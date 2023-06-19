Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Daily Mail: русские используют трофейную технику в качестве камикадзе – Т-54 уничтожил опорник ВСУ
Сегодня удалось захватить рабочий французский колёсный танк AMX-10R
рекомендации
MSI RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

В интернете полно любителей громких заголовков, готовых подхватывать любую чушь, на основе которой можно состряпать новость с высоким рейтингом прочтений. Кто-то пишет о том, что ВСУ уже потеряла большую часть резервов и находится на стадии развала. Ну а другой стороны фронта украинские журналисты придумывают байки о том, как доблестные вояки ВСУ продвигаются в направлении Крыма, захватывая один опорный пункт за другим. Уже через несколько часов громкие заголовки получают опровержения, но читателей привлекают кликбейтные темы. Сегодня у нас есть целый ворох новостей, каждая из которых подкреплена фактами. Начнём с опасений Daily Mail. Британская пресса заметила, что русские всё чаще используют старые трофейные машины не по назначению. Так, недавно в кадр попал взрыв от танка-камикадзе. Т-54 был начинён 6 тоннами взрывчатых веществ и направлен к опорному пункту ВСУ. Управление осуществлялось удалённо, а когда украинские бойцы начали обстреливать машину, произошёл мощный взрыв. Вспышка была видна за десятки километров, а в Daily Mail полагают, что танк-камикадзе уничтожил опорный пункт и привёл к гибели личного состава на данном направлении.

реклама

О похожем случае рассказывает Минобороны РФ. Так, в руки российских солдат попал трофейный МТ-ЛБ. Машина была старая и явно не соответствовала требованиям безопасности. Было решено превратить БТР в настоящего Троянского коня. Внутри установили 3.5 тонны тратила, а также 5 авиабомб ФАБ-100. Доставить к опорному пункту МТ-ЛБ вызвался один из российских механиков-водителей. Он подъехал к опорному пункту на расстояние 300 метров и только после это выпрыгнул, поставив БТР на ручной газ. Достигнув окопов ВСУ, бронированная техника взорвалась, нанося противнику критический урон. В Daily Mail отмечают, что это не единичные случаи, ну а российские военкоры подтверждают, что на Запорожском направлении удаётся взять немало трофеев. Так, населённый пункт Новодонецкое несколько раз переходил из рук в руки. Российские войска оставляют позиции, а после наносят по противнику удар при помощи артиллерии и авиации. ВСУ отходят, а недавно Минобороны рассказало о целом ворохе трофейной техники. Всего украинские бойцы бросили 50 единиц различной техники, среди которых встречались и образцы стран НАТО. Самым любопытным стал полностью рабочий AMX-10RC. Это лёгкий колёсный танк производства Франции, который пока не отличился особыми успехами при штурме позиций РФ на Запорожском направлении. Что любопытно, внутри находился полный боекомплект, а также инструкция по эксплуатации. 

Похоже, французы не смогли подготовить достаточное количество украинских танкистов, а вместо длительных курсов просто дали им в руки инструкцию. Ранее немецкие журналисты предположили, что именно с недостатком опыта связаны огромные потери танков и бронетехники. В Bild пишут, что бойцы ВСУ просто не умеют управлять сложной техникой, которая требует выучки даже во время учений или езды по полигону. Ну а в условиях реального боя нужно мастерство, получить которое за пару месяцев в учебке невозможно. Что до французских AMX-10RC, то лягушатники и вовсе обошлись обычной инструкцией. Похоже, во Франции полагают, что танк освоить также просто, как и стиральную машину. Утром Минобороны РФ рассказало об ожесточённом бое на Запорожском направлении во время попытки прорвать оборону РФ, ВСУ потеряли до 30 танков, в число которых входят и немецкие Leopard 2. 

рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Напомним, сегодня мы уже писали об одном таком танке, у которого после прямого попадания из ПТРК «Корнет» оторвало пушку. Вообще, было бы неплохо, если бы Минобороны РФ публиковало больше деталей о трофейной технике, ведь пока приходится ориентироваться на военкоров. По словам Александра Сладкова, на Ореховском участке произошёл любопытный случай. Так, близко к позициям РФ подошла бронемашина разминирования. Экипаж не заметил российских бойцов, а в результате был взят в плен, а сам минный тральщик не пострадал. Военкор сообщает о тяжёлых боях на данном направлении, ну а трофейная боевая машина разминирования (БМР) поступит на баланс армии РФ, где сможет выполнять аналогичные задачи, но уже на другом участке фронта. Посмотреть видео с трофейным французским танком можно по ссылке: https://www.gazeta.ru/army/news/2023/06/19/20696672.shtml?updated

