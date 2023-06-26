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Как оказалось, собрать мощный игровой компьютер для 4К@60 fps можно всего за 110 000 рублей

При этом компьютер получил огромный жизненный цикл от 4 лет и выше и минимальное количество компромиссов, если не считать отсутствие разгонного потенциала
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Некоторые пользователи ошибочно полагают, что для запуска игр в 4К потребуется компьютер стоимостью 250 тысяч рублей и дороже. Вообще, если есть деньги, то можно собрать ультимативную систему даже за 500 тысяч, вот только обычные геймеры себе таких излишеств позволить не могут, поэтому вынуждены переходить на менее продвинутые разрешения. 2К вполне неплохо для современных игр, но если вам действительно хочется прикоснуться к самым новых технологиям, то единственная реальная возможность – это 4К. Эксперты полагают, что эра аппаратного увеличения быстродействия полупроводниковых изделий уходит в прошлое. Фактически, мы стоим на распутье, а пока неясно, в каком направлении будут двигаться производители. Не исключено, что какое-то время уменьшать техпроцесс больше не получится, но даже сейчас ясно, что последние попытки перейти с 7-нм на 4-нм не привели к ощутимому приросту быстродействия. 

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Получается, что в теории новая технология должна дать значительный эффект, снизив энергопотребление и повысив производительность, но по факту мы видим лишь небольшой буст. Всё это значит, что в будущем мы всё больше станем зависеть от технологий на базе ИИ, которые уже сегодня начинают играть ведущую скрипку в бизнесе многих компаний. Особенно активно в гонку бросилась NVIDIA, которая задействует нейросети для повышения уровня производительности видеокарт. Пока технология далека от идеала, но прошло всего несколько лет с её появления, а в последние месяцы идут интенсивные разработки. Именно поэтому есть все основания полагать, что можно обойтись без видеокарты за 150 тысяч рублей, о чём мы и поговорим ниже. 

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Пожалуй, брать сегодня 6-ядерный процесс всё же не стоит, поэтому мы предлагаем остановиться на 8-ядерном Ryzen 7 5700Х. Он может и не демонстрирует ультимативной производительности в синтетических тестах, но очень хорошо себя показывает в реальных задачах. Фактически, он ничем не хуже Ryzen 7 5800Х в играх, но стоит дешевле. По современным меркам его тактовая частота не такая высокая, как хотелось бы, но всё это мелочи, поскольку нам важен потенциал, а не бесполезные цифры в технических характеристиках. Стоит процессор недорого, но позволяет собрать недорогую систему, поскольку он нетребовательный и заработает на самой скромной материнской плате.

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Например, вы можете смело купить MSI A520M-A PRO, а после не задумываться о нехватке мощности или несовместимости. Согласимся, что назвать такую материнскую плату прокачанной и продвинутой просто невозможно, но любая попытка сэкономить – это такой большой и жирный компромисс. Плата основана на чипсете А520, а значит не поддерживает интерфейс PCIe 4.0. Это самый значительный минус, тогда как всё остальное вполне сойдёт для тех, кто не имеет планов на разгон и не собирается хвастаться перед знакомыми своими оверклокерскими успехами.

Не исключено, что в будущем игры начнут требовать 32 Гб памяти, но пока вам будет достаточно даже 16 Гб Kingston Fury Beast. Две планки прекрасно впишутся в наш бюджет, поскольку перед нами не только недорогой товар, но и самый настоящий бестселлер. Эта оперативная память продаётся также хорошо, как пирожки с мясом у вокзала, поэтому мы можем рекомендовать её для тех, кто намерен собрать мощный, но недорогой системный блок.

