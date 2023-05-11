8 Гб быстрой памяти - явно мало для современных игр

В последнее время на нашем сайте появилось несколько душещипательных материалов, авторы которых сетуют на подлость Microsoft и обман обычных геймеров. Приводятся вполне логичные доводы, вот только если все основания полагать, что все подобные обиды высосаны из пальца и придуманы для оправдания личных неудач. Прежде всего отсылаем вас в материал, где указывается на то, как Фил Спенсер терроризирует геймеров. Давайте подумаем, а действительно ли всё происходит именно так. Представьте себе, что у геймеров есть несколько вариантов, каждый из которых сулит свои выгоды. Так, вы можете купить игровую приставку PlayStation 5 (или 4), где есть масса эксклюзивов и недавно появилась месячная подписка. Блокбастеры там стоят дорого, а скидки на подобные проекты небольшие и становятся доступны через полгода или даже больше. Для фанатов Марио и Покемонов есть Nintendo Switch. Там уникальная экосистема, где нет места экономии, а фанаты не измеряют ценность игр деньгами. Странное место, но у всех свои причуды.

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Ну а для тех, кто предпочитает всё и сразу, есть два варианта: игровой компьютер или игровая приставка Xbox последнего поколения. По сути обе платформы принадлежат Microsoft, а разница лишь в том, сколько денег вы готовы заплатить на старте. Пожалуй, российские геймеры предпочитают именно настольный ПК или игровой ноутбук, поскольку просто обожают скачивать пиратские игры. Ну а в США культ Xbox, поскольку там большая часть геймеров всё же привыкла за игры платить. Консоль выгоднее, ну а проблемы подписки – это уже выбор того или иного пользователя, ведь никто вас не заставлял платить деньги за абонемент. Microsoft приводит в жизнь фундаментальные перемены на рынке, пытаясь подмять под себя ряд крупных студий, а значит собирается дать бой Sony в следующем поколении. Пока же японцы побеждают, ну а любители компьютерных игр могут выбирать, а не рассказывать о несбывшихся надеждах. Тем более, что все игры на ПК и Xbox аналогичны, а графика на видеокарте за 1500 долларов ненамного лучше, чем на Xbox Series Х.

В целом, с флагманской консолью всё не так уж и плохо, а вот владельцы Xbox Series S начали сталкиваться с неприятными сюрпризами. Как оказалось, одной из первых игр, где скромные технические характеристики начали оказывать негативное воздействие на фрамрейт, стала Borderlands 3. Владельцы консоли сообщают, что в некоторых случаях приставка указывает на нехватку памяти, выбрасывая соответствующую информацию. Одновременно с этим в сети появились слухи, согласно которым разработчики новых игр сильно недовольны слабой Xbox Series S. Студии вынуждены тратить много времени на оптимизацию, поскольку мощность новой приставки находится на уровне 4 ТFLOPS и примерно соответствует старой PlayStation 4 Pro. Для сравнения, Xbox Series Х может похвастать производительностью до 12.2 TFLOPS, а при активации трассировки лучей и так называемого аппаратного графического ускорения, цифра может достигать 25 TFLOPS. Нет ничего удивительного в том, что Xbox Series S превратилась в тыкву раньше времени и вызывает негативную реакцию у пользователей.

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Уже больше года разработчикам доступна тонкая настройка подсистемы консоли Xbox Series S, что позволило снизить нагрузку на память, но не решило главную проблему, ведь 10 Гб памяти – это критически мало для современных игр. Мало того, только 8 Гб поставляются с пропускной способностью до 224 ГБ/с, тогда как есть ещё 2 Гб, способных демонстрировать невнятные 56 ГБ/с. Получается, что в требовательных сценах можно рассчитывать только на 8 Гб, при этом игровые движки развиваются, а сегодня эксперты задаются вопросом: каким будет жизненный цикл Xbox Series S? Отметим, что проблема пока заметна только в нескольких играх, а значит какое-то время у геймеров есть. Консоль неплохо показывает себя в разрешении 1080р, где способна выдавать стабильные 60 кадров в секунду в большинстве проектов. Она напрочь лишена трассировки лучей, что позитивно сказывается на картинке, а низкая производительность компенсируется невысокой стоимостью самой приставки. В целом, экономия не такая большая, а потенциальные покупатели теряют не только доступ к 4К, но и дисковый привод.