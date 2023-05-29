Речь идёт о нескольких городах: Славянск, Краматорск, Дружковка и других

Споры о том, позволяет ли взятие Артёмовска (в украинских источниках называется Бахмут) получить стратегическое преимущество на фронте продолжаются уже более полугода. По словам Пригожина, перед ЧВК «Вагнер» не ставилась цель получить то самое оперативное преимущество, о котором так много говорят политики. И всё же, после завершения «Бахмутской мясорубки» возможности для наступательной операции армии РФ имеются. Вчера Пригожин поделился подробностями того, как он видит дальнейшее продвижение российских войск после взятия важного рубежа на Донбассе. Прежде всего он отметил, что до 1 июня ЧВК «Вагнер» не успевают передать армии РФ все позиции в Бахмуте в надлежащем виде. Это значит, что «музыканты» задержатся в городе до 5 июня, ну а после этого в руках российской армии окажется Артёмовск, открывающий оперативный просто для наступательной операции.

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Пригожин заявил, что можно большими силами идти к Краматорску, Славянску, Константиновке, Дружковке, либо отбить Часов Яр. Любой из указанных населённых пунктов представляет собой часть так называемого Донбасского кольца, а значит имеет стратегическое значение. Как распорядится российское командование полученным стратегическим преимуществом, основатель ЧВК «Вагнер» не знает, ну а сам он намерен перевезти все свои подразделения в полевые лагеря в тылу. Несколько дней назад вы могли посмотреть видео, где рассказывается о том, в каких условиях проживают бойцы, какие имеют удобства и чем заняты во время отдыха. Судя по всему, даже в случае атаки со стороны украинских войск «музыкантам» есть где укрыться, поскольку все жилые помещения расположены на несколько метров под землёй. Не исключено, что сверху они защищены бетонными перекрытиями, что позволяет укрываться от любых типов оружия, имеющихся на вооружении ВСУ. В прессе нет даже намёков о том, где расположен полевой лагерь ЧВК «Вагнер», а значит получить информацию о его месторасположении не так просто.

Ну и вчера Пригожин напомнил о Конституции РФ. По его словам, там чётко прописано, что Запорожская, и Херсонская области являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Основатель ЧВК «Вагнер» полагает, что в самое ближайшее время армия РФ выйдет на границы указанных выше областей, а дальше может совершить молниеносный бросок, позволяющий закрепиться на левом берегу Днепра. Пригожин ещё раз напомнил, что готов вернуться на указанные ему командованием позиции после отдыха, а также рассказал о том, чем отличается боевые операции в Украине и Африке. По его словам, менее тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» всего за полгода сделали Центральноафриканскую Республику безопасной. Если вдруг окажется так, что услуги «музыкантов» в Украине станет не нужны, то он готов высадить 15-20 тысяч бойцов в любой точке Африки с боекомплектом на несколько суток ведения операции. «Оркестр» с колёс готов начать бой и освободить за несколько месяцев территорию, эквивалентную 20% всего континента.

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В одном из последних своих заявлений Пригожин не стал уточнять, от кого собирается освобождать «Чёрный» континент, но ранее говорил о необходимости очистки его от европейских колонистов. Проблема носит системный характер и никогда не стояла на повестке дня в Евросоюзе. По факту десятки стран находятся под полной властью нескольких европейских государств, а марионеточные правительства выкачивают ресурсы и выдают местному населению жалкие крохи. Миллионы людей выживают за счёт рабского труда на шахтах, где добываются редкоземельные элементы. Например, кобальт в Конго, без которого в производстве аккумуляторов не обойтись. Ситуацию контролируют европейские военизированные миссии, а также местные боевики, а обе стороны прекрасно находят общий язык друг с другом, ведь первые часто ничем не отличаются в своём поведении от вторых. В странах царит террор, когда сотня французских солдат может наведаться в отдалённую деревню и устроить там своеобразное сафари. Фактов достаточно в интернете, ну а мы отметим, что устройство мира по образу и подобию США оказалось уродливым и выгодно только горстке населения. Ну а удастся ли подвинуть демократический Запад на мировой арене, мы с вами увидим в ближайшие годы.