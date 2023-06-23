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59 смартфонов Xiaomi получили российскую версию прошивки MIUI 14 на базе Android 13
Если вашего смартфона нет в списке, то обновление на него, скорее всего, уже не придёт
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Многие пользователи даже не подозревают о том, что у них на руках находится телефон, который лишён официальной поддержки со стороны производителя, а значит крайне уязвим для взломов. Всё это не доказывает, что такой аппарат тут же станет жертвой хакеров. Скорее нет, чем да, ведь шансы действительно малы. И всё же, никогда не знаешь, кто сидит рядом за столиком в кафе, пока ты мирно смотришь ролики из интернета, благодаря высокоскоростному общественному Wi-Fi. Случиться может всякое, но именно владельцы старых смартфонов, находятся в группе риска. Эксперты отмечают, что обновления безопасности для таких гаджетов уже не выходят, ну а доморощенные хакеры не станут возиться с новой трубкой, поскольку проще поискать менее сложную жертву, чем биться в глухую стену.

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И вот здесь и возникает вопрос: а как правильно выбрать смартфон. Сегодня у нас немного иная тема, но давайте всё же остановимся на нескольких примерах. Представьте себе, что вы ищите недорогой аппарат, который позволит вам решать основные задачи и должен стать настоящей рабочей лошадкой. Предположим, что вы остановились на серии Redmi. Что же, Redmi 9 всё ещё можно встретить в продаже, а цена его действительно привлекает внимание. Чуть дороже есть Redmi 10, а следом идёт Redmi 12. Некоторые умники обязательно расскажут вам о том, что более новая версия – это эдакое топтание на месте. Якобы, там стоит устаревший процессор, а также есть некоторые другие мелочи, делающими этот аппарат хуже, чем Redmi 10. Возможно, вот только первые две трубки уже завершили свой жизненный цикл и не претендуют на получение MIUI 14. 

А вот Redmi 12 выгодно отличается от указанных выше телефонов, поскольку будет актуален даже в 2024 году. Точно такая же дилемма вас ждёт, когда вы хотите купить что-то подороже, но не сильно напрягать свой кошелёк. Так, в продаже есть Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 12 Pro. При этом различия между смартфонами имеются, но они некритичные, а большая часть владельцев ничего не заметит, поскольку дисплеи максимально близки друг к другу. И всё же, Redmi Note 10 Pro с высокой долей вероятности в 2023 году получает последнее обновление, ну а в пользу Redmi Note 12 Pro говорит самый длительный жизненный цикл. Помните об этом нюансе при выборе следующего телефона, ну а мы отметим, что по состоянию на 23 июня 59 смартфонов Xiaomi получили MIUI 14. Прошивка прилетела по воздуху и уже доступна для закачки в России. На китайском рынке список поддерживаемых аппаратов длиннее, но связано это с большим количеством клонов и региональных версий. 

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Абсолютно все актуальные телефоны, которые указаны ниже, основанные на фирменной прошивке MIUI 14, созданы на базе операционной системы Android 13. Если вы не обнаружили свой смартфон в списке, то стоит обратить внимание на год его выхода и серию. Если у вас флагман Mi 10 или новее, то прошивка должна была прийти. Серия Redmi Note 9 получает MIUI 14 неспешно, но получает, а вот более старые аппараты уже из гонки выбыли. Логика простая, ну а выше мы указывали актуальные смартфоны бюджетной серии Redmi. Если вы несколько лет назад купили Redmi Note 9, то паниковать не стоит, ведь он всё ещё хорош, но брать сегодня такой смартфон в магазине со скидкой – это несусветная глупость, поскольку вам достаётся мёртвая программная часть, которая полностью лишена поддержки производителя и уже через пару лет будет сильно уязвима для хакеров. Именно через годы, ведь злоумышленники предпочитают выбирать более лёгкие жертвы. 

  1. Xiaomi Mi 13 Ultra
  2. Redmi 12
  3. POCO F4 GT
  4. Xiaomi Mi 11
  5. Xiaomi Mi 10
  6. Redmi Note 11 Pro 4G
  7. POCO F3
  8. Xiaomi Mi 11T Pro
  9. POCO F5
  10. Xiaomi Mi 12 Lite
  11. Xiaomi Mi 10T
  12. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
  13. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  14. Redmi Note 8 2021
  15. Xiaomi Mi 12T Pro
  16. POCO F4
  17. Redmi Note 12 4G NFC
  18. POCO F5 Pro
  19. Xiaomi Mi 12
  20. Xiaomi Mi 11T
  21. POCO M3
  22. Xiaomi Mi Pad 5
  23. POCO M5S
  24. Xiaomi 13 Lite
  25. Redmi Note 11T Pro
  26. POCO X5 5G
  27. Redmi Note 10S
  28. POCO M4 Pro 5G
  29. Redmi Pad
  30. Xiaomi Mi 10T Pro
  31. POCO M5
  32. Xiaomi Mi 12 Pro
  33. Xiaomi Mi 12T
  34. POCO X3 Pro
  35. POCO X4 GT
  36. Redmi Note 12 Pro
  37. POCO M3 Pro
  38. Xiaomi Mi Civi 2
  39. Redmi Note 9S
  40. POCO X3 NFC
  41. Redmi Note 9 Pro
  42. POCO F2 Pro
  43. Redmi Note 10
  44. Redmi Note 11S 5G
  45. Redmi 9T
  46. POCO X5 Pro 5G
  47. Xiaomi Mi 12X
  48. Xiaomi Mi 13 Pro
  49. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  50. Redmi Note 10 Pro
  51. Xiaomi Mi 13
  52. POCO M4 5G
  53. Redmi 10 5G
  54. Redmi Note 11S
  55. Redmi Note 12S
  56. Redmi Note 10 5G
  57. POCO M4 Pro 4G
  58. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  59. Redmi Note 9T
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#xiaomi #прошивки #android 13 #miui 14
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