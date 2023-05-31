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5 самых лучших видеокарт NVIDIA и AMD на все случаи жизни – оптимальные решения для 4К, 2К и 1080р
Цены снижаются медленно, но зато выбор есть
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Есть мнение, что пандемия коронавируса ощутимо подкосила планы игровых студий. Какие-то проекты оказались отложены до лучших времён, тогда как некоторые были отменены. Команды не укладывались в сроки, а удалённая работа не позволяла эффективно отлавливать баги и оптимизировать проекты, которые были почти готовы. Прибавьте к этому майнеров, которые скупили большую часть видеокарт, и вы получите самый негативный сценарий, который только мог произойти.

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Похоже, крупные игровые студии прекрасно понимали проблемы, с которыми им придётся столкнуться, поскольку немного притормозили, что дало геймерам некоторую фору. В результате мы видим, что за последний год цены на видеокарты значительно снизились, а за счёт выхода графических чипов нового поколения можно получить доступ к максимальным настройкам в 3 раза дешевле, чем было в конце 2021 года. К сожалению, цены всё ещё высокие, а производители не планируют устраивать массовые распродажи. Когда видеокарты будут дешевле, мы не знаем, но ждать этого счастливого момента не советуем. Уже вскоре начнут выходить игры на движке Unreal Engine 5, а значит требования стремительно вырастут. Давайте разберёмся, какие видеокарты можно купить здесь и сейчас, при этом не прогадать, получив приличную скорость за минимальные деньги.

Ещё год назад для получения максимальных настроек в разрешении 4К вам потребовалось бы купить GeForce RTX 3090 Ti. Сегодня на полках магазина лежит GeForce RTX 4070 Ti, стоимость которой в 2 раза ниже. Повторимся, что мы ожидали, что цена окажется ниже, но не всем надеждам суждено сбыться, а в результате выбор за вами. Мы полагаем, что GeForce RTX 4070 Ti представляет собой наиболее оптимальное решение для владельцев 4К-мониторов. Оптимальное, но не идеальное, ведь в России цена доходит до 90 тысяч рублей, а значит такая видеокарта окажется доступна всего нескольким процентам геймеров.

К счастью, мониторы с разрешением 4К не особо популярны, поэтому в дорогих видеокартах нуждается незначительная часть любителей компьютерных игр. Если вы хотите взять лучшее из двух миров, то покупайте GeForce RTX 4070. Эта видеокарта сочетает высокую производительность, 12 Гб видеопамяти и приличным запасом прочности. Фактически, если включить технологию масштабирования, то есть реальная возможность запускать игры в 4К. Очень неплохо, а ведь стоит GeForce RTX 4070 около 66 тысяч рублей. Без трассировки лучей можно играть без DLSS, ну а после выхода требовательных новинок под Unreal Engine 5 у вас останутся максимальные настройки в 2К. Нам кажется, что это приличная перспектива, хотя цена всё равно сильно завышена.

Если вы хотите потратить минимум, но взять видеокарту для 2К без ограничений и компромиссов, то самое время обратить внимание на Radeon RX 6750 ХТ. Видеокарта имеет 12 Гб скоростной видеопамяти и может предложить приличную производительность за 46 тысяч рублей. Вы экономите целых 20 тысяч, а получаете значительно больше, чем могли рассчитывать. Указанного количества памяти для 2К будет достаточно для любых игр, а возможность запуска технологии масштабирования в будущем позволит продержаться на высоких настройках графики дополнительных несколько лет.

Radeon RX 6650 XT считается оптимальным решением для тех, кто планирует играть в 1080р. В США за такую видеокарту просят уже 250 долларов, ну а до российской розницы скидки ещё не дошли. Возможно, к концу лета положение изменится, но пока Radeon RX 6650 XT выглядит перспективнее всех видеокарт NVIDIA по аналогичной цене и позволяет собрать перспективную игровую станцию по минимальной стоимости.

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Ну и было бы неверным забыть о существовании GeForce RTX 3050. Данная видеокарта дешевеет жутко медленно, а в итоге даже в США купить её со скидкой не так просто. Нужно дождаться распродаж, а пока за 25 тысяч вы можете стать владельцев видеокарты, которая неплохо справляется с играми в 1080р на средневысоких настройках. Скорее всего, GeForce RTX 3050 останется актуальна ещё пару лет, ну а 8 Гб видеопамяти достаточно даже для требовательных новинок. Потребление энергии минимальное, а видеокарта будет неплохо работать как на новых компьютерах, так и на старичках, которые остро нуждаются в апгрейде. Главное не ожидайте от GeForce RTX 3050 слишком многого, ведь трассировка лучей здесь опциональная, а запускать её в новинках 2023 года бесполезно. В этом случае настройки графики придётся снижать до низких, а это уже не компромисс, а какое-то форменное безобразие.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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