Сегодня в российской рознице Ryzen 5 7600Х стоит 265 долларов, хотя его рекомендованная цена в США стартовала с 300 долларов

Ещё совсем недавно Intel уверяла, что планирует выпустить серию процессоров Meteor Lake к концу 2023 года. Должен был использоваться 5-нм технологический процесс, что позволило бы в значительной степени увеличить энергоэффективность. Проще говоря, назревало очередное повышение тактовых частот, о чём мечтают многие геймеры. Пару дней назад стало ясно, что нас ждёт Raptor Lake Refresh, а значит 14-я серия окажется продолжением 13-й.

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На первый взгляд это неплохо, поскольку AMD также не готовит в 2023 большого прорыва. Обязательно порадуются пользователи, купившие один из процессоров Intel 12-го поколения пару лет назад. Это уникальный шанс, позволяющий увеличить быстродействие без смены материнской платы, но эксперты полагают, что это также топтание на месте. Как мы уже написали, в 2023 году ожидать прироста быстродействия не приходится, а значит самое время изучить процессоры, которые уже доступны в продаже и сделать некоторые выводы. Рассмотрим продукты, которые стоят 20 000 рублей и обладают неплохим соотношением между ценой и производительностью.

В свете последних событий особенно актуальным кажется Ryzen 7 5800X. На самом деле 8-ядерник от тётушки Су немного устарел, но привлекает за счёт нескольких факторов. Прежде всего мы напоминаем вам о том, что материнские платы под него стоят копейки, а купить две планки оперативной памяти приличного качества можно за 4 тысячи рублей. Это позволит вам собрать игровую машину, которая окажется быстрой, но сэкономить немалую сумму. Ну и не забывайте о том, что у многих пользователей на руках остаются компьютеры на старых процессорах AMD. Если у вас Ryzen 5 1600 или Ryzen 7 1700Х, смело выбрасывайте свой старый камень, а на его место ставьте Ryzen 7 5800Х. Апгрейд обойдётся вам по цене процессора, а быстродействие в некоторых сценариях вырастет до 2 раз. Не забывайте, что нужно обновлять BIOS, поскольку на старых материнских платах нет поддержки процессоров Ryzen 5000-й серии.

Core i5-12600KF стоит столько же, ну а мы не рекомендуем вам инвестировать в разгон этого процессора. Есть все основания полагать, что вы ничего не выиграете, а значит деньги будут потрачены зря. Камень Intel ничем не хуже Ryzen 7 5800Х, поэтому вы можете попытаться собрать на его основе игровую станцию. Выйдет немного дороже, но это некритично, при этом стоит обратить внимание на то, что в начале 2024 года Core i5-12600KF вы сможете заменить на Core i5-14600KF, тогда как Ryzen 7 5800Х принадлежит к последнему поколению на платформе АМ4.

Если вас удивляет, что Ryzen 5 7600Х стоит дешевле 20 тысяч рублей, то мы отсылаем вас в начало 2023 года, когда AMD столкнулась с резким падением спроса на свою продукцию. Тогда выяснилось, что под новый сокет нет недорогих материнских плат. Самая бюджетная продукция стартовала с 200 долларов, ну а сегодня купит такую материнскую плату вы можете от 20 тысяч рублей и дороже. Давайте считать. Итак, вы покупаете Ryzen 5 7600Х за 20 тысяч рублей, под него материнскую плату ещё за 20 тысяч и оперативную память за 6000 рублей. Выходят немалые 45 тысяч и выше. Ryzen 7 5800Х немного медленнее в играх, но сборка обойдётся вам значительно дешевле. Например, сам камень стоит 22 тысячи. К нему прибавьте материнскую плату за 6 тысяч и оперативную память за 4 тысячи рублей. Выходит, что вы сможете сэкономить больше 10 тысяч рублей без особых усилий и ничего не потеряете. Неудивительно, что Ryzen 5 7600Х никто не берёт, а цена его продолжает снижаться. Если вы не в курсе, то камень поступил в продажу в США за 300 долларов, а в РФ стоил под 400 вечнозелёных. Сегодня за него просят 265 долларов, а значит на американском рынке его можно купить ещё дешевле.

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Завершим на минорной ноте, указав на недостатки ещё одного процессора за 20 тысяч рублей. Как вы уже догадались по картинке, речь идёт о 10-ядерном Core i5-13400F. К сожалению, рекомендовать камень Intel мы вам не можем, поскольку он только на первый взгляд быстрый, тогда как в реальности у него 6 больших и 4 мусорных ядра. Всё остальное – это маркетинговый ход, ну а производительность значительно уступает всем указанным выше процессорам. Купите лучше Ryzen 7 5800Х. Он обойдётся вам недорого, позволит получить действительно мощную систему и будет актуален много лет. Во многом окончательный вывод зависит от ваших требований, ведь Ryzen 5 7600Х перспективнее за счёт использования нового сокета. И всё же, если вы хотите заплатить меньше, но получить как можно больше, то альтернатив у Ryzen 7 5800Х почти нет.