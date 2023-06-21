Похоже, о большой наступательной компании пока речь не идёт

На прошлой неделе одним из самых горячих участков фронта стал населённый пункт Пятихатки. Это крошечная деревня, в которой только одна улица, а сам посёлок несколько раз переходил из рук в руки. Военкоры детально проанализировали происходящее и рассказывают о новой тактике российской армии. Как оказалось, Пятихатки находятся в низине, тогда как основные позиции линии обороны РФ расположены немного дальше и выше. В результате русские войска не оказывали ожесточённого сопротивления, предпочитая накрывать противника артиллерийским огнём. Ну а когда ВСУ пытались закрепиться в почти разрушенном селе, по ним били Солнцепёки, обрушивая на голову атакующих всю мощь термобарического оружия. Ну а поскольку спрятаться в селе негде, то в дело сразу же вступали российские подразделения, которые выбивали ВСУ из населённого пункта, нанося противнику огромные потери. Такое повторялось несколько раз, а в результате на этом направлении образовалась самая настоящая мясорубка, уничтожающая значительные силы украинской армии.

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В западной прессе пишут, что наступление ВСУ провалилось, а Зеленский столкнулся с обороной, которую просто не способен пройти. В The Times отмечают, что у командования в Киеве даже нет приблизительных данных о том, как выстроена эшелонированная оборона на Запорожском направлении. Украинские войска несут значительные потери в живой силе и технике, но все успехи сводятся к локальным населённым пунктам по типу Пятихаток. Похоже, российское командование так уверено в надёжности обороны на Запорожском направлении, что начало наступление в Харьковской области. По данным известного русофоба Юлиана Рёпке, опубликовавшего заметку в Bild, Луганский фронт ожил, а сейчас армия РФ перешла в наступление под Кременной и в районе Купянска. Журналист уверяет, что уже вскоре русские подойдут к Красному Лиману, после чего предпримут атаку на этот населённый пункт. Рёпке пишет, что подобное стало полной неожиданностью не только для него, и для украинских военных. Предполагалось, что сегодня армия РФ находится под сильным давлением на Запорожском направлении и не способна на наступательные действия. Как оказалось, русские переместили на север часть резервов, силами которых и проводится наступательная операция. Журналист ссылается на замминистра обороны Украины Анну Маляр, которая недавно сделала довольно любопытное заявление.

Оказывается, попытки измерить успехи населёнными пунктами – это неверный и сильно устаревший подход. Требуется смотреть на совершенно другие критерии, а значит эффективность бойцов ВСУ на том или ином участке может быть гораздо выше, если не учитывать километраж или потерю опорных пунктов. О чём именно говорила замминистра обороны, остаётся только гадать, поскольку никаких новых критериев оценки успешности действий украинской армии Маляр не представила. Более спокойные оценки даёт Андрей Марочко. По его данным, ВСУ на Купянском направлении потеряли контроль над некоторыми участками фронта. Российские бойцы заняли целый ряд ключевых участков, но всё это далеко от наступления, о котором пишет немецкая пресса. Украинские силы в наступление не идут, тогда как получение контроля над указанными выше позициями больше похоже на медленное продвижение вперёд. После того как все эти укреплённый районы были утрачены ещё в 2022 году, российские бойцы не могли вернуть позиции.

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Напомним, ранее Сырский заявил, что после ухода ЧВК «Вагнер» у русских не остаётся боевых подразделений, способных оборонять Бахмут. Генерал уверял, что в ходе ротации российских сил, на передовой остались войска, которые не дотягивают до «музыкантов» и будут быстро разбиты. Похоже, спустя несколько безуспешных недель прорыва обороны, Сырский решил пойти на попятную. Так, сегодня он сослался на дождливую погоду, которая мешает ему наступать на Бахмут большим фронтом. На дворе лето, солнце быстро высушит лужи, а уже на следующей неделе почва позволит танкам свободно передвигаться по украинским степям. Ну а что ещё придумает в оправдание своих поражений командование в Киеве, мы узнаем очень скоро, ведь наступление на Запорожском направлении натолкнулось на неприступную стену, а всё указывает на то, что ВСУ могут потерять инициативу в Харьковской области.