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Россия может стать столицей майнинга – фермеры строят электростанции и ожидают роста курса Биткоина
Ожидается массовая релокация зарубежных майнеров в Россию
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Есть мнение, что по итогам 2023 года Биткоин может выйти за пределы 40 тысяч долларов, а к концу 2024 подорожать свыше 100 000. Некоторые прогнозы основаны на математических моделях, тогда как другие учитывают эмпирические факторы, и построены на скользящих и кривых, описывающих динамику перепадов курса на протяжении длительных отрезков времени. Но если многочисленные теории и предположения вызывают ожесточённые споры между аналитиками, то большая часть сообщества сходится во мнении, что халвинг приведёт к неминуемому росту курса цифрового золота. Поскольку криптовалюты появились относительно недавно, то период наблюдений, а значит и выводы имеют весьма ограниченный период. И всё же, каждый раз, когда количество монет в блоке уменьшалось в 2 раза, Биткоин начинал дорожать. Рост стоимости продолжался до тех пор, пока выгодность майнинга не возвращалась в привычные рамки, а значит можно заявить о том, что именно фермеры являются одной из движущих сил, определяющих курс цифрового золота. 

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Ну а 2022 год оказался крайне сложным для отрасли, поскольку майнеры столкнулись сразу с несколькими вызовами. Вначале курс первой криптовалюты обвалился на 70%, что привело к падению доходов. Ну а поскольку значительная часть фермеров не имела живых денег, то возникли сложности в кредитными организациями. В 2021 финансовые институты охотно шли на контакт с майнерами, а в 2022 потребовали платить проценты в соответствии с заключёнными договорами. Крупные компании начали распродавать накопленные Биткоины, что только усилило давление на рынок и привело к снижению курса, а дорожающее электричество и вовсе снизило доходы до минимума. Оставшиеся на плаву смогли купить дешёвое оборудование для добычи цифрового золота, а сегодня активно наращивают производственную базу. К примеру, в США майнеры уже получают электричество из атомной электростанции, ну а в Бутане и вовсе построят гидроэлектростанцию, энергия от которой на 100% пойдёт на обеспечение нужд фермеров. Общая мощность достигнет 100 МВт, а объект будет готов начать работу уже осенью 2023 года. 

Не сидит без дела и российская BitRiver. Как ранее стало известно, компания планирует возведение электростанции в Бурятии, а строительство идёт в тесном взаимодействии с государством. В регионе отмечают, что гибкий подход к налогообложению и «прогрессивное законодательство» позволит России занять лидирующие позиции в отрасли. Похоже, такого мнения придерживаются многие участники рынка, называя основные причины происходящих перемен. Прежде всего нужно понимать, что финансовый рынок не благоприятствует инвестициям в американскую экономику. Падение нескольких банков и балансирование на грани дефолта не добавляет очков правительству Байдена. Никто не сомневается, что Америка снова повысит потолок госдолга на 1.5 триллиона долларов, а ФРС напечатает нужное количество облигаций. Но доверие к банковской системе подорвано, а многие инвесторы пытаются найти тихую гавань, где миллионы и даже миллиарды долларов будут не только сохранены, но и приумножены. Ну а поскольку многие аналитики полагают, что Биткоин будет дорожать, то инвестиции в криптовалюту растут. 

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Майнеры тонко чувствуют перемены в обществе, а крупные компании закупают оборудование для добычи Биткоина ещё более внушительными темпами, чем это было в 2021 году. Что до привлекательности России, то здесь на первое место выходит дешевизна электричества. Стоимость энергии в большинстве регионов мира намного меньше, а постоянные сезонные перепады температуры сильно мешают работать. Например, в США прошлым летом в нескольких штатах было запрещено заниматься майнингом, а аналогичные запреты вводятся в Казахстане и других странах. В нескольких регионах РФ наблюдаются излишки энергии, а холодный климат способствует снижению затрат на отведение тепла от гигантских ферм. Ожидается, что в ближайшее время Россия будет генерировать до 18% всех Биткоинов, что потребует 3.95 ГВт энергии, стоимостью 128 миллиардов рублей. Что любопытно, эксперты прогнозируют приток не только отечественных инвестиций, но и массовую релокацию уже рабочих мощностей с других стран. В настоящее время возникают вопросы относительно криптовалютного законодательства. Известно, что правительство и регулятор не будут ужесточать правила ведения бизнеса, но до тех пор, пока закон не будет принят, ожидать резкого притока инвестиций в добычу Биткоинов на территории РФ всё же не стоит.

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#майнинг #криптовалюты #биткоин
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