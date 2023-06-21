Не исключено, что количество релизов голливудских фильмов в кинотеатрах РФ значительно уменьшится

В 2022 году российские зрители столкнулись с неожиданной реакцией голливудских студий. Американские гиганты начали приостанавливать свою деятельность в РФ, отменяя релизы и разрывая ранее заключённые договора. Начали изыматься ленты из стриминговых платформ, а в результате пиратство на рынке расцвело в небывалых масштабах. Население сделало простой вывод: если фильм или сериал нельзя купить, то нужно его скачать бесплатно. Очевидно, что сидеть и грустить в ожидании возврата американцев никто не собирался, что негативным образом сказалось на доходах отдельных студий. Американцы никогда не признают своих ошибок, поэтому игнорируют потери, предпочитая гнуть свою линию. Ну а в последние месяцы рынок начал формироваться с новыми трендами. Появились самые настоящие корсары, которые действовали на весьма сомнительных основаниях, но при этом брали за свои услуги деньги. Похоже, конкуренция растёт, а пираты начали охоту друг на друга.

реклама

По данным портала «Профисинема», российские зрители могут остаться без новых иностранных фильмов в кинотеатрах из-за разногласий между пиратами. Кинотеатры, которые ещё недавно могли показывать нелицензионные фильмы, включая голливудские, столкнутся с проблемой недостатка контента в ближайшем будущем. Как оказалось, одной из основных компаний, обеспечивающей поставки фильмов на российские экраны, была WesternRus. Вот только несколько дней назад она объявила о приостановке своей деятельности, хотя ранее встала на место иностранных прокатчиков, предоставляя кинотеатрам ключи для показа фильмов. По данным экспертов, ключи для фильмов – это специальные устройства, которые подключаются к оборудованию кинотеатров и запрограммированы на ограниченное количество показов каждого фильма. Они ввозились в Россию из Казахстана. WesternRus поддерживала связь с кинотеатрами через мессенджеры и предлагала широкий спектр услуг и массу контента. Там же WesternRus торговала ключами, которые продавались по средней цене 100 тысяч рублей в день начала проката.

Через несколько дней после старта проката WesternRus снижала цены на ключи. Вот только конкуренция привела к серьёзным убыткам для компании, что заставило её прекратить поставки даже ранее заявленных фильмов. Среди виновников WesternRus называет прежде всего кинотеатры, которые сами несут ответственность за прекращение деятельности компании. Выяснилось, что кинотеатры начали переснимать фильмы и распространять их в обход компании, что привело к снижению доходов и низкой окупаемости релизов. Немало проблем доставила и российская студия дубляжа Red Head Sound, в распоряжении которой есть профессиональные актёры дубляжа, пользующиеся популярностью у российских зрителей, а также команда специалистов по переводу и звукорежиссуре. Студия начала использовать агрессивную ценовую политику, чтобы привлечь клиентов. WesternRus также применила этот метод, но не имея возможности предложить качественный дубляж, она потерпела поражение в этой борьбе.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Эксперты отмечают, что уход WesternRus связан с небывалым расцветом пиратства в России. Жители страны перестали покупать иностранное лицензионное ПО из-за протеста против ухода разработчиков, а также из-за ограничений использования иностранных платёжных систем. Это приводит к увеличению пиратской деятельности и отсутствию возможности приобрести лицензию через официальные каналы. Ситуация в кинотеатрах может ухудшиться в самое ближайшее время если проблемы с поставками фильмов не будут решены. Отсутствие новинок способно привести к очередному кризису, пережить который кинотеатрам будет сложно. Что любопытно, до недавнего времени кинорынок в РФ приносил легальным кинотеатрам неплохую прибыль. Многие зрители изголодались по большим экранам, поэтому шли в кино даже тогда, когда на торрентах была пиратская версия фильма в хорошем качестве. Ну а поскольку пиратство поддерживает даже Дмитрий Медведев, то исход очевиден: никто не хочет платить американцам, а уход WesternRus способен обрушить доходы кинотеатров.