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В США заявили, что полностью вооружили Украину перед наступлением и уже теряют терпение
А между тем украинские политики рассказывают о существовании армии дронов-камикадзе
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Одна из ключевых и действительно рабочих стратегий введения в заблуждение миллионов людей по всему миру заключается в постоянном генерировании фейковых новостей. Сегодня сделать это гораздо проще, чем ещё десять лет назад, ведь кроме официальной прессы появились тысячи известных блогеров. Самостоятельность многих из них вызывает вопросы, а информация подаётся вперемешку со своеобразной кашей из слухов, фактов и придуманных новостей. Некоторые события преувеличиваются, тогда как значимость других преуменьшается. Делаются правильные акценты, а после весь этот мусор попадает в крупные издания, рассказывающие массовому читателю о несуществующих событиях, придуманных больной фантазией патриотов, фанатиков и просто проплаченных журналистов. Мир плотно подсел на подобные продукты, тогда как реальность интересует небольшое количество людей. 

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Американцам приятно думать, что их страна борется с террористами, коммунистами и диктаторами по всему миру, а после возводит там демократию по своему образу и подобию. К сожалению, память у населения США короткая, а иначе они бы задумались над тем, почему в Сирии, Афганистане, Ливии, Ираке и многих других странах, куда приходила демократическая армия дядюшке Сэма, творится хаос. Правительство Украины достаточно давно передало бразды правления в руки американских политиков, предпочитая распродавать доставшиеся после развала СССР заводы. Предприятий становится меньше, а прежние власти разобрали самые лакомые кусочки. Сегодня сливаются последние фабрики и заводы, ну а землю там уже давно переписали на нужных людей, поэтому остаётся только как можно дольше поддерживать конфликт. Похоже, правительство Украины готово ещё несколько лет забивать своих граждан на Донбассе, вот только у США нет столько времени. Судя по нервному тону отдельных политиков, янки теряют терпение.

Буквально вчера координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома прямо указал на то, что Украина не проводит наступательной операции не потому, что не может, а потому, что не хочет. По словам Джона Кирби, Америка поставила Киеве ровно столько военной помощи, сколько потребуется для ведения успешной операции на Донбассе. ВСУ получила 98% от заявленных партнёрами вооружений, а значит тот факт, что контрнаступления всё ещё нет, никак не связан с нехваткой танков, артиллерии или личного состава. Кирби заявил, что Киев обеспечен абсолютно всем, начиная от артиллерии, и оканчивая подготовкой резервов. Инструкторы НАТО провели масштабную работу, что позволяет надеяться на успешное наступление, ну а относительно сроков лучше спросить у Зеленского. Кирби ещё раз заверил собравшихся в том, что его страна и дальше будет оказывать Украине всестороннюю поддержку и предположил, что наступление может начаться в самое ближайшее время. В США явно недовольны медлительностью Киева, но пока ограничиваются двусмысленными намёками. 

Украинские политики не согласны с такой постановкой вопроса и утверждают, что получили слишком мало, пытаясь раскачать европейских бюрократов. Например, буквально позавчера президент Украины отправился для этой цели в Финляндию, а после полетел в Нидерланды. Поговаривают, что Зеленский не решился возвращаться в Киев, опасаясь ответного удара за прилёты беспилотников по Кремлю. Вполне возможно, но суть от этого не меняется, ведь США откровенно говорят о том, что поставки вооружения не прекратятся. Ну а пока наступательная операция не началась, крайне любопытными деталями поделился министр цифровой трансформации Украины. Михаил Федоров отметил, что подготовка операторов дронов идёт ускоренными темпами. По состоянию на начало мая ВСУ имеет около 10 тысяч специалистов, способных взять на себя управление самыми различными аппаратами. Всего на подготовку личного состава потрачено 325 миллионов долларов, ну а деньги получены из различных европейских фондов. Сегодня на территории Украины обучение операторов беспилотников ведут сразу 20 школ, а темпы продолжают нарастать. 

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Точных данных о том, сколько всего у Киева в наличии дронов-камикадзе, в прессе нет. Согласно некоторым слухам, наступательная операция будет проходить при массированном налёте БПЛА на регионы России, что позволит отвлечь значительные резервы от ВСУ.

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#сво #политика
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