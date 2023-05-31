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Core i5-13600KF vs Ryzen 7 7700Х – что такое скрытый потенциал, и нужен ли он вообще в игровом ПК
Ryzen 7 7700Х кажется перспективнее, но не всё так очевидно, как кажется на первый взгляд
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Давайте представим следующую ситуацию: у вас нет ни денег, ни желания покупать компьютер за 250 тысяч рублей, но несмотря на это вам хочется порадовать себя достаточно мощным железом, которое способно тянуть любые игры в разрешении 2К. Пожалуй, это самое перспективное разрешение дисплея, которое вы сегодня можете выбрать, поскольку народное 1080р уже морально и физически устарело, тогда как эра 4К никак не наступает уже несколько лет. 

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Всё это значит, что вам придётся заплатить в районе 120-150 тысяч рублей, получив действительно перспективную систему на несколько лет вперёд. Мы полагаем, что стоит обратить внимание на процессор до 30 тысяч рублей, ну а что именно выбрать, давайте обсудим. В продаже есть намного больше продукции за такую сумму, ну а мы изучим наиболее перспективные предложения. Увы, не все они одинаково выгодны, но это лишь доказывает важность подобных материалов, поскольку потенциальные покупатели могут сделать верный выбор. 

Давайте начнём с Ryzen 7 5800X3D. Мы полагаем, что этот камень является самым выгодным для тех, кто планирует собрать очень быструю, но недорогую систему для игр. Помните о том, что в рабочих задачах Ryzen 7 5800X3D покажет ну лучшую производительность, но зато будет хорошо себя чувствовать как на материнской плате за 300 долларов, так и на скромной за 100 баксов. Берите то, что кажется вам правильным. Например, самые новые материнские платы нижнего ценового сегмента основаны на чипсете А520, тогда как В550 дороже, но предлагает доступ к скоростному интерфейсу PCIe 4.0. В450 – это настоящий фастфуд в мире материнских плат, поскольку предлагает недорогую цену и приемлемые характеристики. 

Ryzen 7 7700Х демонстрирует аналогичную скорость в играх, но в сборке будет существенно дороже. Так, купить материнскую плату за 8000 рублей у вас уже не получится, а эксперты и вовсе рекомендуют брать плату дороже 20 тысяч. В продаже есть относительно недорогие модели на новом бюджетном чипсете А620, но руководство AMD решило, что подобные решения подходят только для процессоров без приставки «Х». В итоге вы купите под Ryzen 7 7700Х дорогую материнскую плату и недешёвую оперативную память. Переплата по сравнению с Ryzen 7 5800X3D легко превысит 15 тысяч рублей, поэтому кажущиеся одинаковыми камни не следует путать. И все же Ryzen 7 7700Х обладает тем, чего нет не только у Ryzen 7 5800X3D, но и ни у одного процессора Intel. Речь идёт о потенциале. Обычно компьютер хорошо себя показывает до трёх лет, после чего возникает желание усилить процессор. С Ryzen 7 5800X3D такой фокус не пройдёт, ведь он основан на старом сокете. Вы можете сэкономить сейчас, но через несколько лет всё равно придётся заплатить за новую платформу. Что до Ryzen 7 7700Х, то сокет АМ5 останется актуальным ещё 3-4 года, поэтому покупка может стать выгоднее в плане апгрейда. 

За 28 290 рублей вас поджидает Core i5-13600KF. В тестах процессор Intel примерно равен по скорости с Ryzen 7 7700Х, но имеет несколько нюансов. Предположим, что вы решили воспользоваться разблокированным множителем, а значит купите дорогую материнскую плату и скоростную оперативную память. Вполне логично, но невыгодно, ведь после этого скоростные характеристики всё равно не удастся существенно поднять, при этом стоимость в сборке у Core i5-13600KF окажется даже выше, чем у Ryzen 7 7700Х. Именно поэтому мы предлагаем вам не заниматься экспериментами, купив под Core i5-13600KF среднюю по стоимости материнскую плату. В итоге сборка будет на 5-10 тысяч дешевле Ryzen 7 7700Х, а скорость примерно аналогичная. 

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Высоким спросом пользуется Ryzen 9 5900Х. Этот 12-ядерный камень чрезвычайно хорошо себя показывает в рабочих задачах, что делает его прекрасным выбором для тех, кто хочет на компьютере не только играть. Ryzen 9 5900Х в сборке окажется дешевле Ryzen 7 7700Х и примерно соответствует Ryzen 7 5800X3D. Количество кадров в секунду в играх будет меньше, но решать сложные задачи вы сможете намного быстрее. Как видите, нужно как следует разобраться в том, для каких сценариев будет использоваться ваш компьютер. Если это универсальная станция, то берите Ryzen 9 5900Х. Для высоких показателей в играх здесь и сейчас можно взять Ryzen 7 5800X3D и Core i5-13600KF, ну а Ryzen 7 7700Х имеет преимущества всех указанных выше процессоров, но дороже в сборке и может похвастать скрытым потенциалом. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 7 7700х
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