Производители и магазины вынуждены будут продавать всё это со скидками

Капитализм – это довольно странная штука. Иногда кажется, что система почти идеальна, ведь рынок способен регулировать предложение на основе спроса, обладает способностью подстраиваться под нужды потенциальных покупателей и в целом пластичен. Конкуренция способствует повышению качества и снижению цен, вот только всё это обычная демагогия. Дело в том, что основные сегменты рынка давно разделены между крупными производителями. Попробуйте выйти в торговую сеть с йогуртом, стоимость которого в 2 раза дешевле предложений конкурентов. Мы сомневаемся, что вас ждёт спокойная жизнь, ну а скорее всего вашу продукцию начнут бойкотировать, а вам придётся торговать кисломолочным продуктом у метро. Антимонопольные комитеты работают, но старательно закрывают глаза на сговор между монополистами, а в результате стоимость товаров растёт, что приводит к вымыванию денег из наших карманов в руки миллиардеров.

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Вообще, подобная проблема актуальна в большинстве стран мира, но даже у тех самых миллиардеров есть сложности. Представьте себе, что вы переоценили спрос на модную коллекцию 2022 года, а в результате у вас на складе валяется несколько тысяч пар сапог и несметное количество платьев и футболок всех размеров и цветов. В нормальном обществе вы приняли бы решение устроить распродажу, что позволило бы не только легко избавиться от залежалого товара, но и вернуть свои инвестиции. Вот только в мире капитала ничего подобного не происходит, а значит вы просто сожжёте всё это в печи. Можно кинуть в измельчитель, а после выбросить на свалку или изрезать ножницами. Словом, идей множество, а главная причина подобных действий кроется в том, что магазины и производители опасаются, что покупатели насытятся и не захотят брать новую коллекцию по грабительским ценам.

Похоже, уже совсем скоро магнатам придётся туго, ведь в Евросоюзе незаконным станет уничтожение или выбрасывание непроданных тканей, согласно новым правилам, согласованным правительствами стран ЕС в рамках «зелёного» законодательства. Это решение направлено на сокращение расходов и увеличение процента переработки и повторного использования в текстильной промышленности, которую называют четвёртым самым загрязняющим фактором в Европе после пищевой, строительной и транспортной отраслей. Приводится следующая статистика: каждый год в Евросоюзе выбрасывают около шести миллионов тонн непроданных тканей, что составляет примерно 11 килограммов на каждого жителя. Большая часть этих отходов оказывается на свалках или подвергается сжиганию. Новое законодательство стремится изменить эту непродуктивную практику. Планы по введению новых правил должны быть утверждены Европарламентом. Если законопроект примут в ближайшее время, то будет инициировано создание новых цифровых паспортов продуктов, которые будут указывать на экологичность конкретного товара. Такой подход поможет покупателям принимать осознанные решения при выборе товаров.

Эксперты отмечают, что большие опасения вызывает также процесс производства тканей. Часто предприятия сбрасывают неочищенные стоки, содержащие фосфор, азот, сульфаты, хлориды, нитраты и другие опасные вещества, в реки. Эти действия будут требовать дополнительного внимания и регулирования, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды. Евросоюза будет разрабатывать требования к продуктам, основанные на экологической устойчивости, и данное решение станет отправной точкой для переговоров с Европейским парламентом. Предполагается, что новые правила будут способствовать развитию текстильной промышленности в Евросоюзе. Текстильная промышленность имеет огромный потенциал для улучшения своей экологической производительности. Эксперты полагают, что продление жизненного цикла товаров, повышение степени переработки и повторного использования материалов являются ключевыми аспектами, которые будут стимулироваться новыми правилами. Это может привести к развитию новых инновационных технологий и бизнес-моделей. Будем надеяться, что примеру ЕС последуют и другие страны, а после такая практика распространится и на другие отрасли, где производители перестанут уничтожать товары, только бы не продавать их нам со скидками.

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