Всё это время с четвёртого дрона ведётся съёмка уничтожения опорного пункта

Сегодня в украинской прессе шло бурное обсуждение просочившейся информации об увеличении производства беспилотников двух типов в России. Прежде всего сообщается о том, что российские инженеры освоили выпуск Гераней и теперь могут производить до 20 единиц в сутки. Мало того, наблюдается рост числа Ланцетов, прилетающих по украинским позициям. Оба дрона представляют собой опасность для военных объектов, но имеют разную область применения. Герань обладает повышенной мощность и хорошо справляется с различными зданиями и производственными цехами. Также дрон-камикадзе может уничтожать средства ПВО и другие инфраструктурные объекты. Ланцет обладает повышенной точностью и управляемостью. Его часто наводят на военную технику, при этом требуются особые навыки, поскольку нужно попасть в определённое место танка или другой бронированной машины.

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Рост производства на территории РФ (если это действительно так) не предвещает для ВСУ ничего хорошего, но в распоряжении российских военных есть не только указанные выше беспилотники. Активно используются так называемые FPV-дроны. Речь о небольших устройства копретного типа, которые несут заряд ограниченной мощности, но за способны наносить высокоточные удары за счёт особенностий управления. Известно, что такими БПЛА можно управлять при помощи специальных перчаток, при этом оператор одевает очки, позволяющие ему видеть объекты от первого лица. В такой ситуации он полагается на камеры, вычисляя расположение техники и живой силы противника. Сегодня в прессе появился короткий ролик, в рамках которого показано уничтожение опорного пункта ВСУ при помощи трёх управляемых FPV-дронов (в конце материала).

Всё это снимается как с одного разведывательного беспилотника, так и доступно от первого лица во время массовых ударов по нескольким зданиям. Отмечается, что опорный пункт был полностью уничтожен, сопротивление подавлено, при этом при помощи барражирующих боеприпасов и беспилотников удалось это здесь без потерь среди российских бойцов. Вообще, эксперты отмечают, что значительная часть техники, включая танки, уничтожается при помощи высокоточных ударов артиллерии или авиации. Вначале беспилотники противника или другие средства фиксации обнаруживают танки, а после наносят по ним удары, что приводит к потере техники и живой силы. Как стало известно, в распоряжение российских военных поступил специальный материал «Накидка». Защитная ткань выполнена таким образом, что позволяет обеспечить защиту от тепловизоров и радиолокационных приборов. Таким образом танк окажется невидимым для летающих шпионов, а также хорошо замаскирован от визуальной фиксации за счёт деформирующей окраски материала. «Накидка» ранее была доступна только для танков Т-90М, но теперь пошла в серию, что позволит снизить потери российской техники как во время передвижения, так и в момент отдыха экипажа.

Эксперты уже озвучили своё мнение о новом защитном покрытии, указав на его высокую эффективность. Материал разработан НИИ «Стали», а массовое его производство уже освоено. Ну а в аспекте того, что FPV-дроны активно использует не только российская армия, но и украинские солдаты, защита с воздуха становится приоритетной задачей. Известно, что обнаружить беспилотник бывает крайне сложно. Особенно тихо передвигаются электрические квадрокоптеры, способные переносить вес до нескольких килограмм, сбрасывая гранаты и мины на ничего не подозревающих бойцов. Ночью «Накидка» будет защищать от тепловизоров и радиоизлучения, тогда как днём позволит не переживать об обнаружении с дронов. При этом и украинские и российские бойцы проходят специальные курсы операторов, а значит специалистов достаточно с двух сторон. Эксперты отмечают, что в данном случае решает не только подготовка, но и технология. Аналоги защитного материала в НАТО существуют, но они тяжёлые и ставятся долго, тогда как «Накидка» раскладывается за считанные минуты, позволяя избежать обнаружения танка даже в плохо защищённом от глаз месте, где отсутствуют природные неровности или деревья.

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