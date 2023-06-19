Перспективы Radeon RX 7800 кажутся туманными

Инсайдеры утверждают, что уже скоро AMD представит несколько новых графических чипов. Предполагается, что речь идёт о Radeon RX 7800 и Radeon RX 7700. Сложно сказать, получат ли на этот раз видеокарты приставку ХТ, но в любом случае суть от этого не изменится. Предполагается, что старший графический чип получит 16 Гб видеопамяти и 256-битную шину, тогда как младший сможет рассчитывать на 12 Гб и 192-битную шину. Ничего нового, ведь видеокарты прошлого поколения имеют аналогичные характеристики.

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По данным экспертов, схожесть между поколениями на этом не оканчивается. Похоже, Radeon RX 7800 будет слегка быстрее Radeon RX 6800 ХТ, что кажется топтанием на месте. Несмотря на это речь всё же идёт о более выгодной начальной стоимости, а значит какие-то преимущества всё же есть. Инсайдеры полагают, что релиз состоится в конце июля или в начале августа, что позволит расширить производство до начала учебного года. Идея правильная, вот только никто не гарантирует, что видеокарты AMD вообще будут пользоваться спросом. Дело в том, что уже находящиеся в рознице графические чипы от тётушки Су расходятся в час по чайной ложке, ну а мы проведём небольшое сравнение и выясним, что же вообще происходит.

Начнём с того, что Radeon RX 7900 ХТХ быстрее GeForce RTX 4080. Если пытаться проводить сравнение только техническим характеристикам, то видеокарта AMD кладёт на лопатки свою соперницу одной левой. Смотрите: у флагмана от тётушки Су 24 Гб видеопамяти, тогда как GeForce RTX 4080 может предложить всего 16 Гб. При этом есть значительное преимущество по пропускной способности шины памяти: 384 бита против 256 бит. Реальность оказалась сурова, ведь инженеры AMD не смогли добиться от архитектуры нужной производительности и высокой энергоэффективности. Ну а в результате Radeon RX 7900 ХТХ действительно быстрее, но разница не критичная, а многие геймеры предпочитают менее требовательную GeForce RTX 4080. Но даже если некоторые всё же пытаются рассматривать флагман AMD, то тут же упираются в невнятную производительность в трассировке лучей. Выходит, что в некоторых сценариях преимущество Radeon RX 7900 ХТХ не такое очевидное, а фанаты NVIDIA ещё и расскажут вам о технологии масштабирования. Напомним, DLSS 3.0 вышла одновременно с графическими чипами текущего поколения NVIDIA, тогда как AMD спустя 7 месяцев не смогла настроить работу FSR 3.0.

Точно такая же дилемма поджидает тех, кто делает выбор между Radeon RX 7900 ХТ и GeForce RTX 4070 Ti. Первая кажется идеальным выбором, ведь за 94 тысячи рублей предложит вам целых 20 Гб видеопамяти. Неплохо, ведь видеокарта NVIDIA имеет всего 12 Гб памяти. Пожалуй, если бы сегодня майнинг был бы актуален, то AMD могла бы обогатиться. Могла бы, но не сможет, ведь рынок криптовалют штормит, а фермеры копают в минус, расходуя больше электричества, чем получают прибыли. Ну а Radeon RX 7900 ХТ имеет всё те же проблемы, что и флагман, поэтому смотрится неуверенно. В США видеокарту продают дешевле 800 долларов, но и этого недостаточно для возобновления спроса. На самом деле в данном сегменте спрос никогда не был высоким, ну а в 2023 году AMD фактически подарила NVIDIA рынок видеокарт. Надежды на Radeon RX 7800 мало, ведь она будет стоить около 550 долларов, тогда как сегодня геймерам нужны решения до 400 долларов, способные предложит рост быстродействия, больше видеопамяти и высокий потенциал. Особую роль приобретают технологии, ну а у красных с этим всё плохо. Если FSR 3.0 окажется успешной, то конкуренция между компаниями возобновится, пока же мяч на стороне зелёных.

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Кстати, за 64 тысячи рублей у GeForce RTX 4070 есть не самая выгодная GeForce RTX 4070. Видеокарта не показывает рекордов производительности, но лучше любых других решений от AMD в данном ценовом диапазоне. Как мы уже писали выше, Radeon RX 7800 окажется дешевле и даже быстрее. Она получит 16 Гб видеопамяти, вот только с невнятной трассировкой и топтанием на месте далеко не уедешь. Может так выйти, что GeForce RTX 4070 останется самым выгодным решением за 60 тысяч рублей несмотря на то, что у AMD снова будет больше памяти и немного выше скорость. Похоже, для успеха красным нужно что-то большее, вот только Лиза Су пока не знает, о чём идёт речь.