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Аналитики Travel Safety Index создали антирейтинг худших мест для туристических путешествий в 2023г
Наиболее полная информация, составленная на основе изучения целого ряда многочисленных факторов в сотнях странах и городах по всему миру
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Когда мы путешествуем, мы ищем приключения и новые впечатления, но безопасность всегда должна быть на первом месте. В свете последних событий, связанных с терроризмом, преступностью и эпидемиями, выбор места для путешествия стал ещё более важным. Именно поэтому The Swiftest создал Travel Safety Index – инструмент, который позволяет оценить уровень безопасности стран и городов, чтобы помочь вам принять более осознанные решения при выборе места для путешествия. Travel Safety Index – это рейтинг, который оценивает безопасность 136 стран и более 300 городов по всему миру. Индекс The Swiftest был создан, компанией, специализирующейся на анализе данных и прогнозировании в области туризма. Оценка безопасности стран и городов основывается на нескольких факторах, включая уровень преступности, риск террористических атак, здоровье и безопасность путешественников, риск природных катастроф и другие факторы, которые могут повлиять на безопасность путешествий.

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Travel Safety Index оценивает безопасность каждой страны и города на основе анализа данных, собранных из различных источников, включая правительственные отчёты, статистические данные, новостные источники и отчёты туристических компаний. Эти данные обрабатываются и анализируются, чтобы создать общую оценку безопасности. Оценка безопасности стран и городов представлена в виде числа от 0 до 100, где 0 означает наименее безопасное место, а 100 – наиболее безопасное. Числовая оценка сопровождается описанием уровня безопасности, которое помогает путешественникам лучше понять риск и принимать осознанные решения. В 2021 году Travel Safety Index провёл оценку безопасности 136 стран по всему миру. Среди наиболее безопасных стран оказались Исландия (91.1), ОАЭ (90.5), Сингапур (90.4), Катар (89.3) и Норвегия (89.0). Среди стран с наименьшей безопасностью оказались Сомали (21.5), Ливия (23.1), Сирия (27.3), Афганистан (28.3) и Йемен (29.3).

Однако, не стоит забывать, что безопасность – это не единственный фактор, который нужно учитывать при выборе места для путешествия. Например, страны с высоким рейтингом безопасности могут быть довольно дорогими для путешественников, тогда как более дешёвые страны могут иметь более низкий уровень безопасности. Среди наиболее безопасных городов в 2021 году оказались Токио (89.4), Сингапур (89.4), Осло (88.6), Штутгарт (87.3) и Цюрих (87.2). Среди наименее безопасных городов оказались Каракас (13.7), Дамаск (26.4), Луанда (28.8), Багдад (30.6) и Киншаса (32.7). Travel Safety Index может быть полезным инструментом для путешественников, которые хотят выбрать безопасное место для своего следующего приключения. Однако, как мы уже упоминали, безопасность – это не единственный фактор, который нужно учитывать при выборе места для путешествия. При выборе места для путешествия, следует учитывать свои индивидуальные потребности и предпочтения. Например, если вы хотите посетить город с богатой культурой и историей, то можете посмотреть рейтинг городов по этим критериям, а также учитывать их уровень безопасности.

Также, следует учитывать бюджет и доступность места для путешествия. Например, более безопасные страны и города могут быть дороже для путешественников, тогда как более дешёвые места могут иметь более низкий уровень безопасности. Кроме того, не стоит забывать учитывать сезонность и погоду, особенности местной кухни и культуры, а также доступность различных видов развлечений и активного отдыха. Travel Safety Index может быть полезным инструментом для оценки безопасности места, но он не является исчерпывающим руководством для выбора места для путешествия. Путешественники всегда должны быть осторожными и внимательными, следовать основным правилам безопасности и учитывать свои индивидуальные потребности и предпочтения при выборе места для путешествия. Ну а в итоге Южная Африка и Индия признаны менее безопасными странами для путешествия, тогда как Сингапур и Дания имеют высокий уровень безопасности и понравятся туристам. Отметим, что Россия в рейтинг не попала. 

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Есть несколько простых советов, позволяющих снизить опасности пребывания в той или иной стране. Перед поездкой изучите потенциальные проблемы и мошенничества в месте назначения, проверьте риск стихийных бедствий, соблюдайте меры предосторожности и инвестируйте в защитное снаряжение. Зарегистрируйте свою поездку в местном посольстве и сохраните информацию о нем. Путешествуйте с другом или членом семьи для повышения безопасности. Не храните все деньги в одном месте. Будьте осторожны с выбором места, где вы едите, наймите гида и сообщите родственникам о своих планах, не забывая о страховке. Подробности читайте по ссылке: https://theswiftest.com/travel-safety-index/

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#статистика #туризм
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DeathWish
15:09
Хм... А как же "незаконный оборот оружия и боеприпасов", уже отменили? Т.е. я тоже могу прикупить что-нить полезное в наше неспокойное время?(сарказм) Да, относительно мирный эквип(форма, обувь, одеж...
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