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #военные технологии #танки
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Столтенберг: запасы оружия и боеприпасов НАТО опустели и требуют восполнения
NYT: Киев заплатил $800 млн за оружие, которое частично или полностью не поставлено
Подоляк назвал усиление ВСУ единственным путем решения конфликта с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
69
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
39
Спикер ВВС ВСУ про уничтожение Patriot: Они не знают, что это такое
15
Spiegel рассказал, на какие уловки идут экипажи танков Leopard, чтобы не идти в контрнаступление ВСУ
10
Почему Израиль не продаст Украине 200 танков Merkava, и как ВСУ получат 200 единиц М84 и Т-80УК
34
В Киеве планируют удары ракетами Storm Shadow по аэродромам армейской авиации ВКС РФ
18
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
32
Оверклокер CENS впервые преодолел 3,9 ГГц по GPU с видеокартой iGame RTX 4090 LAB OC от Colorful
1
Morgan Stanley: серверный сегмент будет основным локомотивом роста выручки NVIDIA в ближайшие пять лет
+
Танки Leopard вновь пошли в наступление, но один из них потерял пушку в результате попадания ПТУР
6
Российская армия учится на ошибках и меняет тактику - The New York Times
7
Зеленский опроверг уничтожение даже одного ЗРК Patriot
18
Власти обсуждают запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG
1
Со спящего 13 лет кошелька было выведено 50 биткоинов
+
Появилось видео попадания корректируемого боеприпаса "Краснополь" в Leopard и Bredley
+
Лавров: окончание СВО будет означать конец глобализации
3
Microsoft обновила список поддерживаемых Windows 11 процессоров
1
MSI показала RTX 4060 GAMING и Ventus 2X: от $299 29 июня
2
Производители материнских плат обновляют BIOS для поддержки процессоров Intel следующего поколения
+
Эксперт оценил вероятность одобрения ETF на BTC
2

Популярные статьи

Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
34
Сериал Бункер (Silo) - немножко хорошей фантастики
17
О некоторых мусорных криптовалютах стоимостью от одной миллионной цента
4
Битву за звание лучшей игры года объявляю начатой
17
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
17
Собираю игровой ПК для себя за 100 000р – 4 Тб SSD, Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 6750 XT
22
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
4
Танковое кладбище из десятков Леопардов образовалось после атак ВСУ 17-18 июня в Запорожье
18
Итоги гоночного уик-энда 17-18 июня
4
Израиль разрабатывает систему ПРО, способную перехватывать гиперзвуковые ракеты — Sky Sonic
1

Сейчас обсуждают

armadaovs
22:19
i5?? его квады в хвост и в гриву использовали, какие ещё i5?
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
armadaovs
22:12
автор недостаточно натренировал своего ии помощника. даже резюмировать нормально не смог.
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
armadaovs
22:11
а ты думаешь для чего он переоборудовал десантный корабль в мини авианосец для бпла?
Подрыв Турецкого Потока диверсантами Украины при разведподдержке США становится все более вероятным
Midnight Sun
22:05
"Что любопытно, внутри находился полный боекомплект, а также инструкция по эксплуатации" С Ф-16 так же будет. Вспоминая старый анекдот, "Посадка в следующем номере"
Daily Mail: русские используют трофейную технику в качестве камикадзе – Т-54 уничтожил опорник ВСУ
Vse_putem
22:00
Не трате деньги на эти говнопк, лучше купите дроны для армии!!!
Собираем игровой ПК, который справится с Phantom Liberty, новым дополнением для Cyberpunk 2077
Юрий Полкунов
21:38
Если останется часть западного укрорейха ваплачивать за это говновооружение будут еще и правнуки, так что не расслабляйтесь, просите еще.
NYT: Киев заплатил $800 млн за оружие, которое частично или полностью не поставлено
armadaovs
21:37
пилоту тоже нужно спасибо сказать.
Российский Ка-52 «Аллигатор» потерял часть хвостовой балки, но смог вернуться на базу для ремонта
armadaovs
21:36
откуда у банкрота столько денег?
NYT: Киев заплатил $800 млн за оружие, которое частично или полностью не поставлено
Зю
21:34
Хочу стать женщиной к выходу фильма, чтобы быть частью истории
В Англии решили снять ужастик про Золушку - как она мстит за унижения
Юрий Полкунов
21:33
Вы заметили что ми28мн почти ни где не показывают, да они в паре с ка52 работают хорошо, но что то мне сдается что мин. обороны больше любит ка 52 как осноаной ударный вертолет.
Российский Ка-52 «Аллигатор» потерял часть хвостовой балки, но смог вернуться на базу для ремонта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем