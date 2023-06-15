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Почему Ryzen 7 5800X лучший процессор за 20 000р, а продажи Ryzen 5 7600Х провалились
Покупать под Ryzen 5 7600Х материнскую плату за 20 тысяч рублей никто не хочет
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Буквально вчера мы с вами выяснили, что длительный жизненный цикл компьютера в первую очередь предполагает покупку мощного игрового процессора. Увы, но цены на подобную продукцию высоки, а не всегда очевидный выбор можно назвать самым правильным. В дело вступает скрытый потенциал, особенности сокета и поддержка платформы со стороны AMD и Intel. Как вы могли узнать, красные в этом плане лучше, ну а синим есть ещё чему поучиться у конкурента. Проще говоря, Intel искусственно меняет сокет каждые 2 года, хотя никакой нужды в этом нет.

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Ну а поскольку большая часть геймеров всё же не может себе позволить покупку мощного игрового компьютера, то мы обратимся к менее дорогим решениям. Пожалуй, за 20 тысяч можно купить довольно неплохой процессор, вот только есть одна мелочь: камней в данном ценовом диапазоне несколько, а значит неясно, какой вообще выбрать. Давайте остановимся на самых популярных, а также оценим, стоит ли вообще брать продукцию Intel, ведь в последнее время синие радуют нас выгодными ценами и скидками крайне редко.

Ну а дабы вы сразу же поняли, о чём вообще идёт речь, то предлагаем изучить стоимость Core i7-11700KF. Как видите, камень 11-го поколения стоит почти 22 тысячи рублей, что совершенно не соответствует его потенциалу. Вы могли слышать, что за последние несколько лет обе компании совершили настоящий прорыв, в результате чего быстродействие в играх выросло, ну а Core i7-11700KF кажется гадким утёнком. Ясно, что процессоры всё ещё остаются в рознице, но раз уж они не были проданы, то стоило бы скинуть цену, ведь брать камень Intel мы не советуем. 

То ли дело Ryzen 7 5800X. Он быстрее в играх и рабочих задачах, стоит столько же, но создан на крайне удачной платформе, которая предполагает простой апгрейд. К примеру, ваша старая тётушка оставила вам в наследство компьютер на процессоре Ryzen 7 1700Х. Кажется, что машину нужно было давно выбросить на помойку, но не всё потеряно, ведь вы можете купить под него Ryzen 7 5800X, а после просто заменить камень на новый. Предварительно обновите подсистему BIOS, а волноваться о сбросе операционной системы и материнской плате не придётся. Всё заработает в штатном режиме, а значит мы смело можем назвать Ryzen 7 5800X лучшим процессором для новых сборок, а также идеальным инструментом для владельцев старых игровых ПК.

Хотите сэкономить – пожалуйста, ведь в наличии ещё один 8-ядерный Ryzen 7 5700Х. Камень получил сниженные тактовые частоты, но в остальном очень похож на указанный выше процессор. Под игры пойдёт. Помните о том, что при сборке компьютера необходимо учитывать стоимость остальных комплектующих. Оба камня AMD дружелюбны к недорогим матерински платам и оперативной памяти. Ну а если вы хотите чего-то больше, то самое время обратить внимание на Ryzen 5 7600Х. Главная проблема этого камня заключается в полном отсутствии под него недорогих материнских плат. Вы не поверите, но их нет, а значит вам придётся тратить на плату целых 20 тысяч рублей. Нам кажется, что это уже перебор, поэтому рекомендовать Ryzen 5 7600Х мы можем только энтузиастам. Процессор построен на сокете АМ5, поэтому имеет длительный жизненный цикл, но обойдётся вам намного дороже, указанного выше Ryzen 7 5800X в сборке. Ну а результат очевиден, ведь геймеры проигнорировали продажи Ryzen 5 7600Х, а сегодня его можно смело назвать очередным провалом AMD. 

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На закуску ещё два процессора Intel, которые стоят дорого, но сильно отстают от всех указанных выше решений. Core i5-11600KF нам предлагают за 20 тысяч рублей, а ведь производительность в играх здесь ощутимо ниже, чем у Ryzen 5 7600Х. Что до Core i5-13400F, то процессор и вовсе кажется нам ловкой маркетинговой уловкой. Подумайте сами, он примерно равен по скорости с Core i5-11600KF, но может похвастать наличием 10-ти ядер. Неподготовленный пользователь ухватится за возможность разжиться таким большим количеством ядер, и будет обманут, ведь 4 ядра здесь выполняют исключительно номинативную функцию. Core i5-13400F должен стоит не дороже 15 тысяч рублей, ну а сегодня Intel пытается продавать его за 19, пользуясь незнанием обычных пользователей. Советуем вам обращать внимание на такие детали, ну или смотреть тесты. Увы, но не все процессоры, за которые просят около 20 тысяч рублей, идеально подходят для перспективной игровой сборки. Некоторые выглядят очень печально, тогда как другие позволят вам сэкономить от 10 тысяч рублей и выше.  

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 5 7600х
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