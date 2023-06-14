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Как купить игровой процессор на 6 лет, и почему Core i9-13900KF хуже Ryzen 9 7950Х

Core i9-13900KF быстрее, но у Ryzen 9 7950Х выше потенциал для апгрейда
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Время от времени в прессу попадают статистические данные, авторы которых анализируют рынок настольных процессоров. Назвать показатели точными мы не берёмся, но, по некоторым сведениям, среднестатистический геймер решается на замену своего процессора спустя 4 года после покупки. Скорее всего, в России положение немного хуже, чем в среднем по Европе, значит чуть ли не каждый второй геймер сидит на довольно печальной и медленной машине. Отдельные экземпляры прошли 6 и более лет, а значит если уж покупать процессор, то с огромным жизненным циклом. 

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Пожалуй, если взять середняк или бюджетную модель, то уже через пару лет придётся задумываться об апгрейде, поэтому мы сосредоточимся на флагманах, которые гарантируют вам полное отсутствие проблем как минимум 4 года. Давайте заглянем в магазин Ситилинк и изучим цены, а после сделаем выводы о том, столько и вообще брать дорогие процессоры и какие камни выгоднее здесь и сейчас.

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К сожалению, встретить в российских магазинах Ryzen 7 7800X3D почти невозможно, поэтому придётся брать то, что есть в наличии. Ну а здесь самым быстрым игровым камнем можно смело назвать Core i9-13900KF. 24 физических ядра и 32 виртуальных способны поразить воображение неподготовленных пользователей. Не стоит обольщаться, ведь из полезных ядер здесь только 8, тогда как остальные 16 – это обычный мусор, которые даёт нулевую прибавку. В сети есть тесты, когда в некоторых играх физическое отключение малых ядер в BIOS даже даёт прибавку, но в целом напрягаться так не стоит, ведь разница всё равно маленькая. Core i9-13900KF не просто быстрый, ведь он обладает огромной производительностью в одноядерных и многоядерных задачах, а мы полагаем, что даже спустя 6 лет вы сможете наслаждаться его потенциалом. 

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Ryzen 9 7950Х ожидаемо дешевле, ведь он уступает флагману Intel как в играх, так и в рабочих задачах. Если вы собираете действительно мощную игровую сборку, то стоимость компьютера на любом из указанных процессоров будет равной, а всё решит видеокарта. Помните о том, что мы говорим о перспективе, ну а Core i9-13900KF пусть и обладает внушительной скоростью вы уже никак не замените на более мощный камень без покупки новой материнской платы. А вот платформа АМ5 выглядит намного интереснее, поскольку предполагает длительный жизненный цикл до 4 лет. Получается, что Ryzen 9 7950Х вы сможете усилить с минимальными денежными вложениями, а значит жизненный цикл вашего компьютера окажется даже не 4-6 лет, а все 8, если не больше. 

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Если вы хотите немного сэкономить, то можете присмотреться к старым флагманам AMD и Intel. Core i9-12900KF уже не обладает ультимативной скоростью, поэтому получит меньший жизненный цикл, а вот Ryzen 9 5950Х пусть и слегка медленнее, но может быть интересен тем, кто собирает рабочую станцию и хочет сэкономить. Так, компьютер на базе Core i9-12900KF влетит вам в копеечку, поскольку камень Intel потребует действительно мощную материнскую плату. А вот Ryzen 9 5950Х заработает на материнской плате за 100 долларов, не нуждается в разгоне, а значит окажется не только быстрым и универсальным, но и выгодным. Помните о том, что оба процессора через 4 года будут нуждаться в замене, но в целом могут работать и дальше, если вы готовы смириться со снижением графических настроек и разрешением дисплея.

За 41 тысячу у синих есть Core i7-13700KF, тогда как за 35 тысяч AMD предлагает Ryzen 9 7900Х. Первый быстрее, но имеет то же недостаток, что и указанный выше Core i9-13900KF. Что поделать, но политика красных предполагает более длительный цикл технической поддержки, поэтому Ryzen 9 7900Х пусть сегодня и уступает Core i7-13700KF в прямом сравнении, но точно окажется выгоднее в качестве инвестиции в игровой компьютер. Вообще важно осознавать, что все тесты проводятся с участием самых дорогих материнских плат и видеокарт уровня GeForce RTX 4090. Если вам достаточно GeForce RTX 4070, то обнаружить разницу между Ryzen 9 7900Х и Core i7-13700KF окажется невозможно. Пожалуй, различия будут заметны в синтетических тестах, но мы очень сомневаемся, что для вас имеет значение скорость архивации файлов. Сложно найти человека, который делает выбор исходя из виртуальных тестов, не имеющих ничего общего с реальностью. Как видите, все вышеперечисленные процессоры обладают неплохим запасом мощности, но некоторые не только будут служить вам дольше, но и окажутся гораздо дружелюбнее в плане апгрейда.

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процессоры оптимальные ценовые предложения core i9-13900kf ryzen 9 7950х
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