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Инсайдеры назвали 75 смартфонов Xiaomi, которые получат ОС Android 14 на базе прошивки MIUI 15
Список не полный и будет дополняться по мере обновления
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Многие пользователи современных электронных девайсов забывают о существовании правил безопасности в интернете и наивно полагают, что всё это за них должны делать компании-разработчики. Согласимся, что ещё десять лет назад вы могли купить телевизор, а после наслаждаться его возможностями без ограничений. Сегодня всё иначе, ведь техника вокруг нас неожиданно поумнела, получив доступ в интернет. Но если с телевизорами и игровыми приставками всё не так плохо, то смартфоны требуют особого подхода. Нужно быть внимательным, не загружать опасные программы и стараться не пользоваться приложениями, скачанными из неофициальных источников. По крайней мере, если вы не уверены в том, что программа или игра не содержит вирусов. 

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Всё это не так сложно, но даже если вы строго соблюдаете все правила, то можете подвергаться дополнительной опасности взлома. Причина в том, что со временем смартфоны устаревают, а производители не спешат обновлять операционную систему. Как вы могли слышать, Apple поддерживает свои продукты 5 лет, тогда как большая часть аппаратов на Android может рассчитывать на меньший жизненный цикл. Пользоваться устаревшими устройствами можно, но риски возрастают. Сегодня мы предлагаем вам изучить список смартфонов Xiaomi, которые названы инсайдерами как подходящие для получения Android 14 на базе фирменной прошивки MIUI 15. Стоит отметить, что перечень не финальный, поскольку китайская компания не устаёт радовать нас новинками каждый месяц. 

Итак, есть стандартный график, в рамках которого китайская компания выпускает прошивки. Флагманы серии Mi получают новые версии на базе Android ровно 3 года. Исключения случаются, но с этим уже ничего не поделать. Теоретически, серия Redmi K должна также получать 3 раза операционную систему и 3 фирменные прошивки. Вот только выходят подобные телефоны малыми тиражами и доступны преимущественно в Китае. Проще говоря, может случиться всякое, поэтому не исключено, что ваш телефон получит ограниченную поддержку. Что до серии Redmi Note, то вы имеете право на получение двух полноценных выпусков операционной системы под MIUI. А вот бюджетные Redmi получают прошивки по остаточному принципу и могут рассчитывать на один год официальной поддержки. 

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Давайте к примерам. Итак, если вы сделали глупость и недавно купили Mi 10 по скидке, то можете забыть о получении Android 14. Увы, но и MIUI 15 вас обойдёт стороной, а происходит это несмотря на то, что железо внутри способно обеспечить отличную работу системы на протяжении многих лет. Точно также пролетают и владельцы серии Redmi K30, что вписывается в указанный выше сценарий. В случае, если вы поддались на уговоры маркетологов, и недавно купили Redmi Note 10 по скидке, то спешим вас разочаровать, ведь Android 14 на MIUI 15 не для вас. В будущем думайте головой, ну а самым оптимальным в данном ценовом сегменте можем назвать Redmi Note 12 (всю линейку телефонов). Redmi 10 вышел в тираж, а вот Redmi 12 должен получить новую ОС. Кстати, инсайдеры указывают в качестве актуального Redmi 10 5G. Аппарат не выходил за пределы рынка Поднебесной, поэтому считается в России редким, а значит говорить о нём не стоит. Выход новой операционной системы запланирован на 2024 год, ну а смартфоны прошлых поколений будут получать Android 14 на MIUI 15 по остаточному принципу. Помните, что в этом деле главное не прийти к финишу первым, а быть в списке актуальных. Надеемся, что вы покупаете только новые смартфоны и не стараетесь экономить тысячу рублей в ущерб жизненному циклу и безопасности. 

  1. Xiaomi Mi 12T Pro
  2. Xiaomi Mi 12S Ultra
  3. POCO M5s
  4. Xiaomi 11 Lite 5G NE
  5. Xiaomi Mi 13T
  6. Xiaomi Mi 13
  7. Redmi K50
  8. POCO F4
  9. Redmi Note 12 Pro+ 5G
  10. Redmi K40S
  11. Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
  12. Redmi 10 5G
  13. Xiaomi Mi MIX FOLD 3
  14. Redmi Note 12 Speed
  15. POCO M4 5G
  16. Redmi K50 Pro
  17. Redmi Note 11R
  18. Redmi K60E
  19. Redmi Note 11T Pro
  20. Redmi Note 12R
  21. POCO X4 GT
  22. Xiaomi Mi 13 Lite
  23. Redmi Pad 2 Pro
  24. Redmi K50i
  25. Redmi Note 12T Pro
  26. Redmi Pad
  27. POCO F5 Pro 5G
  28. POCO M4 Pro 5G
  29. Redmi 11 Prime 5G
  30. Xiaomi Mi 13T Pro
  31. Xiaomi CIVI 1S
  32. Xiaomi Mi 12T
  33. POCO X5 Pro 5G
  34. Xiaomi Mi Pad 6
  35. Xiaomi Mi 13 Pro
  36. Redmi K50 Ultra
  37. Xiaomi Mi MIX FOLD
  38. Xiaomi Mi 11 Pro
  39. Xiaomi Mi 12S
  40. Redmi 11 Prime
  41. Xiaomi CIVI 3
  42. Xiaomi Mi Pad 6 Pro
  43. Xiaomi Mi 14 Pro
  44. Xiaomi Mi 12
  45. Xiaomi Mi 12X (uncertain)
  46. Xiaomi Mi 11T Pro
  47. Xiaomi Mi 11
  48. Xiaomi Mi 12 Pro
  49. Xiaomi Mi 14
  50. Redmi K60
  51. Redmi 12C
  52. Xiaomi CIVI 2
  53. Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4
  54. Xiaomi MIX 4
  55. POCO X5 5G
  56. Redmi Pad 2
  57. Redmi Note 11T Pro+
  58. POCO F5
  59. POCO M5
  60. Redmi Note 12 Pro 5G
  61. Redmi K50 Gaming
  62. Redmi Note 12 4G
  63. Redmi Note 12 Turbo Edition
  64. Xiaomi Mi 13 Ultra
  65. Xiaomi Mi MIX FOLD 2
  66. Xiaomi Mi 11 Ultra
  67. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  68. Xiaomi Mi 11 LE
  69. Redmi K60 Pro
  70. Redmi Note 12 5G
  71. Xiaomi Mi 12 Lite
  72. Xiaomi Mi 11T
  73. Redmi Note 12S
  74. Redmi Note 12 Discovery Edition
  75. Xiaomi Mi 12S Pro
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#xiaomi #прошивки #android 14 #miui 15
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