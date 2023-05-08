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122 смартфона Xiaomi получат стабильную прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
Список неполный и будет дополняться за счёт выхода новых аппаратов
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В последнее время количество энтузиастов, которые занимаются прошивкой смартфонов, становится с каждым годом всё меньше. Старая гвардия сдаёт позиции, а новички не хотят даже слышать о таких сложностях. В итоге значительная часть пользователей перешла на официальные версии прошивок, и лишь немногие энтузиасты всё ещё способны оживить свой старый телефон. Пожалуй, Xiaomi имеет самую сложную систему создания и рассылки прошивок из всех производителей. Так, китайская компания содержит целый штат программистов, которые занимаются написанием прошивок на основе мобильной операционной системы Android. В 2023 году происходит развёртывание MIUI 14 на Android 13, при этом Xiaomi не устаёт создавать себе сложности. Вначале выпускается китайская версия прошивки. Она имеет кардинальные отличия от глобальной, поэтому доступна только на тех аппаратах, которые предназначаются для континентального Китая. Там полностью отсутствуют сервисы Google, а также другое программное обеспечение. 

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После того как Xiaomi начинает официальную рассылку китайской версии, некоторые аппараты за пределами Поднебесной уже могут рассчитывать на выход тестовой сборки в Европе. Что любопытно, китайская компания выделяет европейскую, глобальную и целый ряд региональных версий. Неясно, для чего всё это делается, ведь в итоге на разработку отдельных компонентов тратится огромное количество времени, а многие пользователи остаются без прошивки. Иногда получается так, что в Китае смартфон получает последнюю версию MIUI, тогда как российские пользователи остаются сидеть на старой прошивке. Ну а каждый год представители Xiaomi рассказывают нам о глубокой оптимизации, которая была проведена, а также значительном росте быстродействия, что привело к повышению плавности работу интерфейса на мобильных телефонах. Ну а поскольку тянуть на себе больше сотни актуальных аппаратов достаточно сложно, то предпринимаются попытки решить данную проблему путём отказа от поддержки старых аппаратов. 

Судя по всему, если нечто подобное и случится, то точно не в ближайшее время, ведь инсайдеры постоянно обновляют список смартфонов, претендующих на получение MIUI 14. В 2023 количество превысит все допустимые пределы, ведь чуть ли не каждый новый аппарат получает несколько вариантов, имеющих значительные отличия. Xiaomi жонглирует характеристиками, а сегодня мы можем заявить, что не меньше 122 устройств претендуют на получение прошивки. Отдельно отмечается, что список будет расти, поскольку в продажу поступают всё новые и новые гаджеты. Например, серия Redmi Note 12 представлена сразу несколькими смартфонами, но это не рекорд, ведь некоторые флагманы тщательно клонируются, а в результате пользователи по всему миру могут увидеть одни и те же аппараты под другими названиями. 

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Если вы не нашли свой телефон в списке, то рассчитывать на получение MIUI 14 не приходится. Увы, но ваша трубка вышла в утиль, а её жизненный цикл подошёл к своему логичному завершению. Остаётся только воспользоваться кастомными прошивками, но об этом мы поговорим в одном из следующих материалов. 

  1. Mi 12X
  2. Xiaomi Civi 1S
  3. Redmi K30 4G
  4. Redmi Note 11T Pro+
  5. Redmi Note 10 Pro 5G
  6. Mi 11
  7. POCO X3 Pro
  8. POCO M5s
  9. Redmi Note 11 Pro 4G
  10. Mi Pad 5
  11. Mi 10T Lite
  12. POCO C40+
  13. Mi 11 Pro
  14. POCO F3 GT
  15. Redmi Note 11S 5G
  16. Redmi Note 10 Lite
  17. Redmi 10A
  18. Redmi Note 11S
  19. Redmi Note 12 4G NFC
  20. Redmi Note 10 Pro Max
  21. Redmi K40S
  22. Redmi 10 5G
  23. Mi 10S
  24. Redmi Note 11
  25. Redmi K30 Pro
  26. Xiaomi Civi 2
  27. Mi 11X Pro
  28. POCO F4
  29. POCO X3 GT
  30. Mi 12S
  31. Redmi Note 9 5G
  32. Mi MIX FOLD 2
  33. POCO M5
  34. POCO X3 NFC
  35. Redmi Note 10T 5G
  36. Mi 12
  37. Redmi Note 11 4G
  38. Redmi K50 Pro
  39. POCO F3
  40. Redmi Note 10S
  41. Redmi 9T
  42. Redmi Note 12 Discovery Edition
  43. Redmi Note 9T 5G
  44. Redmi K40
  45. Redmi 9 Power
  46. POCO C40
  47. Redmi 10
  48. Redmi Note 12
  49. Redmi Note 9 Pro 5G
  50. Mi 12T
  51. Mi Pad 5 Pro 5G
  52. Redmi K50 Gaming
  53. POCO X3
  54. POCO M4 Pro 5G
  55. Redmi 10 Prime+ 5G
  56. Mi 12S Pro
  57. Redmi Note 9 4G
  58. Redmi Note 11E
  59. Redmi 11 Prime 5G
  60. Redmi K30S Ultra
  61. Redmi Note 11 Pro 5G
  62. Mi 11i
  63. Redmi Note 12 Pro+
  64. POCO M4 5G
  65. Redmi 11 Prime
  66. POCO X4 Pro 5G
  67. Redmi K50i
  68. Mi 11X
  69. Mi 11 LE
  70. Mi 11 Ultra
  71. Redmi K40 Gaming
  72. Redmi Note 10T Japan
  73. Mi 10 Ultra
  74. Redmi Note 10 5G
  75. Redmi 10 Prime 2022
  76. Mi 12 Pro
  77. Redmi 10 Power
  78. Mi 11 Lite 5G NE
  79. Redmi Note 10
  80. Redmi K40 Pro
  81. Redmi K30 Ultra
  82. Mi 10i 5G
  83. Xiaomi Civi
  84. Redmi Note 12 Pro
  85. Mi MIX FOLD 2
  86. Redmi K40 Pro+
  87. Mi 12T Pro
  88. Redmi 10 2022
  89. Mi 11 Lite 4G
  90. POCO M3
  91. Mi 10T Pro
  92. Redmi Note 12 5G
  93. Mi 12S Ultra
  94. Redmi Note 11 5G
  95. Mi 10 Lite Zoom
  96. Mi 13 Pro
  97. Mi 10 Pro
  98. Redmi Note 10 Pro
  99. POCO M3 Pro 5G
  100. Redmi K50
  101. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  102. Redmi 10C
  103. Redmi Note 11E Pro
  104. POCO X4 GT
  105. Redmi Note 11 SE
  106. Mi 13
  107. Redmi Note 11T 5G
  108. Mi Pad 5 Pro
  109. Mi 11i Hypercharge
  110. Redmi Note 8 (2021)
  111. Mi 10T
  112. Mi 11T
  113. Redmi K50 Ultra
  114. Mi 10
  115. Redmi Note 11R
  116. POCO M4 Pro 4G
  117. Mi 11T Pro
  118. Redmi Note 11T Pro
  119. Redmi 10 Prime
  120. Mi 12 Lite
  121. Mi Pad 5 Pro 12.4
  122. Mi 11 Lite 5G
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#xiaomi #прошивки #android 13 #miui 14
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