывод, согласно которому AMX-10 предназначены для защиты от огня лёгкой пехоты. Это значит, что танки действительно не создавались для прорыва передовых позиций в реальных боевых действиях и хороши для разгона демонстрантов или для сафари.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Напомним, Франция обещала отправить военную технику в Украину ещё в январе этого года, и в апреле боевые бронированные машины AMX-10 вошли в состав ВСУ и стали первыми танками НАТО, поступившими на вооружение украинской армии. Ранее Киев получал только танки советской эпохи от своих так называемых восточноевропейских союзников. Весной президент Украины официально выразил благодарность своему французскому коллеге за поставку танков, а министр обороны Резников даже сфотографировался в одной из французских бронемашин. По мнению аналитиков Oryx, Украина уже потеряла три таких машины во время боевых действий. Всё это подтверждает, что колёсный танк AMX-10 не подходит для тех сценариев, где его использует украинское командование. Танки не только пробиваются из ПТРК, но и не смогут выстоять против российской БМП-3, которая вооружена 76-мм пушкой. При этом скоростные показатели французов не могут раскрыться в полной мере, поскольку быстро танк может передвигаться только по трассе. Ну а в полевых условиях AMX-10 не быстрее советских танков Т-72.