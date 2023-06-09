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Залужный собирает ставку командования ВСУ после негативных итогов наступательной операции
Нет никакой уверенности в том, что главком ВСУ жив
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Вчера пресса Германии праздновала возвращение немецких танков в Украину. На самом деле Leopard 2 начали пересекать границу больше двух месяцев назад, но в данном случае речь о первом боевом применении, ведь в последний раз немецкие пушки стреляли в сторону русских почти 80 лет назад. В издании Bild посвятили такому важному событию целую статью, рассказывая о важности происходящего. Между строк читается желание поквитаться за поражение во Второй мировой, но немцы делают вид, что подобные действия лишены какого-либо подтекста, а журналисты рассказывают о том, насколько успешным будет наступательная операция Украины при поддержке Leopard 2. В настоящий момент давать прогнозы слишком рано, поскольку обе стороны ещё не раскрыли все карты, но после первых дней активного наступления можно сделать вывод, что оно оказалось безуспешным. Уже вчера об этом сообщили военные атташе стран НАТО, а в Вашингтоне и вовсе отделались незначительными оговорками. А вот координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби был более откровенен. Он выступил с заявлением перед журналистами и рассказал прессе, что в США ожидали высоких потерь среди украинских бойцов, но назвал происходящее неизбежным. По его мнению, без этого не обойтись, но нужно наступать, сосредоточившись на прорыве линии обороны. Когда бы и каким образом это не случилось, Америка окажет Зеленскому всю необходимую поддержку. 

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Проще говоря, высокопоставленный чиновник администрации Байдена прямо указал на то, что потери украинской армии в Вашингтоне не считают важной переменной, а в итоге сегодня жизнь бойца ВСУ ничего не стоит. Ну а пока в Белом доме руками Зеленского расширяют географию конфликта, потери растут. Вчера стало известно о том, что украинская армия действительно бросила в бой немецкие танки. Как оказалось, машины неплохо горят, а эксперты рассказывают о специфической тактике взятия укреплённого района на Запорожском направлении. Как уже было сказано выше, с жизнями обычных солдатиков никто не считается, поэтому командование ВСУ забрасывает российские опорные пункты волнами механизированных подразделений. В бой идут танки, бронированная техника и пехота. По колоннам наносятся удары, в результате которых уничтожается до 70% личного состава, а выжившие перегруппируются, становятся частью новых подразделений и бросаются в бой с очередной волной. По данным Минобороны РФ, на утро 9 июня такая тактика не принесла существенных успехов.

В украинской прессе пишут о том, что в ближайшие дни главнокомандующий ВСУ должен был собрать ставку с целью изменения характера атакующих действий на Запорожском направлении. Якобы, главком подал запрос лично президенту, но о том, когда подобное мероприятие состоится, пока информации нет. В Генштабе ВСУ полагают, что первые несколько дней наступательной операции доказали, что армия РФ выстроила эффективную эшелонированную оборону, прорвать которую будет непросто. Залужный должен предложить скорректированный план, но других подробностей пока нет. Стоит отметить, что в прессе нет никаких доказательств тому, что главком ВСУ вообще жив. Так, за последний месяцы он несколько раз появлялся на камере, но многие эксперты уверяют, что это был не Залужный. В прессе пишут о тяжёлом ранении генерала, поэтому слухи о созыве ставки также могут быть ложными. В любом случае даже без главкома ВСУ итоги первых дней будут учтены, а в Вашингтоне достаточно экспертов, способных быстро нарисовать новые план контрнаступления.

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Ночью украинское командование снова отдало приказ наступать, а основной удар пришёлся по опорному пункту в районе посёлка Работино. По данным российских военкоров, на этот раз группировка была малочисленной, а основной расчёт был в манёвренности. Похоже, всю территорию контролируют российские беспилотники, поскольку движение из 6-7 БМП и 3 танков было обнаружено, а попытка атаки отражена. Отдельно отмечается, что на утро 9 июня российские войска вернули некоторые утерянные ранее позиции. По данным командующего 58-й армией ЮВО генерала-майора Ивана Попова, особенно эффективны на данном направлении российские вертолёты. Например, Ка-52 способен поражать танки и бронированную технику с высокого расстояния, оставаясь недосягаемым для средств поражения противника. Вчера за один вылет «Аллигаторы» уничтожили от пяти до семи танков, включая немецких кошек, остановив продвижение целой колонны. 

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#сво #политика
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