Сегодня удалось захватить рабочий французский колёсный танк AMX-10R

В интернете полно любителей громких заголовков, готовых подхватывать любую чушь, на основе которой можно состряпать новость с высоким рейтингом прочтений. Кто-то пишет о том, что ВСУ уже потеряла большую часть резервов и находится на стадии развала. Ну а другой стороны фронта украинские журналисты придумывают байки о том, как доблестные вояки ВСУ продвигаются в направлении Крыма, захватывая один опорный пункт за другим. Уже через несколько часов громкие заголовки получают опровержения, но читателей привлекают кликбейтные темы. Сегодня у нас есть целый ворох новостей, каждая из которых подкреплена фактами. Начнём с опасений Daily Mail. Британская пресса заметила, что русские всё чаще используют старые трофейные машины не по назначению. Так, недавно в кадр попал взрыв от танка-камикадзе. Т-54 был начинён 6 тоннами взрывчатых веществ и направлен к опорному пункту ВСУ. Управление осуществлялось удалённо, а когда украинские бойцы начали обстреливать машину, произошёл мощный взрыв. Вспышка была видна за десятки километров, а в Daily Mail полагают, что танк-камикадзе уничтожил опорный пункт и привёл к гибели личного состава на данном направлении.

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О похожем случае рассказывает Минобороны РФ. Так, в руки российских солдат попал трофейный МТ-ЛБ. Машина была старая и явно не соответствовала требованиям безопасности. Было решено превратить БТР в настоящего Троянского коня. Внутри установили 3.5 тонны тратила, а также 5 авиабомб ФАБ-100. Доставить к опорному пункту МТ-ЛБ вызвался один из российских механиков-водителей. Он подъехал к опорному пункту на расстояние 300 метров и только после это выпрыгнул, поставив БТР на ручной газ. Достигнув окопов ВСУ, бронированная техника взорвалась, нанося противнику критический урон. В Daily Mail отмечают, что это не единичные случаи, ну а российские военкоры подтверждают, что на Запорожском направлении удаётся взять немало трофеев. Так, населённый пункт Новодонецкое несколько раз переходил из рук в руки. Российские войска оставляют позиции, а после наносят по противнику удар при помощи артиллерии и авиации. ВСУ отходят, а недавно Минобороны рассказало о целом ворохе трофейной техники. Всего украинские бойцы бросили 50 единиц различной техники, среди которых встречались и образцы стран НАТО. Самым любопытным стал полностью рабочий AMX-10RC. Это лёгкий колёсный танк производства Франции, который пока не отличился особыми успехами при штурме позиций РФ на Запорожском направлении. Что любопытно, внутри находился полный боекомплект, а также инструкция по эксплуатации.

Похоже, французы не смогли подготовить достаточное количество украинских танкистов, а вместо длительных курсов просто дали им в руки инструкцию. Ранее немецкие журналисты предположили, что именно с недостатком опыта связаны огромные потери танков и бронетехники. В Bild пишут, что бойцы ВСУ просто не умеют управлять сложной техникой, которая требует выучки даже во время учений или езды по полигону. Ну а в условиях реального боя нужно мастерство, получить которое за пару месяцев в учебке невозможно. Что до французских AMX-10RC, то лягушатники и вовсе обошлись обычной инструкцией. Похоже, во Франции полагают, что танк освоить также просто, как и стиральную машину. Утром Минобороны РФ рассказало об ожесточённом бое на Запорожском направлении во время попытки прорвать оборону РФ, ВСУ потеряли до 30 танков, в число которых входят и немецкие Leopard 2.

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Напомним, сегодня мы уже писали об одном таком танке, у которого после прямого попадания из ПТРК «Корнет» оторвало пушку. Вообще, было бы неплохо, если бы Минобороны РФ публиковало больше деталей о трофейной технике, ведь пока приходится ориентироваться на военкоров. По словам Александра Сладкова, на Ореховском участке произошёл любопытный случай. Так, близко к позициям РФ подошла бронемашина разминирования. Экипаж не заметил российских бойцов, а в результате был взят в плен, а сам минный тральщик не пострадал. Военкор сообщает о тяжёлых боях на данном направлении, ну а трофейная боевая машина разминирования (БМР) поступит на баланс армии РФ, где сможет выполнять аналогичные задачи, но уже на другом участке фронта. Посмотреть видео с трофейным французским танком можно по ссылке: https://www.gazeta.ru/army/news/2023/06/19/20696672.shtml?updated