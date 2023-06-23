Если вашего смартфона нет в списке, то обновление на него, скорее всего, уже не придёт

Многие пользователи даже не подозревают о том, что у них на руках находится телефон, который лишён официальной поддержки со стороны производителя, а значит крайне уязвим для взломов. Всё это не доказывает, что такой аппарат тут же станет жертвой хакеров. Скорее нет, чем да, ведь шансы действительно малы. И всё же, никогда не знаешь, кто сидит рядом за столиком в кафе, пока ты мирно смотришь ролики из интернета, благодаря высокоскоростному общественному Wi-Fi. Случиться может всякое, но именно владельцы старых смартфонов, находятся в группе риска. Эксперты отмечают, что обновления безопасности для таких гаджетов уже не выходят, ну а доморощенные хакеры не станут возиться с новой трубкой, поскольку проще поискать менее сложную жертву, чем биться в глухую стену.

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И вот здесь и возникает вопрос: а как правильно выбрать смартфон. Сегодня у нас немного иная тема, но давайте всё же остановимся на нескольких примерах. Представьте себе, что вы ищите недорогой аппарат, который позволит вам решать основные задачи и должен стать настоящей рабочей лошадкой. Предположим, что вы остановились на серии Redmi. Что же, Redmi 9 всё ещё можно встретить в продаже, а цена его действительно привлекает внимание. Чуть дороже есть Redmi 10, а следом идёт Redmi 12. Некоторые умники обязательно расскажут вам о том, что более новая версия – это эдакое топтание на месте. Якобы, там стоит устаревший процессор, а также есть некоторые другие мелочи, делающими этот аппарат хуже, чем Redmi 10. Возможно, вот только первые две трубки уже завершили свой жизненный цикл и не претендуют на получение MIUI 14.

А вот Redmi 12 выгодно отличается от указанных выше телефонов, поскольку будет актуален даже в 2024 году. Точно такая же дилемма вас ждёт, когда вы хотите купить что-то подороже, но не сильно напрягать свой кошелёк. Так, в продаже есть Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 12 Pro. При этом различия между смартфонами имеются, но они некритичные, а большая часть владельцев ничего не заметит, поскольку дисплеи максимально близки друг к другу. И всё же, Redmi Note 10 Pro с высокой долей вероятности в 2023 году получает последнее обновление, ну а в пользу Redmi Note 12 Pro говорит самый длительный жизненный цикл. Помните об этом нюансе при выборе следующего телефона, ну а мы отметим, что по состоянию на 23 июня 59 смартфонов Xiaomi получили MIUI 14. Прошивка прилетела по воздуху и уже доступна для закачки в России. На китайском рынке список поддерживаемых аппаратов длиннее, но связано это с большим количеством клонов и региональных версий.

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Абсолютно все актуальные телефоны, которые указаны ниже, основанные на фирменной прошивке MIUI 14, созданы на базе операционной системы Android 13. Если вы не обнаружили свой смартфон в списке, то стоит обратить внимание на год его выхода и серию. Если у вас флагман Mi 10 или новее, то прошивка должна была прийти. Серия Redmi Note 9 получает MIUI 14 неспешно, но получает, а вот более старые аппараты уже из гонки выбыли. Логика простая, ну а выше мы указывали актуальные смартфоны бюджетной серии Redmi. Если вы несколько лет назад купили Redmi Note 9, то паниковать не стоит, ведь он всё ещё хорош, но брать сегодня такой смартфон в магазине со скидкой – это несусветная глупость, поскольку вам достаётся мёртвая программная часть, которая полностью лишена поддержки производителя и уже через пару лет будет сильно уязвима для хакеров. Именно через годы, ведь злоумышленники предпочитают выбирать более лёгкие жертвы.

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