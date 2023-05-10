В USA Today отмечают, что Пентагон намерен удалить все чувствительные секретные компоненты перед отправкой

Несмотря на то, что власти США заставили европейцев поставить сотни танков Украине, сами янки не спешат выполнять взятые на себя обязательства. Звучат различные мнения, а военные эксперты и вовсе полагают, что Abrams никогда не попадёт на Донбасс. Прежде всего отмечается, что машина слишком сложная. Внутри бронированной техники находится прокачанная электронная начинка, без которой танк превращается в груду металла. Отмечается, что электроника даёт преимущество на поле боя, но и является ахиллесовой пятой Abrams. Именно поэтому требуется не только поддерживать механические части в надлежащем состоянии, но и иметь запас высококвалифицированных специалистов. Сколько точно потребуется подготовить экспертов, нам неизвестно, поскольку мнения на эту тему разняться. Но подобная задача может оказаться неподъёмной, поскольку нужно отыскать достаточное количество украинцев, не только знающих английский язык, но и имеющих опыт ремонта бронированной техники и отладки электроники.

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Киев уже направил небольшое количество бойцов, которые первыми овладеют новыми знаниями, но Пентагон не спешит расширять программу, пытаясь понять, сколько времени потребуется для обучения нескольких сотен специалистов. Именно поэтому назвать даже приблизительные сроки попадания Abrams на Донбасс не берётся никто. Что любопытно, даже если это и произойдёт, то украинские солдаты получат сильно урезанную версию, имеющую мало общего с хорошо бронированной и напичканной технологиями машиной. По данным USA Today, дискуссии в Пентагоне всё ещё идут, но на данный момент там склоняются к решению ускорить поставки за счёт удаления с танка так называемые «особо чувствительных технологий». Журналисты полагают, что речь идёт о целом спектре устройств, которые и составляют то, что зовётся одним из лучших танков на планете. Известно, что точно снимут урановую броню. Это негативно скажется на безопасности экипажа, при этом взамен поставят несколько бронированных листов стали. Никакой динамической защиты не предусмотрено, а значит танк в итоге будет похож на старый Leopard 2А4. Немецкие кошки имеют и более продвинутые модификации, но в Украину по больше части приехали ржавеющие машины со складов, броня которых уже не отвечает современным требованиям безопасности.

Журналисты USA Today ссылаются на неназванный источник в Пентагоне и уверены, что танки отправятся в Украину через несколько месяцев. Неясно, откуда возьмётся целый батальон из обслуживающего персонала и самих танкистов, но в США настойчиво пишут о том, что планы поставок остаются неизменными. При этом янки не видят никакой проблемы в том факте, что внутренности машины фактически вычищаются, а украинские бойцы получат плохо приспособленную к местному колориту технику. Известно, что танк весит 70 тонн, а значит не подходит для движения по пересечённой местности, где есть риски попасть в кювет или угодить в грязь по самую башню. Что до секретных технологий, то в USA Today уверены, что это необходимая мера, позволяющая ускорить отправку Abrams в Украину. Якобы, в Пентагоне стоят перед сложным выбором.

С одной стороны – нужно убрать с танка все чувствительные технологии, поскольку остаются риски захвата машины российскими солдатами. В США полагают, что русские быстро отыщут слабые места, а также скопируют технологии. Это поставит под угрозу военную промышленность Америки и неприемлемо для национальной безопасности. С другой стороны – если отдать Киеву выпотрошенные танки, то бронетехника окажется слишком слабой. В результате весь мир увидит, как десятки Abrams горят на полях Донбасса, что сильно ударит по имиджу США. Похоже, оптимальных решений пока нет, поэтому в военном ведомстве пока тянут. Но куда любопытнее звучат заявления о том, что Киев получит не более современную и защищённую версию M1A2, а старый вариант M1A1.

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В США уверяют, что делают это по доброте душевной, поскольку старые танки быстрее привести в должное состояние. Ну а эксперты полагают, что старые машины будут извлекать с хранения, срезать броню и электронику, что окажется намного дешевле, чем проводить аналогичную операцию с более современными M1A2. Отдельно отмечается, что потребуется подготовить не только сами танки, но и технику, необходимую для ремонта и транспортировки Abrams. Решить логистические вопросы и перебросить достаточное количество снарядов. Как мы уже писали выше, всё это может занять очень много времени.