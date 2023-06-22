Похоже, отношения между двумя странами стали ещё более напряжёнными

В понедельник все мировые издания рассказывали о встрече председателя Китая Си Цзиньпин с госсекретарём Энтони Блинкеном в Пекине. Политики общались 35 минут, после чего Си Цзиньпин сказал, что надеется на то, что что благодаря этому визиту Блинкен сможет внести более значительный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений. Не секрет, что в последнее время отношения между двумя странами были не в лучшем виде. Так, действия США в отношении Тайваня раздражает Китай. В ответ на это китайский военный корабль приблизился в этом месяце на расстояние в 140 метров к американскому эсминцу, находящемуся в международных водах в Тайваньском проливе. Данное действие Китай расценил как провокацию. В небе же китайский истребитель подрезал американский самолёт, что Пентагон охарактеризовал как опасное и недружественное действие. Американцы обвиняют Китай в кибершпионаже, тогда как в Пекине говорят, что США стремятся сдержать его рост как в военном, так и в экономическом плане.

реклама

Встреча должна была стать первой из многих и положить начало налаживаю отношений. В Белом доме говорили о перезагрузке, вот только у Байдена на этот счёт было своё мнение. Сонный Джо уже на следующий день аннулировал итоги сотен дипломатов, заявив, что лидер Китая – диктатор. Поднялась большая волна негатива, которая вынудила представителей Белого дома извиняться за слова президента. Эксперты полагают, что после этого отношения между странами могут стать ещё более напряжёнными, поскольку 35-минутный разговор ничего не решал, а политики лишь формально договорились о возобновлении беседы на высшем уровне. Казалось, что только старина Байден способен на глупости, но сегодня несколько довольно спорных заявлений сделал и сам Госсекретарь США Энтони Блинкен. Согласитесь, что мы уже привыкли к странным выходкам сонного Джо, ну а словам Блинкена после встречи с Си Цзиньпином кажутся неуместными.

Как оказалось, госсекретарь США потребовал от Китая принять меры и помочь усадить лидера КНДР Ким Чен Ына за стол переговоров. В интервью CBS News Блинкен отметил, что Ким Чен Ын со своими ракетными и ядерными испытаниями является самым дестабилизирующим игроком в регионе. Он предупредил, что в случае, если Китай не поддержит усилия США, в Белом доме предпримут шаги, которые не понравятся КНР. Блинкен подчеркнул, что США не получили обязательств от Китая о помощи в противодействии ракетным испытаниям Ким Чен Ына и его ядерной программе. Однако он отметил, что Китай должен осознать, что необходимо как можно скорее повлиять на Северную Корею и использовать это влияние как можно скорее. Ким Чен Ын должен сесть за переговорный стол. Ну а в случае, если Китай не сможет или не захочет использовать своё влияние на Северную Корею, США вместе с Южной Кореей и Японией будут продолжать предпринимать действия для своей защиты и защиты своих союзников. Блинкен подчеркнул, что эти шаги не направлены против Китая, но могут вызвать недовольство со стороны Китая. Блинкен выразил надежду, что Китай найдёт способы использовать своё влияние на Северную Корею. Госсекретарь отметил, что в прошлом были некоторые успехи в этом направлении, но необходимо, чтобы Китай осознал последствия, если он не будет содействовать усадке Ким Чен Ына за переговорный стол.

Проще говоря, налицо не только открытые угрозы, но и самый обычный шантаж. Теоретически, если бы США в таком тоне разговаривали с бедной африканской страной, то никто бы не удивился. Вот только сегодня в качестве оппонента одно из самых богатых государств, обладающее мощной армией и глобальным политическим и экономическим влиянием. Похоже, сегодня у власти в США находятся люди, которые не осознают последствия своих действий. У президента явные провалы памяти и всплески старческого маразма, ну а госсекретарь разговаривает с Китаем вызывающе, что положит конец всем попыткам дипломатического урегулирования текущих споров. Политологи полагают, что для России разрыв отношений между двумя странами выгоден, ведь в конечном итоге именно Москва способна найти точки соприкосновения между государствами. Очевидно, что это не произойдёт в ближайшее время. Американские элиты потеряли связь с реальностью и полагают, что могут разговаривать в приказном тоне и дальше. Как только такая уверенность пропадёт, диалог может быть возобновлён.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать



