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GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 6700 – стоит ли переплачивать 7000р за трассировку лучей и DLSS 3.0
Пожалуй, мы порекомендуем взять Radeon RX 6700, ведь она не только дешевле, но и предлагает на 2 Гб памяти больше
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Прежде всего нужно понимать, что видеокарты в ближайшие месяцы, а может и годы не будут дорожать. Если у кого-то ещё оставались сомнения, то выход Radeon RX 7600 доказал, что полупроводниковые гиганты хотят повышать маржу, пытаясь зарабатывать больше, а тратить на производство видеокарт меньше. Если разбирать указанный выше графический чип, то никто не ждал от AMD очень уж выгодной цены. 270 долларов в данном сегменте смотрятся неплохо, вот только довольно странно, когда графический чип нового поколения ничем не отличается от продукта поколения прошлого.

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Получается, что AMD осознаёт бесперспективность роста цен, но решает задачку за счёт намеренного снижения быстродействия. Ну а геймеры находятся в безвыходном положении, ведь выбора нет, а платить всё равно придётся. Поскольку нашего мнения относительно ценообразования никто не спрашивает, то мы попробуем отыскать наиболее выгодные предложения в сегменте до 40 тысяч рублей. Сравним продукцию красных и зелёных, сделав вывод о том, кто находится ближе к геймерам, о кому следует умерить свои аппетиты.

Прежде всего предлагаем сравнить Radeon RX 6700 и GeForce RTX 4060 Ti. Как видите, найти аналогичные по стоимости видеокарты у нас не получилось, но зато обе примерно соответствуют друг другу по скорости. Radeon RX 6700 изначально создавалась под майнеров, но после ухода последних с рынка попала в руки к геймерам. Здесь вас ждут 10 Гб видеопамяти и довольно неплохая скорость в играх. При желании можно запускать новинки даже в 2К, ну а трассировка лучей потребует активации технологии масштабирования. GeForce RTX 4060 Ti не только имеет на 2 Гб меньше памяти, но и на 7 тысяч рублей дороже. Выходит, что нам предлагают крайне сомнительный продукт, который выигрывает только за счёт более внушительных показателей в трассировке лучей. На самом деле ситуация такова, что GeForce RTX 4060 Ti недостаточно мощная, как и все видеокарты данного ценового сегмента, поэтому волшебные лучики здесь не впечатляют. Если вы хотите понять, что вообще собой представляет данная технология, то это возможно, но говорить всерьёз о трассировке лучей, как о преимуществе, мы бы не стали. В конечном итоге всё должна решать цена, но обычные пользователи слишком зависят от общественного мнения, поэтому редко выбирают Radeon RX 6700.

В споре между Radeon RX 6650 ХТ и GeForce RTX 3060 на первый взгляд победитель очевиден. Дело в том, что NVIDIA подошла к проблеме творчески, поэтому видеокарта получила 12 Гб видеопамяти. Может показаться, что это преимущество, вот только оба графических чипа созданы для покорения вершин в народном разрешении, ну а для 1080р больше 8 Гб видеопамяти пока не требуется. Ну а поскольку выбрать победителя только лишь по техническим характеристикам невозможно, то стоит обратить внимание на тесты. В этом случае можно заметить, что Radeon RX 6650 ХТ обходит конкурентку с отрывом до 15%, а значит не только дешевле, но и быстрее, что делает её более выгодной для покупки. Если у вас возникают вопросы, обязательно смотрите тесты. Бывает так, что с первого раза выявить победителя не удаётся. Что же, некоторые сайты играют за NVIDIA, ну а мы советуем вам обратиться к независимым источникам. Как правило, малоизвестным блогерам никто не платит, поэтому результаты у них более реалистичные.

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Ну а поскольку мы с вами рассматриваем видеокарты среднего ценового сегмента, подходящие для разрешения 1080р, то было бы неверным упустить GeForce GTX 1660 Super. Старт продаж данного графического чипа состоялся 4 года назад, поэтому говорить об актуальности можно с большой натяжкой. Видеокарта уже не способна демонстрировать впечатляющие результаты, но всё ещё сносно справляется с народным разрешением. Графику можно выставить на высокие и средневысокие настройки, а многое зависит от игры. 6 Гб видеопамяти не станут проблемой, но в целом видеокарта намного раньше перестанет справляться со своими задачами, чем указанные выше решения. Помните о том, что GeForce GTX 1660 Super больше похожа на компромисс, ну а здесь стоит выбор между ценой и производительностью. Radeon RX 6650 ХТ быстрее на целых 30%, вот только такие подробности потенциальным покупателям неизвестны, а уговорить себя потратить дополнительные 7500 – это довольно сложная задача. Особенно, когда денег просто нет.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4060 ti #radeon rx 6700
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