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5 игровых процессоров до 10 тысяч рублей – оптимальные решения для экономных геймеров
Даже такой недорогой процессор может раскрыть довольное неплохую видеокарту
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Каждый день в интернете появляется множество материалов, авторы которых рассказывают нам о необходимости покупки мощного процессора. Приводятся тесты, согласно которым прожить без 24-ядерного Core i9-13900KF почти невозможно. Может показаться, что все вокруг уже давно купили компьютер за 500 тысяч рублей, и только вы сидите на старом утюге с четырьмя ядрами. На самом деле всё не так, ведь основная часть геймеров использует допотопные процессоры. 

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Мало того, когда потенциальный покупатель подбирает себе новый камень или собирает систему, то смотрит на недорогие решения. Сегодня мы обойдёмся без флагманов, середняков и даже сренденизкого сегмента. Давайте изучим, можно ли купить процессор за 10 тысяч рублей и дешевле, а также сможет ли такой камень вообще тянуть игры и на что окажется способен.

Начнём с Ryzen 5 4500, который стал самым недорогим процессором в нашей подборке и стоит всего 7 тысяч рублей. За эти деньги вы получите 6 ядер и современную архитектуру. К сожалению, тактовые частоты низкие, но это уже не проблема процессора, поскольку мы с вами искали не только недорогой, но и производительный камень. Ryzen 5 4500 хорошо подходит для игровой сборки, а также компьютера для школьника. Самое главное взять под него видеокарту, ведь именно графический чип определит потенциал системы. Можете остановиться на народной GeForce GTX 1650 или на более производительной GeForce GTX 1660 Super. Процессор потянет любую из этих видеокарт, а значит вас ожидает производительность достаточная для запуска требовательных новинок в 900р или 1080р. В первом случае настройки придётся сбрасывать на низкие, но это уже не проблема процессора, а экономия за счёт видеокарты. 

Core i3-12100F на тысячу рублей дороже, но в целом ничем не отличается от Ryzen 5 4500. Возможно, камень AMD в некоторых сценариях быстрее, но заметить различия трудно, а в играх оба покажут примерно аналогичную скорость. Нет никакой разницы и в стоимости сборки, ведь под Core i3-12100F вы можете купить материнскую плату дешевле 7000 рублей, а разгон оперативной памяти и вовсе в данном сегменте кажется нам глупой затеей. 

Если у вас есть лишние 1500 рублей, то смело берите Ryzen 5 5500. Разница не только в скорости, но и в использовании более новой архитектуры. Так, Ryzen 5 4500 построен на Renoir, тогда как Ryzen 5 5500 – это уже Cezanne. Всё это значит, что в играх может быть некоторый прирост быстродействия, но заметить его на видеокартах до 20 тысяч рублей у вас вряд ли получится. Берите Radeon RX 6600, которая в полной мере способна раскрыть потенциал Ryzen 5 5500. Как и другие указанные выше камни, процессор будет работать на любой бюджетной сборке, а значит вы переплатите всего 1500 рублей. 

Если вы хотели взять 6-ядерный камень Intel, но не готовы платить за него 16 тысяч рублей и дороже, то можно присмотреться к Core i5-11400F. Процессор староват, но способен показать себя в требовательных играх с лучшей стороны. Скорость здесь выше, чем у Ryzen 5 5500, ну а сборка будет стоить сущие копейки. Помните о том, что всегда есть процессор, который всего на пару тысяч дороже, но немного быстрее. Эта сложная дилемма, а мы советуем покупать такой камень, какой вы себе можете позволить, ведь в большинстве случаев основную задачу всё равно берёт на себя видеокарта. При этом все указанные решения способны неплохо раскрывать графические чипы до 25 тысяч рублей. 

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Ryzen 5 5600G стоит 11 тысяч рублей, но под него вам совсем не понадобится видеокарта. Камень включает интегрированный чип и может выдать вам пропуск в мир компьютерных игр по сходной цене. Рассчитывать на требовательные новинки последних лет было бы глупо, ведь речь идёт о встроенной видеокарте. И всё же, если ваши интересы не выходят за пределы Майкрафта, Контр-Страйка или Мира танков, то можете не думать, ведь с этими играми Ryzen 5 5600G точно справится. Он всё такое же нетребовательный, как и указанные выше процессоры. Хотя, эксперты советуют взять скоростную оперативную память. Кстати, если вы в будущем сможете себе позволить более дорогую видеокарту, то ваш Ryzen 5 5600G легко раскроет графический чип уровня GeForce RTX 3060 и дороже. Выходит, что вы можете сэкономить на начальной инвестиции в компьютер сегодня, но доплатите завтра, если почувствуете необходимость в подобном решении. 

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