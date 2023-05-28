Похоже, у командующего ВСУ были противоречия с офисом президента

Технологии развиваются настолько быстро, что уследить за новинками бывает сложно. Одной из излюбленных тем российских журналистов является обсуждение действий Лексуса и Вована. Так, если раньше пранкеры подделывали голоса известных политиков и медийных персон по аудиосвязи, то в последнее время открыто звонят европейским и американским элитам. Что любопытно, технология Deepfake в данном случае работает настолько качественно, что во время разговора политики оказываются не способны отличить подделку от реальности. Среди наиболее громких пранков был разговор с Оландом и Меркель, когда Лексус и Вован смогли вывести бывшего канцлера Германии и президента Франции на откровенный разговор. В последние месяцы громких интервью у пренкеров не было, а недавно состоялся любопытный разговор с директором по международным делам Вимом Янсеном и его коллегой Генри Терлоу, представляющим интересы муниципальных властей Гааги. Чиновники сетуют на подорожание электроэнергии в 4 раза и заявляют, что больше не могут оказывать финансовую помощь украинских беженцам. Словом, технология работает, а значит при желании силовые структуры могут сколько угодно долго поддерживать миф о том, что глава ведомства или даже президент чувствует себя хорошо, показывая виртуальный образ, не имеющий ничего общего с реальностью.

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Казалось бы, что в Киеве достаточно специалистов, которые могли бы воскресить для журналистов Залужного, вот только ничего подобного не происходит. Напомним, в прессе ходят довольно противоречивые слухи, согласно которым командующий вооружёнными силами Украины был тяжело ранен или даже убит в начале мая. Журналисты пишут о сложной операции, после которой Залужный больше не сможет исполнять свои обязанности. Несколько недель подряд украинские политики пытались делать вид, что всё в полном порядке, публикуя фотографии с Залужным, ну а 25 мая командующий ВСУ и вовсе засветился на видео. Украинская пресса тут же назвала ролик подлинным, вот только есть все основания сомневаться, что перед нами жалкая пародия на известного генерала. Прежде всего стоит обратить внимание на то, что интервью у Залужного берёт какой-то блогер, при этом у командующего ВСУ все пара фраз, тогда как блогер выступает ведущим и основным действующим лицом интервью. Довольно странно, ведь оба находятся в совершенно разных весовых категориях. С чего бы вдруг Залужному приходить к блогеру и, глупо улыбаясь, махать зрителям рукой.

По мнению Стивена Брайена, ранее выступавшим техническим консультантом в Пентагоне, видео сделано топорно и представляет собой неумелый фейк. Эксперт заметил, что у командующего ВСУ в жизни голубые глаза, тогда как на видео они карие. Если приглядеться, то можно обнаружить и другие отличия, а особенно в глаза бросается нос. Стивен Брайен полагает, что речь идёт о некачественной подделке, которая выполнена топорно и вызывает массу вопросов. Ролик действительно неудачный, а ведь речь идёт о генерале, который по непонятной причине на камеру машет рукой, улыбается и ведёт себя неестественно. Всё это могло бы показаться странным, вот только в сети появилось любопытное интервью с Сергеем Кривоносом. Генерал-майор украинской армии в отставке прямо назвал причины происходящего, пояснив их закулисной игрой президента. По мнению Кривоноса, Зеленский опасается Залужного в качестве конкурента на предстоящих выборах, поэтому устраняет соперника, выдавливая его из медийного пространства.

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Неясно, жив ли Залужный или нет, но в офисе президента решили сделать его персону максимально глупой и бесполезной, а ранее Зеленский сделал всё возможное для того, чтобы усилить контроль над командующим ВСУ. Оказывается, в окружении Залужного произошли перестановки, в результате чего каждое действие генерала стало известно президенту. Кривонос уверяет, что Зеленский уже запланировал победу на следующих выборах президента и хочет добиться аналогичного результата во время парламентского голосования. Ну а Залужный несговорчивый и представляет собой сложного оппонента. Не исключено, что командующий ВСУ жив, а ранение не такое тяжёлое, но Зеленский будет делать всё возможное, чтобы дискредитировать фигуру Залужного. Похоже, в Киеве решили, что фронт останется неподвижным, а значит угрозы там нет. Именно поэтому власти демонстрируют силу, ну а последствия видны невооружённым взглядам.