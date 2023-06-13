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120 смартфонов Xiaomi получат финальную прошивку MIUI 14 на Android 13 до конца 2023 года
Наиболее полный список, которые останется без изменений до конца 2023 года
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Инсайдеры отмечают, что выход прошивки MIUI 14 подходит к концу. На данный момент обновление получили флагманы Xiaomi последних лет, а также актуальные аппараты серии Redmi Note. На очереди бюджетные Redmi, а также некоторые другие устройства, которые по каким-либо причинам до сих пор не получили доступа к фирменной прошивке китайской компании. Всем владельцам легально купленных телефонов советуют дождаться официальной рассылки, поскольку этот способ наиболее безопасный и гарантирует близкое к нулю количество ошибок. Но попадаются так называемые китайские версии, который отличаются от международных и региональных. 

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Прежде всего там нет сервисов Google, а значит приходится ставить подобное программное обеспечение самостоятельно. Кроме того, доступны только два языка: английский и китайский, ну а обычные пользователи, покупающие подобные аппараты на сером рынке даже не знают о таких подробностях. Обычно смартфоны русифицируют в кустарных условиях, а в результате телефоны идут с кастомной версией MIUI, которая лишена возможности обновления по воздуху. Если у вас именно такой аппарат, то придётся обращаться к специалистам для перепрошивки или сделать всё самостоятельно. Ну а для большинства пользователей будет интересен финальный список смартфонов, которые к концу 2023 года получат MIUI 14.

В перечне нет планшетов, которые некоторые инсайдеры упрямо указывают в подобных пакетах. При этом добавлена серия POCO. Теоретически, могут быть учтены не все модели серии Redmi 12, поскольку она только недавно начала выходить на международный рынок, а отследить появление различных версий на китайском рынке крайне сложно. Если ваш смартфон указан в перечне, то можете спать спокойно, дополнительно убедившись в том, что MIUI 14 уже установлена. Ну а если вы только планировали обзавестись новой трубкой, то важно обращать внимание на самые последние телефоны в той или иной серии.

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Например, Redmi 12 лучше Redmi 10, поскольку будет оставаться в числе актуальных на целый год дольше. Точно такая же логика действует и для серии Redmi Note, где 12-я выглядит предпочтительнее 11-й. Если вы задумали купить флагман, то берите Mi 13 или Mi 12, так как жизненный цикл у Mi 11 подходит к концу, ну а Mi 10 и вовсе не получит следующую прошивку MIUI 14. 

  1. Redmi Note 12
  2. Redmi Note 12 4G NFC
  3. Redmi 9T
  4. Xiaomi Mi 11 Pro
  5. Redmi K50
  6. Xiaomi Mi MIX FOLD 2
  7. Redmi K50 Gaming
  8. POCO M3 Pro 5G
  9. Xiaomi Mi 11T
  10. Xiaomi Mi 10
  11. Redmi Note 10 Pro
  12. Xiaomi Mi 11 Ultra
  13. POCO X3 NFC
  14. Xiaomi Mi 11X
  15. POCO F4
  16. Redmi 10
  17. Xiaomi Mi 10i 5G
  18. POCO X3 GT
  19. Redmi 10 Power
  20. Redmi Note 11T 5G
  21. Redmi Note 12 Pro
  22. Redmi 12А
  23. Xiaomi Mi 10T
  24. Redmi K40 Gaming
  25. Redmi Note 10S
  26. Redmi Note 9 5G
  27. POCO X3 Pro
  28. Xiaomi Mi 11T Pro
  29. Redmi K40
  30. Redmi 10 5G
  31. Xiaomi Mi 10 Pro
  32. Redmi Note 10 Pro 5G
  33. Redmi 12
  34. Xiaomi Mi 10S
  35. Redmi Note 11 SE
  36. POCO M4 5G
  37. Redmi Note 9 4G
  38. POCO M4 Pro 4G
  39. Redmi 10 Prime 2022
  40. Redmi 10 Prime+ 5G
  41. POCO X3
  42. POCO C40
  43. Xiaomi Mi 12T Pro
  44. POCO X4 Pro 5G
  45. Redmi Note 12 Discovery Edition
  46. Redmi 11 Prime
  47. Redmi 10C
  48. Redmi 12С
  49. Xiaomi Mi 12 Lite
  50. Redmi Note 9 Pro 5G
  51. POCO M5
  52. Redmi K30S Ultra
  53. Redmi Note 11R
  54. Redmi Note 10T 5G
  55. Redmi Note 11 Pro 4G
  56. POCO F3 GT
  57. Redmi K30 Pro
  58. Redmi K30 Ultra
  59. Xiaomi Mi 10 Lite Zoom
  60. Xiaomi Mi 13
  61. Redmi Note 11S
  62. Redmi Note 10 5G
  63. Redmi Note 10
  64. POCO M4 Pro 5G
  65. Xiaomi Mi 13 Pro
  66. Xiaomi Mi 12S Ultra
  67. Redmi K50 Ultra
  68. Redmi K50 Pro
  69. POCO M5s
  70. Redmi K40 Pro+
  71. Xiaomi Mi 12S Pro
  72. Xiaomi Mi 10T Lite
  73. Redmi 10 2022
  74. Xiaomi Mi 11i
  75. Redmi Note 8 (2021)
  76. POCO C40+
  77. Redmi Note 11E Pro
  78. Xiaomi Mi 12S
  79. Xiaomi Mi 10 Ultra
  80. Redmi Note 12 Pro+
  81. Redmi 11 Prime 5G
  82. Redmi Note 11E
  83. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
  84. POCO F3
  85. Redmi K30 4G
  86. Redmi Note 10 Lite
  87. Xiaomi Mi 11X Pro
  88. Xiaomi Mi MIX FOLD 2
  89. Xiaomi Mi 11i Hypercharge
  90. Redmi Note 9T 5G
  91. Redmi Note 11 4G
  92. Redmi Note 11 5G
  93. Redmi Note 11 Pro 5G
  94. Redmi Note 11T Pro
  95. Redmi K40S
  96. Xiaomi Mi 10T Pro
  97. Xiaomi Mi 12T
  98. Redmi Note 11S 5G
  99. Redmi Note 10T Japan
  100. Redmi K50i
  101. Redmi Note 11
  102. Redmi 9 Power
  103. POCO M3
  104. Xiaomi Mi 12 Pro
  105. Xiaomi Civi 2
  106. Xiaomi Mi 11
  107. Redmi Note 11T Pro+
  108. Redmi Note 10 Pro Max
  109. Xiaomi Mi 11 LE
  110. Xiaomi Mi 12X
  111. POCO X4 GT
  112. Xiaomi Mi 12
  113. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  114. Redmi 10A
  115. Xiaomi Civi 1S
  116. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  117. Xiaomi Civi
  118. Redmi K40 Pro
  119. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  120. Redmi 10 Prime
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#xiaomi #прошивки #android 13 #miui 14
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