Похоже, Урсула фон дер Ляйен просто не понимает, что никто кроме Китая не намерен инвестировать в экономику ЕС

Сегодня власти Европы ведут себя довольно странно. В психологии такое поведение называется амбивалентным, когда человек не способен определиться выбором и не осознаёт своих истинных потребностей. Так, местные элиты поспешили отказаться от поставок энергоносителей из России, но так и не сумели ничем их заменить. В результате в Европу потянулась российская нефть, которую везут из других стран, предварительно смешивая с различными сортами. Газ поступает по нескольким трубопроводам, но если зима 2023-2024 годов окажется холодной, то придётся истощить большую часть хранилищ. Примерно такое же отношение и к Китаю. С одной стороны – европейские политики предлагают бизнесменам из Поднебесной сотрудничество, но только на своих условиях. Якобы, инвестировать можно, но только туда, куда укажет дядюшка из Брюсселя.

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Постоянно звучат призывы бойкотировать продукцию из Китая, поскольку это нарушает суверенитет Европы, вот только крикуны просто не знают, что Старый свет давно растерял свой потенциал и почти ничего не производит самостоятельно. Всё это не мешает местным элитам печалиться и страдать, когда между китайскими и европейскими бизнесменами подписывается значимое соглашение. По данным ой газеты Der Standard, на этой неделе была завершена сделка между китайской государственной судоходной компании Cosco с портом Гамбурга. В прессе напоминают, что в 2022 году запланированное вхождение Cosco в порт Дуйсбурга сорвалось. Произошло это из-за спорных решений Еврокомиссии, когда чиновники открыто заявляли о том, что китайцев нужно гнать из Европы как можно дальше. Похоже, разум всё же восторжествовал, а в итоге Еврокомиссия представила концепцию экономической безопасности, которая включает более строгий контроль над иностранными инвестициями в ЕС.

Еврокомиссия считает, что национальные инструменты контроля применяются недостаточно последовательно, как в случае с портом Гамбурга. Новая стратегия экономической безопасности направлена, прежде всего, на Китай, и включает более точный контроль инвестиций ЕС за рубежом, а также строгие правила в отношении экспорта и совместных исследований и разработок. Der Standard отмечает, что геополитические напряжения, конкуренция, пандемия COVID-19 и российская спецоперация на Украине выявили риски экономической зависимости. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, экономическая безопасность стала приоритетом для Европы. Новая стратегия, по её мнению, обеспечит суверенитет, безопасность и процветание Европы. Фон дер Ляйен потребовала избежать зависимости, подобной той, которая возникла с российским природным газом. План Еврокомиссии заключается в определении области экономических отношений, где будет применяться строгий государственный контроль, но при этом сохранится максимальная свобода в большей части торговых потоков. Фон дер Ляйен уверяет, что концепция направлена на повышение безопасности цепочек поставок, особенно в области энергоснабжения, снижение рисков для критической инфраструктуры и высоких технологий, а также ограничение нежелательной передачи знаний. Она также подразумевает укрепление внутреннего производства критически важных товаров и ограничение экспорта стратегически важных технологий.

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По мнению экономиста Жеромин Цеттельмайер из брюссельского экономического института Bruegel, концепция экономической безопасности может привести к деглобализации и нанести большой ущерб, если не будет тщательно продумана. Сегодня радикальные политики хотят прочно связать руки местному бизнесу. Предпринимателям запретят сотрудничество с китайскими коллегами в самых ощутимых для бизнеса сферах, вот только Урсула фон дер Ляйен и многие другие политики не осознают, что брать инвестиции больше негде. Контакты с Россией разорваны, а сотрудничество в ряде сфер остановлено на десятилетия. Если нечто подобное случится с Китаем, то остаётся надеяться только на Америку. Ну а США предпочитает тянуть деньги из Европы, а не инвестировать в Старый свет. Экономисты отмечают, что предложения Еврокомиссии не являются обязательными для исполнения государствами-членами ЕС. Пока не являются, но политики намерены отслеживать каждую крупную сделку, а значит инвестиции в Европу со стороны Китая становятся всё более рискованными. Кто знает, вдруг Урсула фон дер Ляйен захочет забрать себе собственность китайских бизнесменов, как это уже было в отношении российских предпринимателей.