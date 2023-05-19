Никто не знает, сколько GeForce RTX 4060 Ti будет стоить, ну а GeForce RTX 3060 Ti уже продаётся за 35 тысяч рублей

На следующей неделе в продажу поступит видеокарта GeForce RTX 4060 Ti. Нужно сказать, что это первый графический чип NVIDIA текущего поколения, рекомендованная цена которого соответствует аналогам прошлого поколения. Нет никаких сомнений, что миллионы геймеров уже потирают руки, надеясь купить новинку по выгодной цене, вот только главная проблема здесь заключается в том, что на презентации представители зелёного лагеря фактически обманули обычных любителей компьютерных игр. Так, были представлены результаты тестов с использованием технологии масштабирования, а также чистые данные. В первом случае прирост быстродействия GeForce RTX 4060 Ti по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti очень часто достигает 30-40%, но всё меняется, если обратить внимание на тесты, где нет никакого DLSS 3.0.

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Именно там различия находятся на крайне сомнительном уровне и не превышают 10-15%. Скорее всего в тесте использовался процессор уровня Core i9-13900KF, а значит стоит вам только принесли GeForce RTX 4060 Ti домой, как все преимущества испарятся. Проще говоря, с процессором уровня Ryzen 7 5800X разница между видеокартами двух поколений будет стремительно приближаться к нулю. Получается, что смысл в покупке GeForce RTX 4060 Ti есть только в том случае, если у вас стоит совсем старая видеокарта, ну а NVIDIA и вовсе нашла возможность устранить конкурентку, поскольку GeForce RTX 3060 Ti уже не производится.

Давайте посмотрим на цены в российской рознице и сделаем вывод относительно того, стоит ли ждать выхода графического чипа нового поколения. Прежде всего, мы хотим обратить ваше внимание на GeForce RTX 4070. Инсайдеры пишут, что из-за того, что NVIDIA просит за видеокарту от 600 долларов, спрос оказался ниже прогнозируемого. Возможно, но это не отменяет того факта, что перед нами действительно неплохой графический чип, который способен поспорить по быстродействию с GeForce RTX 3070 Ti. Да, прирост между поколениями и здесь небольшой, но одной из сильных сторон GeForce RTX 4070 является наличие 12 Гб видеопамяти, а также улучшенные показатели в работе с трассировкой лучей. За счёт этого удаётся получить больше количество кадров в секунду, ну а запас по памяти и вовсе позволяет надеяться на длительный жизненный цикл. Если у вас есть нужная сумма, то мы рекомендуем такую видеокарту купить. Скорее всего, GeForce RTX 4070 в ближайшие месяцы не подешевеет, а значит ждать скидок бесполезно.

Ну а теперь перейдём к GeForce RTX 3060 Ti. Нам кажется, что новая GeForce RTX 4060 Ti первое время в российской рознице будет стоить в районе 50 тысяч рублей. Это значит, что вы заплатите больше, но получите всё те же 8 Гб видеопамяти и примерно такую же производительность в играх на процессорах до 20 тысяч рублей. Что до GeForce RTX 3060 Ti, то сегодня такая видеокарта стоит всего 35 тысяч рублей, а перед нами вполне годная модель, выпущенная ситами Palit. Здесь вы найдёте самую стандартную систему охлаждения из двух кулеров. Для тех, кто привык выжимать из игр максимальную графику, такая видеокарта не подходит, но в целом, если выкрутить настройки на средневысокие, то можно ещё пару лет просидеть в 2К, а там использовать масштабирование для улучшения картинки. Не хотите платить больше? Берите GeForce RTX 3060 Ti, ведь вскоре видеокарта исчезнет из продажи, а на её место встанет более дорогая, не предлагающая ничего, кроме нового названия.

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На этом фоне мы полагаем, что есть смысл также присмотреться к GeForce RTX 3060, которая продаётся за 26 тысяч рублей. Это не эталонная модель, которая может похвастать наличием 12 Гб видеопамяти, но для игр вам точно хватит. Повторимся, что GeForce RTX 3060 Ti выглядит лучше и на 20% быстрее, но есть огромное количество геймеров, которые не могут себе позволить потратить на игры больше 25 тысяч рублей. Это значит, что GeForce RTX 3060 Ti для этих ребят недоступна, ну а экономия в 9 тысяч пусть и не кажется нам оправданной, но точно сулит определённые выгоды. Особенно хорошо себя GeForce RTX 3060 показывает в том случае, если у вас монитор имеет разрешение 1080р. В этом случае быстродействия хватит на пару лет, ну а мы добавим, что недорогие видеокарты покупают на ограниченный период времени. Будет крайне наивным полагать, что ваша GeForce RTX 3060 за 26 тысяч сможет тянуть игры через 4 года на высоких графических настройках. Будьте реалистами, трезво оценивая не только свои возможности, но и реалии развития рынка графических чипов и компьютерных игр. Кстати, есть полноценная GeForce RTX 3060 за 31 тысячу. Нам кажется, что смысла брать такую видеокарту сегодня нет никакого. Посмотреть тесты вы можете по ссылке.