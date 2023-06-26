Аналитики в США радуются, что в Венесуэле и Северной Корее дела идут ещё хуже

Согласно новому отчёту аналитической компании Kaiko, наблюдается существенное снижение доли рынка платформы Binance в США, что обусловлено ужесточением контроля со стороны регулирующих органов. Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила иск Binance.US по 13 различным обвинениям в нарушении федеральных законов о ценных бумагах. На момент подачи иска, доля Binance на рынке торговли криптовалютами оставалась стабильной на отметке 56%. Однако последние исследования Kaiko показывают, что в настоящий момент она составляет лишь 53,7%, что является самым низким показателем с августа 2023 года. Кроме того, 6 апреля этого года доля биржи Binance достигла своего минимального уровня в 47%. Это произошло вскоре после иска, поданного со стороны SEC. Аналитики отмечают, что происходящее говорит о попытках крупных участников традиционного финансового сектора войти на рынок криптовалют. Сильное давление ощущает и биржа Coinbase, на которую SEC в этом месяце подала в суд. Так, за несколько недель рыночная доля биржи упала до 6.8%, хотя ранее она имела около 7.6%.

реклама

На этом фоне нет ничего удивительного в том, что Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) становятся следующим важным направлением для создания мощного плацдарма для криптовалютной биржи Binance. В ходе беседы с аналитиками Cointelegraph, генеральный менеджер Binance Dubai отметил, что ОАЭ являются ключевым направлением для криптобизнеса и выразил признательность дружественному отношению к цифровым активам со стороны государства. По мнению Алекса Чехейда, руководство ОАЭ стремится сделать регион координационным центром для Web3. Власти хотят диверсифицировать свою экономику, осознавая снижение спроса на ископаемое топливо в будущем. Чехейд отметил, что простые и прозрачные правила в области криптовалюты в ОАЭ делают этот регион привлекательным для бирж, таких как Binance. В стране существует подробное законодательство, аналогов которого нет почти ни в одной другой стране мира.

Было бы наивным полагать, что все эти действия обернутся для самих США чем-то хорошим. Конкурентов достаточно, а сегодня генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг привёл данные из нового отчёта, свидетельствующем об упадке экономических свобод в США. Отмечается, что Америка опустились в мировом рейтинге экономической свободы, и это вызывает обеспокоенность среди руководителей и аналитиков многочисленных финансовых компаний. Итак, сегодня США занимают 25-е место по уровню экономической свободы, в то время как ранее они находились на четвёртом месте. Отчёт, опубликованный журналом Reason и основанный на оценках Heritage Foundation, а его авторы отмечают, что основной причиной снижения рейтинга США являются чрезмерные расходы Конгресса, превышающие налоговые поступления. Это сказывается на экономической политике страны и ведёт к инфляции, ограничивая финансовую свободу граждан. Несмотря на снижение рейтинга, США всё же занимают лучшую позицию, чем некоторые страны с ещё более ограниченной экономической свободой, такие как Судан, Венесуэла, Куба и Северная Корея.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Несмотря на всё это американские регуляторы продолжают бороться с криптоиндустрией, что вызывает опасения отраслевых наблюдателей. Аналитики уверены в том, что ограничения для розничных трейдеров и другие меры противоречат принципам экономической свободы. Как оказалось, сегодня Сингапур возглавляет мировой рейтинг экономических свобод, демонстрируя высокий уровень по всем показателям. Сингапур привлекает известные американские криптокомпании. Недавно Ripple и Circle получили платёжные лицензии для работы в этом азиатском островном государстве. Компания Coinbase также получила сингапурскую лицензию от центрального банка в прошлом году. Эксперты полагают, что роль Сингапура и ОАЭ на рынке цифровых активов будет расти, тогда как США могут потерять лидирующие позиции. Мировая экономика медленно уходит от платежей в долларах, а уход криптовалют и перевод их в другую валюту грозит Америке непредвиденными экономическими последствиями.