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Почему я не советую покупать брендовую GeForce RTX 4090 от ASUS, а обычные геймеры выбирают Palit
Разница между брендовыми моделями и обычными китайцами по производительности отсутствует, а наценка превышает 20 тысяч рублей
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Несколько дней назад мне позвонил мой знакомый и попросил сходить с ним в магазин за новым смартфоном. Поскольку времени у меня после обеда достаточно, а это мой бывший одноклассник, то и поводов для отказа не нашлось. Поехали на его автомобиле, оставив мой Ford Focus на стоянке. Нужно сказать, что мой знакомый неплохой парень, но с детства купался в деньгах. Начнём с того, что он получил диплом об окончании юридического университета в подарок от папы на окончание 11 класса. Прямо перед выпускным, хвастаясь нам красивой корочкой и приводя учителей школы в некоторое замешательство. 

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Ну а поскольку папа банкир, то и сына ждала успешная карьера в известной финансовой организации. Всё это я говорю к тому, чтобы подчеркнуть статус моего знакомого, который колесит на улицах города в новеньком Porsche Cayenne. В смартфонах мой знакомый решительно не разбирается, используя их для игр, звонков и просмотра видео 18+ в рабочее время. Согласитесь, что это довольно безобидное занятие для успешного финансиста. Так вот, когда мы приехали в магазин, я первым делом посоветовал моему знакомому купить Xiaomi за 60 тысяч, поскольку его изначальное не интересовал дорогой аппарат. Что вы думаете, парень покосился в сторону китайского бренда, повертел его в руках и начал ныть о том, что не хочет Xiaomi. В итоге он остановил свой выбор на одном из аппаратов Samsung, заплатив за него больше 100 тысяч рублей. 

К чему я всё это пишу? Когда у вас есть ограниченная сумма, вы постараетесь сэкономить каждую тысячу рублей. Идея заплатить на 20 тысяч больше, не получив ничего кроме бренда, вам в голову точно не придёт, ну а зажиточные пользователи, у которых всегда в кармане есть лишние 100 тысяч рублей, могут себе позволить экспериментировать. Сегодня мы заглянем в Регард и поговорим о видеокартах, за которые энтузиасты готовы платить больше несмотря на здравый смысл. Давайте к примерам, самым мощным флагманом на рынке сегодня является GeForce RTX 4090, ну а модель производства Palit стоит 158 тысяч рублей. Давайте обойдёмся без оценки стоимости, поскольку речь о тех, кто может потратить такие деньги без особых сожалений. Так вот, на первом месте по популярности идёт модель от ASUS, которая на 23 тысячи рублей дороже. Получается, что зажиточные геймеры не только покупают флагманы, но и предпочитают брендовые модели, посматривая с недоверием на незнакомых китайцев. 

Точно также себя ведут те, кто смотрит в сторону GeForce RTX 4080. Купить модель производства Gigabyte можно немногим дешевле 110 тысяч рублей, но на первом месте по популярности брендовая карта от ASUS. Быстродействие последней вызывает у меня вопросы, ведь многочисленные тесты доказывают, что между ними вообще нет разницы. Возможно, если взять в руки лупу, а после погонять обе в синтетических тестах, то более дорогая от ASUS окажется на пару процентов быстрее. Пожалуй, для состоятельных любителей компьютерных игр подобные мелочи не имеют никакого значения, ведь эти ребята доверяют брендам и уверены в том, что от цены зависит качество. 

Смотрим дальше: GeForce RTX 4070 Ti производства MSI стоит на целых 10 тысяч дороже, чем видеокарта на аналогичном графическом чипе от Palit. Заметьте, что обе имеют похожие системы охлаждения, а значит все рассказы о разгонном потенциале MSI могут оказаться всего лишь баснями маркетологов. Если различия и есть, то они не превысят статистической погрешности и точно будут незаметны во время игры. К несчастью, GeForce RTX 4070 Ti входит в пул видеокарт для зажиточных геймеров, поэтому здесь балом правят бренды. 

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Что до менее дорогих графических чипов GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 Ti, то здесь также есть модели на 10 000 рублей дороже. И всё же, обычные геймеры предпочитают выбирать модели, близкие к самым дорогим. В обоих случаях это MSI. Повторю, что есть GeForce RTX 4060 Ti за 49 тысяч рублей, но массовый пользователь знает цену деньгам, поэтому берёт то, что кажется ему не только дешевле, но и выгоднее. Давайте сегодня обойдёмся без указания других видеокарт, которые стоят ещё дешевле. Просто поверьте, что такая логика работает и там. Если у вас есть лишние деньги, то с большой долей вероятности вы купитесь на громкую рекламу и рассказы маркетологов о важности бренда. Ну а у тех, у кого сумма на развлечения сильно ограничена, места для манёвра нет. Именно поэтому в сегменте до 30 тысяч рублей чаще покупают смартфоны китайских компаний, тогда как дороже 60 тысяч рублей у всё той же Xiaomi нет никаких шансов. Если вы спросите моего мнения, то я вообще не вижу смысла в видеокарте GeForce RTX 4090 и флагмане Samsung за 100 тысяч рублей. И дело даже не в деньгах, ведь достаточно долго я ориентировался только на флагманы, тогда как сегодня более рационально смотрю на вещи. Может быть, это приходит с возрастом, а может дело в чём-то другом. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4090
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