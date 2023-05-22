За видеокарту NVIDIA просят от 400 долларов, тогда как AMD будет предлагаться свой продукт от 305 долларов

Уже через несколько дней в продажу поступит видеокарта GeForce RTX 4060 Ti. Миллионы геймеров замерли в ожидании, ведь на этот раз появится реальная возможность купить новинку по ценам, которые были актуальны для продуктов прошлого поколения. Известно, что официальная стоимость будет стартовать с 400 долларов, тогда как в Европе GeForce RTX 4060 Ti окажется доступна дешевле 450 долларов. Неясно, во сколько новинку оценят российские ритейлеры, но есть все основания предполагать, что она будет стоить от 45 тысяч рублей и дороже. И вот здесь и кроется главная проблема, ведь за 65 тысяч у NVIDIA есть GeForce RTX 4070 тогда как совсем недавно GeForce RTX 3060 Ti в некоторых магазинах подешевела до 35 тысяч. Дженсен Хуанг обязательно попробует как можно быстрее вывести графический чип прошлого поколения с рынка, вот только сделать это непросто. Видеокарт выпущено много, поэтому даже после остановки конвейера партии GeForce RTX 3060 Ti будут прибывать в магазины. Словом, ситуация довольно интересная, а многие эксперты пишут о том, что геймеров обманули. Дело в том, что довольно долго все видеокарты нового поколения получали прирост быстродействия от 40% и выше. Иногда было больше, но на этот раз GeForce RTX 4060 Ti оказалась всего на 10% быстрее продукта прошлого поколения.

реклама

Получается, что видеокарта интересна только тем, кто давно не покупал ничего нового, хотя и здесь есть к чему придраться, ведь перед нами слегка улучшенная GeForce RTX 2060 Super. А вы предполагали, что в середине 2023 года начнут продавать видеокарту, которая по производительности почти соответствует графическому чипу, выпущенному в 2019 году? Учтите, что GeForce RTX 2060 Super также стоила 400 долларов. Выходит, что самый ходовой сегмент у NVIDIA встал на паузу, что сильно ограничивает потенциал современных игровых движков, изначально ориентирующихся на массового геймера. Дженсен Хуанг не комментирует подобные нестыковки, а вместо этого рассказывает о том, как хорошо GeForce RTX 4060 Ti показывает себя в трассировке лучей вместе с активной технологией масштабирования третьего поколения. Стоит признать, что результаты там действительно выше, если сравнивать с GeForce RTX 3060 Ti, вот только многие любители компьютерных игр не включают DLSS, при этом третья версия доступна исключительно в новых играх, а значит и здесь обман, ведь в популярных проектах прошлых лет разница между поколениями так и останется на отметке в 10%.

Казалось, самое время расправить крылья AMD, ведь NVIDIA явно загнала себя в тупик. Вспомните, как красные расшевелили Intel. Синие тоже выдавали по 5% прироста быстродействия в год, а в итоге вынуждены были начать выпускать действительно достойную продукцию. Пока надеяться на то, что Лиза Су как следует пнёт Дженсена Хуанга не приходится. Хотя, не всё потеряно. Как вы могли слышать, через несколько дней в продажу поступит Radeon RX 7600. Это крайне спорная видеокарта, которая многими экспертами считается провальной, ну а недавно в сети появились тесты, вызывающие дополнительные вопросы. Прежде всего обратите внимание на таблицу выше. Как видите, в синтетическом тесте 3DMark картина складывается явно не в пользу красных. В тестах FireStrike и Speed Way отставание Radeon RX 7600 от GeForce RTX 4060 Ti стартует с 20% и доходит до 40%. Вот только в данном случае речь идёт об использовании трассировки лучей, тогда как таблица ниже лучше отражает потенциал новинки от AMD.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

И вот здесь картинка переворачивается с ног на голову, ведь в пакете FireStrike новая Radeon RX 7600 всего на 7% уступает GeForce RTX 4060 Ti. А это весьма неплохо, хотя, если обратить внимание на показатели Radeon RX 6650 ХТ, то становится ясно, что Лиза Су решила и вовсе не давать геймерам прироста быстродействия в новом поколении. Вопросов слишком много, ну а решающее слово за геймерами, ведь любители компьютерных игр будут голосовать рублём. Как стало известно, канадский ритейлер Canada Computers уже опубликовал предварительные цены на несколько моделей Radeon RX 7600 от XFX и GIGABYTE. Похоже, назревает конкуренция, ведь за новинку просят от 304 долларов США. Нет никаких сомнений, что тесты и увеличение быстродействия между поколениями – это прекрасно, но именно конечная стоимость окажет решающее влияние на восприятие того или иного продукта. На данный момент Radeon RX 7600 при всех своих недостатках кажется нам более сильным игроком.