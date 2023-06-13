Инсайдеры отмечают, что выход прошивки MIUI 14 подходит к концу. На данный момент обновление получили флагманы Xiaomi последних лет, а также актуальные аппараты серии Redmi Note. На очереди бюджетные Redmi, а также некоторые другие устройства, которые по каким-либо причинам до сих пор не получили доступа к фирменной прошивке китайской компании. Всем владельцам легально купленных телефонов советуют дождаться официальной рассылки, поскольку этот способ наиболее безопасный и гарантирует близкое к нулю количество ошибок. Но попадаются так называемые китайские версии, который отличаются от международных и региональных.
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Прежде всего там нет сервисов Google, а значит приходится ставить подобное программное обеспечение самостоятельно. Кроме того, доступны только два языка: английский и китайский, ну а обычные пользователи, покупающие подобные аппараты на сером рынке даже не знают о таких подробностях. Обычно смартфоны русифицируют в кустарных условиях, а в результате телефоны идут с кастомной версией MIUI, которая лишена возможности обновления по воздуху. Если у вас именно такой аппарат, то придётся обращаться к специалистам для перепрошивки или сделать всё самостоятельно. Ну а для большинства пользователей будет интересен финальный список смартфонов, которые к концу 2023 года получат MIUI 14.
В перечне нет планшетов, которые некоторые инсайдеры упрямо указывают в подобных пакетах. При этом добавлена серия POCO. Теоретически, могут быть учтены не все модели серии Redmi 12, поскольку она только недавно начала выходить на международный рынок, а отследить появление различных версий на китайском рынке крайне сложно. Если ваш смартфон указан в перечне, то можете спать спокойно, дополнительно убедившись в том, что MIUI 14 уже установлена. Ну а если вы только планировали обзавестись новой трубкой, то важно обращать внимание на самые последние телефоны в той или иной серии.
Например, Redmi 12 лучше Redmi 10, поскольку будет оставаться в числе актуальных на целый год дольше. Точно такая же логика действует и для серии Redmi Note, где 12-я выглядит предпочтительнее 11-й. Если вы задумали купить флагман, то берите Mi 13 или Mi 12, так как жизненный цикл у Mi 11 подходит к концу, ну а Mi 10 и вовсе не получит следующую прошивку MIUI 14.
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 4G NFC
- Redmi 9T
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Redmi K50
- Xiaomi Mi MIX FOLD 2
- Redmi K50 Gaming
- POCO M3 Pro 5G
- Xiaomi Mi 11T
- Xiaomi Mi 10
- Redmi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- POCO X3 NFC
- Xiaomi Mi 11X
- POCO F4
- Redmi 10
- Xiaomi Mi 10i 5G
- POCO X3 GT
- Redmi 10 Power
- Redmi Note 11T 5G
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi 12А
- Xiaomi Mi 10T
- Redmi K40 Gaming
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 9 5G
- POCO X3 Pro
- Xiaomi Mi 11T Pro
- Redmi K40
- Redmi 10 5G
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi 12
- Xiaomi Mi 10S
- Redmi Note 11 SE
- POCO M4 5G
- Redmi Note 9 4G
- POCO M4 Pro 4G
- Redmi 10 Prime 2022
- Redmi 10 Prime+ 5G
- POCO X3
- POCO C40
- Xiaomi Mi 12T Pro
- POCO X4 Pro 5G
- Redmi Note 12 Discovery Edition
- Redmi 11 Prime
- Redmi 10C
- Redmi 12С
- Xiaomi Mi 12 Lite
- Redmi Note 9 Pro 5G
- POCO M5
- Redmi K30S Ultra
- Redmi Note 11R
- Redmi Note 10T 5G
- Redmi Note 11 Pro 4G
- POCO F3 GT
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Ultra
- Xiaomi Mi 10 Lite Zoom
- Xiaomi Mi 13
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 10
- POCO M4 Pro 5G
- Xiaomi Mi 13 Pro
- Xiaomi Mi 12S Ultra
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50 Pro
- POCO M5s
- Redmi K40 Pro+
- Xiaomi Mi 12S Pro
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Redmi 10 2022
- Xiaomi Mi 11i
- Redmi Note 8 (2021)
- POCO C40+
- Redmi Note 11E Pro
- Xiaomi Mi 12S
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi Note 11E
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G
- POCO F3
- Redmi K30 4G
- Redmi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi MIX FOLD 2
- Xiaomi Mi 11i Hypercharge
- Redmi Note 9T 5G
- Redmi Note 11 4G
- Redmi Note 11 5G
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi K40S
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 12T
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 10T Japan
- Redmi K50i
- Redmi Note 11
- Redmi 9 Power
- POCO M3
- Xiaomi Mi 12 Pro
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Mi 11
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 10 Pro Max
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi Mi 12X
- POCO X4 GT
- Xiaomi Mi 12
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- Redmi 10A
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Civi
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi 10 Prime