Пожалуй, мы порекомендуем взять Radeon RX 6700, ведь она не только дешевле, но и предлагает на 2 Гб памяти больше

Прежде всего нужно понимать, что видеокарты в ближайшие месяцы, а может и годы не будут дорожать. Если у кого-то ещё оставались сомнения, то выход Radeon RX 7600 доказал, что полупроводниковые гиганты хотят повышать маржу, пытаясь зарабатывать больше, а тратить на производство видеокарт меньше. Если разбирать указанный выше графический чип, то никто не ждал от AMD очень уж выгодной цены. 270 долларов в данном сегменте смотрятся неплохо, вот только довольно странно, когда графический чип нового поколения ничем не отличается от продукта поколения прошлого.

реклама

Получается, что AMD осознаёт бесперспективность роста цен, но решает задачку за счёт намеренного снижения быстродействия. Ну а геймеры находятся в безвыходном положении, ведь выбора нет, а платить всё равно придётся. Поскольку нашего мнения относительно ценообразования никто не спрашивает, то мы попробуем отыскать наиболее выгодные предложения в сегменте до 40 тысяч рублей. Сравним продукцию красных и зелёных, сделав вывод о том, кто находится ближе к геймерам, о кому следует умерить свои аппетиты.

Прежде всего предлагаем сравнить Radeon RX 6700 и GeForce RTX 4060 Ti. Как видите, найти аналогичные по стоимости видеокарты у нас не получилось, но зато обе примерно соответствуют друг другу по скорости. Radeon RX 6700 изначально создавалась под майнеров, но после ухода последних с рынка попала в руки к геймерам. Здесь вас ждут 10 Гб видеопамяти и довольно неплохая скорость в играх. При желании можно запускать новинки даже в 2К, ну а трассировка лучей потребует активации технологии масштабирования. GeForce RTX 4060 Ti не только имеет на 2 Гб меньше памяти, но и на 7 тысяч рублей дороже. Выходит, что нам предлагают крайне сомнительный продукт, который выигрывает только за счёт более внушительных показателей в трассировке лучей. На самом деле ситуация такова, что GeForce RTX 4060 Ti недостаточно мощная, как и все видеокарты данного ценового сегмента, поэтому волшебные лучики здесь не впечатляют. Если вы хотите понять, что вообще собой представляет данная технология, то это возможно, но говорить всерьёз о трассировке лучей, как о преимуществе, мы бы не стали. В конечном итоге всё должна решать цена, но обычные пользователи слишком зависят от общественного мнения, поэтому редко выбирают Radeon RX 6700.

В споре между Radeon RX 6650 ХТ и GeForce RTX 3060 на первый взгляд победитель очевиден. Дело в том, что NVIDIA подошла к проблеме творчески, поэтому видеокарта получила 12 Гб видеопамяти. Может показаться, что это преимущество, вот только оба графических чипа созданы для покорения вершин в народном разрешении, ну а для 1080р больше 8 Гб видеопамяти пока не требуется. Ну а поскольку выбрать победителя только лишь по техническим характеристикам невозможно, то стоит обратить внимание на тесты. В этом случае можно заметить, что Radeon RX 6650 ХТ обходит конкурентку с отрывом до 15%, а значит не только дешевле, но и быстрее, что делает её более выгодной для покупки. Если у вас возникают вопросы, обязательно смотрите тесты. Бывает так, что с первого раза выявить победителя не удаётся. Что же, некоторые сайты играют за NVIDIA, ну а мы советуем вам обратиться к независимым источникам. Как правило, малоизвестным блогерам никто не платит, поэтому результаты у них более реалистичные.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Ну а поскольку мы с вами рассматриваем видеокарты среднего ценового сегмента, подходящие для разрешения 1080р, то было бы неверным упустить GeForce GTX 1660 Super. Старт продаж данного графического чипа состоялся 4 года назад, поэтому говорить об актуальности можно с большой натяжкой. Видеокарта уже не способна демонстрировать впечатляющие результаты, но всё ещё сносно справляется с народным разрешением. Графику можно выставить на высокие и средневысокие настройки, а многое зависит от игры. 6 Гб видеопамяти не станут проблемой, но в целом видеокарта намного раньше перестанет справляться со своими задачами, чем указанные выше решения. Помните о том, что GeForce GTX 1660 Super больше похожа на компромисс, ну а здесь стоит выбор между ценой и производительностью. Radeon RX 6650 ХТ быстрее на целых 30%, вот только такие подробности потенциальным покупателям неизвестны, а уговорить себя потратить дополнительные 7500 – это довольно сложная задача. Особенно, когда денег просто нет.