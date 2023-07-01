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GeForce RTX 4060 появилась в российской рознице – смотрим цены и изучаем курс национальной валюты
GeForce RTX 3060 Ti неожиданно стала чуть ли не самой выгодной видеокартой на фоне новинки производства NVIDIA
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Начиная с декабря 2022 года курс рубля медленно, но очень уверенно шёл вниз. Резких перепадов не было, за счёт чего рост стоимости на электронику и другие товары иностранного производства был почти незаметен. Один раз в неделю или даже месяц цена увеличивалась на рубчик, тогда как очень часто скидки позволяли купить те или иные гаджеты с большой выгодой. К концу мая мы пришли к тому, что за 1 доллар стали давать уже 80 рублей. Если вы уже забыли, то ровно за полгода до этого курс был 62-к-1, а значит ровно за 6 месяцев национальная валюта просела на 30%. Можно было бы отмахнуться, ведь кому в наше время нужны эти грязные доллары, вот только сделать это невозможно, даже если торговля между странами проходит в обход привычных валютных коридоров. Всё просто, ведь курс рубля упал и ко всем остальным валютам, включая юань.

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Вот и получается, что цены растут, покупательская способность снижается, а всё становится только хуже. Но если за 6 месяцев рубль просел на 18 рублей, то в июне падение ускорилось, а по итогам месяца впору говорить о том, что национальная валюта подешевела почти на 10 рублей за отчётный период первого месяца лета. Именно так, сегодня курс вплотную приблизился к ещё одной критической отметке в 90 рублей, а аналитики разводят руками. Финансовые эксперты рассказывают о каких-то негативных трендах, давая неутешительные прогнозы. Если ничего не изменится и регулятор не использует административный ресурс, то уже вскоре за 1 доллар будут давать 100 рубчиков. Ну а поскольку деньги в карманах обычных жителей России обесцениваются, то было бы странным, если бы видеокарты вдруг начали дешеветь.

Мы полагаем, что уже вскоре стоимость отдельных позиций взлетит до небес, а пока рассмотрим новику, которая появилась в рознице буквально сегодня. Речь о GeForce RTX 4060, за которую просят 300 долларов в США и 330 евро на европейском рынке. Давайте считать, за 1 евро дают 99 рубчиков, поэтому после умножения 99 на 330 мы можем прийти к выводу, что дешевле 33 тысяч рублей новинка никак не может стоить. А ведь есть ещё прибыль магазина и маржа поставщика. Неудивительно, что за GeForce RTX 4060 просят 40 тысяч рублей. Ничего не поделать, ведь при таком курсе цена не могла быть иной, а в итоге для обычных геймеров цена оказалась неподъёмной. 

В Ситилинк доступны две различные модели производства GIGABYTE. Отличия только в тактовой частоте графического процессора, но разница там такая крошечная, что даже не о чём говорить. Первая стоит 39 650 рублей, тогда как за вторую просят 40 670 рубчиков. Если вы уверены в том, что GeForce RTX 4060 вам очень нужна, то берите лучше первый вариант. Присмотритесь, ведь там более прокачанная система охлаждения, а значит вы получите не только выгоду в 1000 рублей, но и сможете попытаться в ручном режиме разогнать вашу видеокарту. Скорее всего, прирост будет небольшой, но даже без этого такая модель окажется тише, а это уже большой бонус. Кстати, энергопотребление GeForce RTX 4060 находится на низком уровне, что позволяет установить её в самый недорогой китайский блок питания. Производитель рекомендует стандартные 550 Вт, но есть все основания полагать, что видеокарта будет работать даже на блоке питания в 400 Вт. Самое главное не переборщить с процессором. 

Вообще, покупать GeForce RTX 4060 мы вам категорически не советуем. Прежде всего обратите внимание на GeForce RTX 3060 Ti, за которую просят те же 40 тысяч рублей. Если вы изучите тесты ниже, то сможете убедиться в том, что GeForce RTX 4060 не дотягивает до графического чипа прошлого поколения и выходит вперёд только в играх, где есть поддержка технологии масштабирования третьего поколения. Но количество тайтлов, где DLSS 3.0 уже доступна, не так велико, а на стороне GeForce RTX 3060 Ti имеется 256-битная шина памяти. 

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Если вы настроены решительно и хотите отхватить видеокарту нового поколения, в которой уже есть DLSS 3.0, то обратите внимание на GeForce RTX 4060 Ti. Пожалуй, скоро за такую видеокарту будут просить около 50 тысяч рублей, ну а пока она доступна за 43 тысячи. Быстродействие здесь выше на 20%, трассировка лучей работает более уверенно, а разница в цене чуть больше 2000 рублей. Как видите, долгожданный релиз GeForce RTX 4060 в российской рознице состоялся. Если бы не падение курса рубля, то за видеокарту просили бы около 32 тысяч рублей, что снизило бы цены на всю линейку, включая GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050. Ну а поскольку национальная валюта не радует, то приходится смириться с тем, что цены растут. Если вы получаете заработную плату в условных единицах, то мы спешим вас поздравить, ведь в этом случае ваша покупательская способность осталась на прежнем уровне.

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#видеокарты #geforce rtx 4060
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