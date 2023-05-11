Журналисты Le Figaro полагают, что немецкие и американские танки столкнуться с неизвестностью

Нет никаких сомнений, что Россия столкнулась с определёнными сложностями при массовом производстве самолётов и танков нового поколения. Су-57 оказался настоящим прорывом, а упор на скорость и манёвренность себя оправдал. Американские инженеры преследовали совершенно другие задачи, а в результате получили машину, которая с большим трудом достигает сверхзвуковой скорости и не способна вести бой на равных даже с истребителями 4-го поколения. Аналитики полагают, что Су-35 сможет обнулить позиции F-35 и уничтожить самый дорогой истребитель на планете ещё до того, как у американского пилота появится шанс выстрелить. Но всё это теория, поскольку важно не только качество, но и количество. Ну а здесь и возникают те трудности, о которых мы писали выше. Предполагается, что к концу текущего десятилетия армия РФ получит больше сотни самолётов, а примерно такие же надежды возлагаются на танк Т-14 «Армата».

реклама

Отметим, что Су-57 и Т-14 «Армата» уже не раз появлялись в СВО. Истребитель действовал на дальних дистанциях эффективно используя возможности дальнобойных ракет, способных поражать противника на расстоянии свыше 200 километров. Это позволяет не заходить на территорию, находящуюся под контролем ВСУ, а значит снижает риски потери самолёта до минимума. Легендарный танк также светился на позициях СВО, но эксперты полагают, что до боевого применения против реальной техники противника ещё далеко. Прежде всего указывается на целесообразность. Так, танку угрожает не только стоящий впереди опорный пункт с несколькими ПТРГ, но и артиллерия. Нет никаких сомнений, что Т-14 «Армата» станет одной из самых ключевых целей, ну а потеря танка грозит неприятными имиджевыми последствиями. Не говоря уже о том, что янки мечтают заполучить хотя бы части российского танка. Кстати, по этой же причине США планируют поставить Киеву Abrams M1A1 без брони и электроники. Американцы хотят сделать всё, чтобы в случае захвата российскими войсками, военные секреты остались нераскрыты.

Вообще, кроме указанных выше опасений существуют ещё и технические неурядицы в виде неэффективного двигателя и большого количества электроники, которая может выйти из строя после попадания урановым снарядом. В целом, проблем предостаточно, но это не мешает западным экспертам оценивать последствия встречи российского танка с французскими, американскими и немецкими машинами. По мнению журналистов Le Figaro, Т-14 «Армата» обладает значительными преимуществами перед советскими Т-72 и Т-80, при этом Leopard 2 и M1 Abrams не имеют опыта сражения с самыми современными танками. Фактически, если немецкие и американские танки и выходили на поле боя, то против них выступали партизаны с гранатомётами, тогда как сейчас противник не только имеет более совершенное вооружение, но и превосходящую по прочности броню. В Le Figaro полагают, что одним из главных плюсов во время боя станет необитаемая башня, поскольку экипаж находится в специальной бронированной капсуле. Это значит, что даже в случае детонации боеприпасов и возгорания топлива бойцы могут остаться в живых.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Отдельно указывается, что система вооружения Т-14 «Армата» превосходит не только Т-72, но и более современную модификацию Т-90. К примеру, весь процесс заряжания происходит без участия человека, а управление осуществляется дистанционно, что снижает шанс ошибки во время боя. Французские журналисты уверены, что российский танк станет настоящим прорывом и окажется намного лучше Leopard 2, которые некоторые страны уже передали Украине. Особенно плачевно выглядит модификация А4, которая остаётся самой массовой и напрочь лишена динамической брони. Что до M1 Abrams, то здесь больше вопросов, чем ответов. Американский танк ещё никогда не встречался с равным противником, ну а бой с Т-14 «Армата» и вовсе для него может окончиться оглушительным проигрышем. Нужно понимать, что мы не знаем, насколько хуже окажется украинский вариант по сравнению с тем, что США отправляли в Ирак. В целом же, даже если командование РФ и решит выпустить Т-14 «Армата» в бой, то без поддержки не обойдётся. Сомнительно, чтобы танк просто оставили 1 на 1 против противника. При этом нет никаких сомнений, что украинские власти будут действовать также. Немецкие кошки уже фиксировались на Донбассе, но видели их в глубоком тылу. Что до британских Challenger 2 и колёсных французских танков AMX-10RC, то такие чудеса инженерной мысли не попадали даже в объектив, а значит будут использоваться только в тех случаях, когда риски потери машины сводятся к нулю.