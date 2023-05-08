Список неполный и будет дополняться за счёт выхода новых аппаратов

В последнее время количество энтузиастов, которые занимаются прошивкой смартфонов, становится с каждым годом всё меньше. Старая гвардия сдаёт позиции, а новички не хотят даже слышать о таких сложностях. В итоге значительная часть пользователей перешла на официальные версии прошивок, и лишь немногие энтузиасты всё ещё способны оживить свой старый телефон. Пожалуй, Xiaomi имеет самую сложную систему создания и рассылки прошивок из всех производителей. Так, китайская компания содержит целый штат программистов, которые занимаются написанием прошивок на основе мобильной операционной системы Android. В 2023 году происходит развёртывание MIUI 14 на Android 13, при этом Xiaomi не устаёт создавать себе сложности. Вначале выпускается китайская версия прошивки. Она имеет кардинальные отличия от глобальной, поэтому доступна только на тех аппаратах, которые предназначаются для континентального Китая. Там полностью отсутствуют сервисы Google, а также другое программное обеспечение.

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После того как Xiaomi начинает официальную рассылку китайской версии, некоторые аппараты за пределами Поднебесной уже могут рассчитывать на выход тестовой сборки в Европе. Что любопытно, китайская компания выделяет европейскую, глобальную и целый ряд региональных версий. Неясно, для чего всё это делается, ведь в итоге на разработку отдельных компонентов тратится огромное количество времени, а многие пользователи остаются без прошивки. Иногда получается так, что в Китае смартфон получает последнюю версию MIUI, тогда как российские пользователи остаются сидеть на старой прошивке. Ну а каждый год представители Xiaomi рассказывают нам о глубокой оптимизации, которая была проведена, а также значительном росте быстродействия, что привело к повышению плавности работу интерфейса на мобильных телефонах. Ну а поскольку тянуть на себе больше сотни актуальных аппаратов достаточно сложно, то предпринимаются попытки решить данную проблему путём отказа от поддержки старых аппаратов.

Судя по всему, если нечто подобное и случится, то точно не в ближайшее время, ведь инсайдеры постоянно обновляют список смартфонов, претендующих на получение MIUI 14. В 2023 количество превысит все допустимые пределы, ведь чуть ли не каждый новый аппарат получает несколько вариантов, имеющих значительные отличия. Xiaomi жонглирует характеристиками, а сегодня мы можем заявить, что не меньше 122 устройств претендуют на получение прошивки. Отдельно отмечается, что список будет расти, поскольку в продажу поступают всё новые и новые гаджеты. Например, серия Redmi Note 12 представлена сразу несколькими смартфонами, но это не рекорд, ведь некоторые флагманы тщательно клонируются, а в результате пользователи по всему миру могут увидеть одни и те же аппараты под другими названиями.

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Если вы не нашли свой телефон в списке, то рассчитывать на получение MIUI 14 не приходится. Увы, но ваша трубка вышла в утиль, а её жизненный цикл подошёл к своему логичному завершению. Остаётся только воспользоваться кастомными прошивками, но об этом мы поговорим в одном из следующих материалов.

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