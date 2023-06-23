В украинской прессе пишут, что РФ наладила производство Гераней до 20 единиц в сутки

Сегодня самыми многочисленными бронированными машинами в украинской армии считаются американские M2 Bradley. Янки активно снабжали ВСУ подобной техникой, рассказывая сказки о том, что прочная броня гарантирует высокую выживаемость пехоты. На поверку выяснилось, что M2 Bradley обладает плохой манёвренностью и слабым вооружением. По мнению некоторых западных экспертов, российский БМП-3 превосходит американский аналог и более приспособлен для современны боевых действий. При этом выбора у украинского командования нет, поскольку советская техника уничтожена, а значит в бой будет бросаться всё то, что отправил дядюшка Сэм. Вчера Шольц гордо заявил, что Германия передала Украине вооружений и другой помощи почти на 17 миллиардов евро, ну а сегодня там приняли решение поделиться с ВСУ БМП Marder. Как оказалось, такой щедрый шаг сделал концерн Rheinmetall, поставляющий сразу 20 машин.

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Отдельно отмечается, что техника поступит из неприкосновенного резерва и будет отправлена адресату до конца лета. Это значит, что БМП Marder могут успеть засветится на фронте, поскольку наступательная операция ВСУ продолжается. По мнению спикера Воздушных Сил Вооружённых сил Украины, именно коллективный Запад виновен в том, что на фронте нет значительных успехов. Юрий Игнат уверяет, что современные наступательные операции проводятся в тандеме с авиацией. Штурмовики должны прикрывать пехоту, а истребители подавлять любые попытки противника остановить продвижение войск. Вот только союзники подвели Киев, поскольку не дали F-16, который должен был склонить чашу весов в сторону Украины. Пожаловался полковник и на нехватку комплексов ПВО, которые должны идти нескончаемым потоком, но в последнее время завозятся в час по чайной ложке. По словам Игната, русские используют коварную тактику, запуская сразу до десяти беспилотников с разных направлений. В итоге украинская ПВО в том или ином населённом пункте оказывает перегружена, а ещё один негативный фактор заключается в больших растратах ракет. Удовольствие не из дешёвых, ну а ещё одна проблема пришла откуда не ждали.

Так, украинские телеграмм-каналы обсуждают старт производства в РФ дронов Герань. Якобы, сегодня русские научились выпускать до 20 единиц в день, но производство растёт, что грозит массированными атаками украинской военной инфраструктуре. Мало того, на фронте фиксируются вылеты до 20 Ланцетов в сутки, что значительно больше, чем было ещё месяц назад. Похоже, в РФ запустили новые мощности, что грозит украинским ПВО значительными проблемами. В конце пресс-конференции спикера Воздушных Сил Вооружённых сил Украины попросили прокомментировать утренние сводки о прилетевших «Кинжалах». Сообщалось, что были задействованы 3 единицы Х-22 и 3 гиперзвуковых «Кинжала». Минобороны РФ пишет, что все целы достигнуты, ну а Игнат заверил прессу в том, что ракеты ушли в молоко. При этом местные каналы из Днепропетровска публикуют информацию о большом взрыве. Отмечается, что речь идёт о попадании в склад с техникой и вооружениями стран НАТО. Похоже, боеприпасов там не было, поскольку в этом случае взрывы были бы больше, но огненное зарево и горящие склады видели многие местные жители.

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Ну и самым удивительным стало странное заявление украинского полковника, который неожиданно выпалил прессе, что самыми опасными являются даже не «Кинжалы», которые бьют по складам и военным объектам. По его мнению, намного опаснее именно русские дроны-камикадзе. Подобные устройства летят на низких высотах, издают мало шума, плохо видны на радарах и являются крайне сложными целями для украинской ПВО. Спикер Воздушных Сил Вооружённых сил Украины ещё раз потребовал дать Киеву американские самолёты, поскольку сегодня несчастные пилоты вынуждены бороться с беспилотниками на старых советских МиГ-29. Подобные слова крайне удивительны, поскольку ранее были попытки остановить дроны при помощи истребителей. Один раз для истребителя ВСУ подобное окончилось трагично, тогда как в других случаях результат оказался неудовлетворительным. Всё это вызывает вопросы, ведь украинское командование всегда рассказывать о том, что ночью было сбито 12 дронов-камикадзе даже если Россия выпустила всего 10 Гераней.