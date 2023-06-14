За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Время от времени в прессу попадают статистические данные, авторы которых анализируют рынок настольных процессоров. Назвать показатели точными мы не берёмся, но, по некоторым сведениям, среднестатистический геймер решается на замену своего процессора спустя 4 года после покупки. Скорее всего, в России положение немного хуже, чем в среднем по Европе, значит чуть ли не каждый второй геймер сидит на довольно печальной и медленной машине. Отдельные экземпляры прошли 6 и более лет, а значит если уж покупать процессор, то с огромным жизненным циклом.

реклама

Пожалуй, если взять середняк или бюджетную модель, то уже через пару лет придётся задумываться об апгрейде, поэтому мы сосредоточимся на флагманах, которые гарантируют вам полное отсутствие проблем как минимум 4 года. Давайте заглянем в магазин Ситилинк и изучим цены, а после сделаем выводы о том, столько и вообще брать дорогие процессоры и какие камни выгоднее здесь и сейчас.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -30% на стиралку Бош 4 серии Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все -30% на Corsair Platinum 2x32Gb 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Втрое упала цена SSD 2Tb Netac -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

К сожалению, встретить в российских магазинах Ryzen 7 7800X3D почти невозможно, поэтому придётся брать то, что есть в наличии. Ну а здесь самым быстрым игровым камнем можно смело назвать Core i9-13900KF. 24 физических ядра и 32 виртуальных способны поразить воображение неподготовленных пользователей. Не стоит обольщаться, ведь из полезных ядер здесь только 8, тогда как остальные 16 – это обычный мусор, которые даёт нулевую прибавку. В сети есть тесты, когда в некоторых играх физическое отключение малых ядер в BIOS даже даёт прибавку, но в целом напрягаться так не стоит, ведь разница всё равно маленькая. Core i9-13900KF не просто быстрый, ведь он обладает огромной производительностью в одноядерных и многоядерных задачах, а мы полагаем, что даже спустя 6 лет вы сможете наслаждаться его потенциалом.

реклама

Ryzen 9 7950Х ожидаемо дешевле, ведь он уступает флагману Intel как в играх, так и в рабочих задачах. Если вы собираете действительно мощную игровую сборку, то стоимость компьютера на любом из указанных процессоров будет равной, а всё решит видеокарта. Помните о том, что мы говорим о перспективе, ну а Core i9-13900KF пусть и обладает внушительной скоростью вы уже никак не замените на более мощный камень без покупки новой материнской платы. А вот платформа АМ5 выглядит намного интереснее, поскольку предполагает длительный жизненный цикл до 4 лет. Получается, что Ryzen 9 7950Х вы сможете усилить с минимальными денежными вложениями, а значит жизненный цикл вашего компьютера окажется даже не 4-6 лет, а все 8, если не больше.

реклама

Если вы хотите немного сэкономить, то можете присмотреться к старым флагманам AMD и Intel. Core i9-12900KF уже не обладает ультимативной скоростью, поэтому получит меньший жизненный цикл, а вот Ryzen 9 5950Х пусть и слегка медленнее, но может быть интересен тем, кто собирает рабочую станцию и хочет сэкономить. Так, компьютер на базе Core i9-12900KF влетит вам в копеечку, поскольку камень Intel потребует действительно мощную материнскую плату. А вот Ryzen 9 5950Х заработает на материнской плате за 100 долларов, не нуждается в разгоне, а значит окажется не только быстрым и универсальным, но и выгодным. Помните о том, что оба процессора через 4 года будут нуждаться в замене, но в целом могут работать и дальше, если вы готовы смириться со снижением графических настроек и разрешением дисплея.

За 41 тысячу у синих есть Core i7-13700KF, тогда как за 35 тысяч AMD предлагает Ryzen 9 7900Х. Первый быстрее, но имеет то же недостаток, что и указанный выше Core i9-13900KF. Что поделать, но политика красных предполагает более длительный цикл технической поддержки, поэтому Ryzen 9 7900Х пусть сегодня и уступает Core i7-13700KF в прямом сравнении, но точно окажется выгоднее в качестве инвестиции в игровой компьютер. Вообще важно осознавать, что все тесты проводятся с участием самых дорогих материнских плат и видеокарт уровня GeForce RTX 4090. Если вам достаточно GeForce RTX 4070, то обнаружить разницу между Ryzen 9 7900Х и Core i7-13700KF окажется невозможно. Пожалуй, различия будут заметны в синтетических тестах, но мы очень сомневаемся, что для вас имеет значение скорость архивации файлов. Сложно найти человека, который делает выбор исходя из виртуальных тестов, не имеющих ничего общего с реальностью. Как видите, все вышеперечисленные процессоры обладают неплохим запасом мощности, но некоторые не только будут служить вам дольше, но и окажутся гораздо дружелюбнее в плане апгрейда.