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Как мы уже писали в начале материала, ключевым звеном нашей сборки станет видеокарта от NVIDIA. Брать что-то за 90 000 рублей мы не станем, поскольку в этом случае наш бюджет вырастет до небес. А вот GeForce RTX 4070 очень неплоха, поскольку сегодня тянет все игры в 4К даже без необходимости запуска технологии масштабирования. Скорее всего, DLSS 3.0 придётся запустить только в том случае, если вам захочется побаловать себя трассировкой лучей. Это ещё одна перспективная технология. В последнее время поддержкой её могут похвастать всё больше игр, ну а GeForce RTX 4070 может справиться с 4К и RTX-ON только в случае активации DLSS 3.0. Кстати, технология масштабирования стремительно развивается, а поддержка новой версии есть у значительного количества игр. AMD по этому показателю топчется в хвосте, поэтому если говорить о перспективе, то GeForce RTX 4070 кажется нам более интересной, ведь благодаря указанным выше технологиям её жизненный цикл превышает 4 года.

Российские пользователи просто жить не могут без твердотельных накопителей производства Samsung. Что же, сегодня мы предлагаем обратить внимание на Apacer AS2280P4U. Давайте перечислим преимущества данного комплекта. Прежде всего здесь 2 Тб памяти, а значит объёма достаточно для любых нужд. Вы можете записать целую гору новых игр, залить пару десятков фильмов и сериалов, а после этого у вас всё ещё останется свободное место. При этом скорость чтения достигает 3500 Мб/с, тогда как записи – до 3000 Мб/с. Это максимум, на который способен интерфейс нашей материнской платы, ну а если вы опасаетесь, что твердотельный накопитель быстро выйдет из строя, то мы хотим вас успокоить. Так, ресурс перезаписи достигает 1300 Тб, тогда как наработка на отказ равна 1.8 миллиона часов. Если переводить всё это в привычные для рядовых пользователей понятия, то вам хватит на 20 лет или больше. Кстати, у самых популярных SSD от Samsung показатели ниже. Вот такая экономия.

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А вот экономить на блоке питания категорически не советуем, поскольку этот элемент отвечают за подачу энергии на всю систему. Берём Chieftec Element, который выгодно отличается от конкурентов по соотношению цены и качества. Некоторые пользователи заметят, что нам бы хватило блока питания на 550 Вт, но мы полагаем, что экономить 500 рублей в данном случае глупо, ну а возможность получить небольшой запас мощности окупится в будущем. Мало того, поскольку блок питания изначально будет работать не в полную силу, то шум от вращения 120-мм вентилятора окажется минимальным. Блок питания поддерживает сертификат 80 PLUS Bronze, что позволяет говорить о неплохом энергопотреблении. Не самом лучшем на рынке, но вполне неплохом.

Большая часть потенциальных покупателей выбирает корпус по остаточному принципу: и так сойдёт. Уверяем вас, что не сойдёт, а главная причина в том, что сегодня многие предпочитают небольшие системные блоки в форм-факторе mATX. Это приводит к тому, что даже не самые мощные комплектующие перегреваются, а это уже грозит преждевременным выходом из строя. Проблему можно было бы решить установкой дополнительных систем охлаждения, но обычные пользователи слишком ленивы, или вовсе не знают о такой возможности. Именно поэтому берём Zalman N4 Rev.1 Black. Корпус вместительный и уже включает два кулера по 120-мм на верхней панели, один кулер на 120-мм на задней панели и три больших кулера на 140-мм на передней панели. Пожалуй, теперь ваша видеокарта GeForce RTX 4070 точно не будет перегреваться. Любители подсветки оценят, ну а для всех остальных это просто бесполезный бонус. Если подбить конечную стоимость нашего компьютера, то выйдет всего 110 тысяч рублей. Согласимся, что для некоторых это огромная сумма. И всё же, если вы работаете и хотите побаловать себя мощным компьютером с потенциалом на 4 года и выше, то мы предлагаем рассмотреть данный вариант. Дешевле собрать точно не удастся, при этом мы старались избегать ненужных компромиссов там, где это было можно сделать. Компьютер решительно не подходит для разгона, но мы уже писали об этом в начале материала.

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