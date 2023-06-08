Ещё совсем недавно Intel уверяла, что планирует выпустить серию процессоров Meteor Lake к концу 2023 года. Должен был использоваться 5-нм технологический процесс, что позволило бы в значительной степени увеличить энергоэффективность. Проще говоря, назревало очередное повышение тактовых частот, о чём мечтают многие геймеры. Пару дней назад стало ясно, что нас ждёт Raptor Lake Refresh, а значит 14-я серия окажется продолжением 13-й.
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На первый взгляд это неплохо, поскольку AMD также не готовит в 2023 большого прорыва. Обязательно порадуются пользователи, купившие один из процессоров Intel 12-го поколения пару лет назад. Это уникальный шанс, позволяющий увеличить быстродействие без смены материнской платы, но эксперты полагают, что это также топтание на месте. Как мы уже написали, в 2023 году ожидать прироста быстродействия не приходится, а значит самое время изучить процессоры, которые уже доступны в продаже и сделать некоторые выводы. Рассмотрим продукты, которые стоят 20 000 рублей и обладают неплохим соотношением между ценой и производительностью.
В свете последних событий особенно актуальным кажется Ryzen 7 5800X. На самом деле 8-ядерник от тётушки Су немного устарел, но привлекает за счёт нескольких факторов. Прежде всего мы напоминаем вам о том, что материнские платы под него стоят копейки, а купить две планки оперативной памяти приличного качества можно за 4 тысячи рублей. Это позволит вам собрать игровую машину, которая окажется быстрой, но сэкономить немалую сумму. Ну и не забывайте о том, что у многих пользователей на руках остаются компьютеры на старых процессорах AMD. Если у вас Ryzen 5 1600 или Ryzen 7 1700Х, смело выбрасывайте свой старый камень, а на его место ставьте Ryzen 7 5800Х. Апгрейд обойдётся вам по цене процессора, а быстродействие в некоторых сценариях вырастет до 2 раз. Не забывайте, что нужно обновлять BIOS, поскольку на старых материнских платах нет поддержки процессоров Ryzen 5000-й серии.
Core i5-12600KF стоит столько же, ну а мы не рекомендуем вам инвестировать в разгон этого процессора. Есть все основания полагать, что вы ничего не выиграете, а значит деньги будут потрачены зря. Камень Intel ничем не хуже Ryzen 7 5800Х, поэтому вы можете попытаться собрать на его основе игровую станцию. Выйдет немного дороже, но это некритично, при этом стоит обратить внимание на то, что в начале 2024 года Core i5-12600KF вы сможете заменить на Core i5-14600KF, тогда как Ryzen 7 5800Х принадлежит к последнему поколению на платформе АМ4.
Если вас удивляет, что Ryzen 5 7600Х стоит дешевле 20 тысяч рублей, то мы отсылаем вас в начало 2023 года, когда AMD столкнулась с резким падением спроса на свою продукцию. Тогда выяснилось, что под новый сокет нет недорогих материнских плат. Самая бюджетная продукция стартовала с 200 долларов, ну а сегодня купит такую материнскую плату вы можете от 20 тысяч рублей и дороже. Давайте считать. Итак, вы покупаете Ryzen 5 7600Х за 20 тысяч рублей, под него материнскую плату ещё за 20 тысяч и оперативную память за 6000 рублей. Выходят немалые 45 тысяч и выше. Ryzen 7 5800Х немного медленнее в играх, но сборка обойдётся вам значительно дешевле. Например, сам камень стоит 22 тысячи. К нему прибавьте материнскую плату за 6 тысяч и оперативную память за 4 тысячи рублей. Выходит, что вы сможете сэкономить больше 10 тысяч рублей без особых усилий и ничего не потеряете. Неудивительно, что Ryzen 5 7600Х никто не берёт, а цена его продолжает снижаться. Если вы не в курсе, то камень поступил в продажу в США за 300 долларов, а в РФ стоил под 400 вечнозелёных. Сегодня за него просят 265 долларов, а значит на американском рынке его можно купить ещё дешевле.
Завершим на минорной ноте, указав на недостатки ещё одного процессора за 20 тысяч рублей. Как вы уже догадались по картинке, речь идёт о 10-ядерном Core i5-13400F. К сожалению, рекомендовать камень Intel мы вам не можем, поскольку он только на первый взгляд быстрый, тогда как в реальности у него 6 больших и 4 мусорных ядра. Всё остальное – это маркетинговый ход, ну а производительность значительно уступает всем указанным выше процессорам. Купите лучше Ryzen 7 5800Х. Он обойдётся вам недорого, позволит получить действительно мощную систему и будет актуален много лет. Во многом окончательный вывод зависит от ваших требований, ведь Ryzen 5 7600Х перспективнее за счёт использования нового сокета. И всё же, если вы хотите заплатить меньше, но получить как можно больше, то альтернатив у Ryzen 7 5800Х почти нет.