Список не полный и будет дополняться по мере обновления

Многие пользователи современных электронных девайсов забывают о существовании правил безопасности в интернете и наивно полагают, что всё это за них должны делать компании-разработчики. Согласимся, что ещё десять лет назад вы могли купить телевизор, а после наслаждаться его возможностями без ограничений. Сегодня всё иначе, ведь техника вокруг нас неожиданно поумнела, получив доступ в интернет. Но если с телевизорами и игровыми приставками всё не так плохо, то смартфоны требуют особого подхода. Нужно быть внимательным, не загружать опасные программы и стараться не пользоваться приложениями, скачанными из неофициальных источников. По крайней мере, если вы не уверены в том, что программа или игра не содержит вирусов.

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Всё это не так сложно, но даже если вы строго соблюдаете все правила, то можете подвергаться дополнительной опасности взлома. Причина в том, что со временем смартфоны устаревают, а производители не спешат обновлять операционную систему. Как вы могли слышать, Apple поддерживает свои продукты 5 лет, тогда как большая часть аппаратов на Android может рассчитывать на меньший жизненный цикл. Пользоваться устаревшими устройствами можно, но риски возрастают. Сегодня мы предлагаем вам изучить список смартфонов Xiaomi, которые названы инсайдерами как подходящие для получения Android 14 на базе фирменной прошивки MIUI 15. Стоит отметить, что перечень не финальный, поскольку китайская компания не устаёт радовать нас новинками каждый месяц.

Итак, есть стандартный график, в рамках которого китайская компания выпускает прошивки. Флагманы серии Mi получают новые версии на базе Android ровно 3 года. Исключения случаются, но с этим уже ничего не поделать. Теоретически, серия Redmi K должна также получать 3 раза операционную систему и 3 фирменные прошивки. Вот только выходят подобные телефоны малыми тиражами и доступны преимущественно в Китае. Проще говоря, может случиться всякое, поэтому не исключено, что ваш телефон получит ограниченную поддержку. Что до серии Redmi Note, то вы имеете право на получение двух полноценных выпусков операционной системы под MIUI. А вот бюджетные Redmi получают прошивки по остаточному принципу и могут рассчитывать на один год официальной поддержки.

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Давайте к примерам. Итак, если вы сделали глупость и недавно купили Mi 10 по скидке, то можете забыть о получении Android 14. Увы, но и MIUI 15 вас обойдёт стороной, а происходит это несмотря на то, что железо внутри способно обеспечить отличную работу системы на протяжении многих лет. Точно также пролетают и владельцы серии Redmi K30, что вписывается в указанный выше сценарий. В случае, если вы поддались на уговоры маркетологов, и недавно купили Redmi Note 10 по скидке, то спешим вас разочаровать, ведь Android 14 на MIUI 15 не для вас. В будущем думайте головой, ну а самым оптимальным в данном ценовом сегменте можем назвать Redmi Note 12 (всю линейку телефонов). Redmi 10 вышел в тираж, а вот Redmi 12 должен получить новую ОС. Кстати, инсайдеры указывают в качестве актуального Redmi 10 5G. Аппарат не выходил за пределы рынка Поднебесной, поэтому считается в России редким, а значит говорить о нём не стоит. Выход новой операционной системы запланирован на 2024 год, ну а смартфоны прошлых поколений будут получать Android 14 на MIUI 15 по остаточному принципу. Помните, что в этом деле главное не прийти к финишу первым, а быть в списке актуальных. Надеемся, что вы покупаете только новые смартфоны и не стараетесь экономить тысячу рублей в ущерб жизненному циклу и безопасности.

Xiaomi Mi 12T Pro Xiaomi Mi 12S Ultra POCO M5s Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi Mi 13T Xiaomi Mi 13 Redmi K50 POCO F4 Redmi Note 12 Pro+ 5G Redmi K40S Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition Redmi 10 5G Xiaomi Mi MIX FOLD 3 Redmi Note 12 Speed POCO M4 5G Redmi K50 Pro Redmi Note 11R Redmi K60E Redmi Note 11T Pro Redmi Note 12R POCO X4 GT Xiaomi Mi 13 Lite Redmi Pad 2 Pro Redmi K50i Redmi Note 12T Pro Redmi Pad POCO F5 Pro 5G POCO M4 Pro 5G Redmi 11 Prime 5G Xiaomi Mi 13T Pro Xiaomi CIVI 1S Xiaomi Mi 12T POCO X5 Pro 5G Xiaomi Mi Pad 6 Xiaomi Mi 13 Pro Redmi K50 Ultra Xiaomi Mi MIX FOLD Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 12S Redmi 11 Prime Xiaomi CIVI 3 Xiaomi Mi Pad 6 Pro Xiaomi Mi 14 Pro Xiaomi Mi 12 Xiaomi Mi 12X (uncertain) Xiaomi Mi 11T Pro Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 12 Pro Xiaomi Mi 14 Redmi K60 Redmi 12C Xiaomi CIVI 2 Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 Xiaomi MIX 4 POCO X5 5G Redmi Pad 2 Redmi Note 11T Pro+ POCO F5 POCO M5 Redmi Note 12 Pro 5G Redmi K50 Gaming Redmi Note 12 4G Redmi Note 12 Turbo Edition Xiaomi Mi 13 Ultra Xiaomi Mi MIX FOLD 2 Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 11 LE Redmi K60 Pro Redmi Note 12 5G Xiaomi Mi 12 Lite Xiaomi Mi 11T Redmi Note 12S Redmi Note 12 Discovery Edition Xiaomi Mi 12S Pro