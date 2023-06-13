Наиболее полный список, которые останется без изменений до конца 2023 года

Инсайдеры отмечают, что выход прошивки MIUI 14 подходит к концу. На данный момент обновление получили флагманы Xiaomi последних лет, а также актуальные аппараты серии Redmi Note. На очереди бюджетные Redmi, а также некоторые другие устройства, которые по каким-либо причинам до сих пор не получили доступа к фирменной прошивке китайской компании. Всем владельцам легально купленных телефонов советуют дождаться официальной рассылки, поскольку этот способ наиболее безопасный и гарантирует близкое к нулю количество ошибок. Но попадаются так называемые китайские версии, который отличаются от международных и региональных.

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Прежде всего там нет сервисов Google, а значит приходится ставить подобное программное обеспечение самостоятельно. Кроме того, доступны только два языка: английский и китайский, ну а обычные пользователи, покупающие подобные аппараты на сером рынке даже не знают о таких подробностях. Обычно смартфоны русифицируют в кустарных условиях, а в результате телефоны идут с кастомной версией MIUI, которая лишена возможности обновления по воздуху. Если у вас именно такой аппарат, то придётся обращаться к специалистам для перепрошивки или сделать всё самостоятельно. Ну а для большинства пользователей будет интересен финальный список смартфонов, которые к концу 2023 года получат MIUI 14.

В перечне нет планшетов, которые некоторые инсайдеры упрямо указывают в подобных пакетах. При этом добавлена серия POCO. Теоретически, могут быть учтены не все модели серии Redmi 12, поскольку она только недавно начала выходить на международный рынок, а отследить появление различных версий на китайском рынке крайне сложно. Если ваш смартфон указан в перечне, то можете спать спокойно, дополнительно убедившись в том, что MIUI 14 уже установлена. Ну а если вы только планировали обзавестись новой трубкой, то важно обращать внимание на самые последние телефоны в той или иной серии.

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Например, Redmi 12 лучше Redmi 10, поскольку будет оставаться в числе актуальных на целый год дольше. Точно такая же логика действует и для серии Redmi Note, где 12-я выглядит предпочтительнее 11-й. Если вы задумали купить флагман, то берите Mi 13 или Mi 12, так как жизненный цикл у Mi 11 подходит к концу, ну а Mi 10 и вовсе не получит следующую прошивку MIUI 14.

Redmi Note 12 Redmi Note 12 4G NFC Redmi 9T Xiaomi Mi 11 Pro Redmi K50 Xiaomi Mi MIX FOLD 2 Redmi K50 Gaming POCO M3 Pro 5G Xiaomi Mi 11T Xiaomi Mi 10 Redmi Note 10 Pro Xiaomi Mi 11 Ultra POCO X3 NFC Xiaomi Mi 11X POCO F4 Redmi 10 Xiaomi Mi 10i 5G POCO X3 GT Redmi 10 Power Redmi Note 11T 5G Redmi Note 12 Pro Redmi 12А Xiaomi Mi 10T Redmi K40 Gaming Redmi Note 10S Redmi Note 9 5G POCO X3 Pro Xiaomi Mi 11T Pro Redmi K40 Redmi 10 5G Xiaomi Mi 10 Pro Redmi Note 10 Pro 5G Redmi 12 Xiaomi Mi 10S Redmi Note 11 SE POCO M4 5G Redmi Note 9 4G POCO M4 Pro 4G Redmi 10 Prime 2022 Redmi 10 Prime+ 5G POCO X3 POCO C40 Xiaomi Mi 12T Pro POCO X4 Pro 5G Redmi Note 12 Discovery Edition Redmi 11 Prime Redmi 10C Redmi 12С Xiaomi Mi 12 Lite Redmi Note 9 Pro 5G POCO M5 Redmi K30S Ultra Redmi Note 11R Redmi Note 10T 5G Redmi Note 11 Pro 4G POCO F3 GT Redmi K30 Pro Redmi K30 Ultra Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Xiaomi Mi 13 Redmi Note 11S Redmi Note 10 5G Redmi Note 10 POCO M4 Pro 5G Xiaomi Mi 13 Pro Xiaomi Mi 12S Ultra Redmi K50 Ultra Redmi K50 Pro POCO M5s Redmi K40 Pro+ Xiaomi Mi 12S Pro Xiaomi Mi 10T Lite Redmi 10 2022 Xiaomi Mi 11i Redmi Note 8 (2021) POCO C40+ Redmi Note 11E Pro Xiaomi Mi 12S Xiaomi Mi 10 Ultra Redmi Note 12 Pro+ Redmi 11 Prime 5G Redmi Note 11E Xiaomi Mi 11 Lite 4G POCO F3 Redmi K30 4G Redmi Note 10 Lite Xiaomi Mi 11X Pro Xiaomi Mi MIX FOLD 2 Xiaomi Mi 11i Hypercharge Redmi Note 9T 5G Redmi Note 11 4G Redmi Note 11 5G Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11T Pro Redmi K40S Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 12T Redmi Note 11S 5G Redmi Note 10T Japan Redmi K50i Redmi Note 11 Redmi 9 Power POCO M3 Xiaomi Mi 12 Pro Xiaomi Civi 2 Xiaomi Mi 11 Redmi Note 11T Pro+ Redmi Note 10 Pro Max Xiaomi Mi 11 LE Xiaomi Mi 12X POCO X4 GT Xiaomi Mi 12 Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE Redmi 10A Xiaomi Civi 1S Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Civi Redmi K40 Pro Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi 10 Prime