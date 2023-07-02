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Аспартам и другие заменители сахара попали в чёрный список ВОЗ – что не так с обычной газировкой
Сахар вреден, ну а заменители сахара провоцируют рак, по крайней мере так заявляют исследователи ВОЗ
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Предположим, что вы решили снизить процентное соотношение сахара, которое употребляете вместе с газировкой. Отказываться от сладкой воды вы не намерены, ведь эта привычка давно переросла в зависимость, ну а на полках стоят бутылочки с содовой, производители которых заботливо снизили количество углеводов до нуля, удалив из состава вредный сахар. Вкус немного отличается от привычного, но многие полагают, что всё это хороший компромисс, позволяющий продолжить пить газировку без ограничений. Как стало известно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует отнести аспартам и другие искусственные подсластители, содержащиеся в диетической газировке, жевательной резинке и йогурте, к категории канцерогенов. Подобные планы уже вызвали беспокойство у производителей и поставили под большой вопрос привычки миллионов потребителей сладкой воды без сахара по всему миру.

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Согласно информации журналистов Reuters, Международное агентство по изучению рака, являющееся частью ВОЗ, добавит аспартам в список веществ, которые могут обладать канцерогенным эффектом. В этот список уже включены такие вещества, как свинец и некоторые пестициды. Эксперты задаются вопросом: готовы ли потребители отказаться от продуктов, содержащих аспартам? Реакции обычных людей на улице отражают смешанные мнения по этому поводу. Один прохожий заявил: «Кажется, что сейчас вообще всё вызывает рак», выражая свою общую озабоченность. Другой прохожий заметил: «Я всегда это знал, вкус довольно странный». Третий прохожий выразил предпочтение сахару перед аспартамом: «Я бы даже предпочла сахар, а не аспартам». Напомним, аспартам был открыт американским химиком в 1965 году и получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США только девять лет спустя. Этот искусственный подсластитель, обладающий сладостью в 200 раз превосходящей обычный сахар, практически не содержащий калорий. Это обстоятельство сделало его популярным среди миллионов людей по всей планете. Аспартам можно найти в различных продуктах, начиная от низкокалорийных йогуртов до напитков бренда Snapple и жевательной резинки бренда Extra, выпускаемых компанией Mars.

Ноа Праамсма, координатор по образованию в области питания, полагает, что потребители высоко ценят возможность насладиться диетической газировкой, лишённой калорий. Это привлекательно для компаний, которые стремятся создать образ продукта, несущего лишь положительное воздействие на здоровье, без вредного сахара. Однако, при более тщательном рассмотрении, становится очевидным, что некоторые аспекты диетической газировки могут оказаться не столь безопасными, как нам всё это время казалось. Аналитики полагают, что сегодня производители пищевых продуктов стоят перед выбором: стоит ли бороться с маркировкой, игнорировать её или искать альтернативные подсластители для использования. Однако недавние изменения в рецептуре безалкогольных напитков компании PepsiCo показывают, насколько сложно найти баланс между заботой о здоровье и удовлетворением потребительского вкуса. Компания PepsiCo убрала аспартам из своих газировок в 2015 году, но уже через год вернула его в рецепт. Впоследствии, в 2020 году, там снова отказались от использования аспартама.

Адам Кунс, эксперт в области финансового анализа, высказывает свои соображения относительно сложностей, с которыми сталкиваются производители пищевых продуктов. По его мнению, компании многие годы экспериментируют с различными заменителями сахара, проводят маркетинговые кампании, нацеленные на привлечение покупателей. Ну а в конечном счёте решающим фактором является вкус продукции, определяющий большую часть объёма продаж у одного производителя по сравнению с другим. Достичь идеального вкуса – дело далеко не простое, и поэтому производители неохотно соглашаются на изменения, когда с большим трудом находят подходящую формулу. На этом фоне инвесторы говорят о новых возможностях, открывающихся для производителей натуральных подсластителей. Акции китайских производителей подсластителей, таких как Baolingbao Biology и Shandong Sanyuan Biotech, выросли на фоне надежд, что они смогут заменить аспартам. Заявления о потенциальной канцерогенности аспартама создают новые возможности для развития альтернативных, более естественных подсластителей, которые могут быть приняты потребителями позитивно и привести к изменению предпочтений на рынке пищевых продуктов.

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#наука #исследования
Источник: youtube.com
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