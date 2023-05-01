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Пресса США: провал наступления ВСУ приведёт к падению фронта и захвата юга Украины армией РФ
А между тем в Киеве строят планы насильственной украинизации жителей Крыма
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Есть множество примеров того, как люди различных национальностей уживаются в одной стране. Давайте сегодня обойдёмся без примера России, ведь даже среди стран Европы есть государства, где мирно уживаются религии и культурные традиции целых народов. Взять хотя бы Швейцарию, где каждый кантон устанавливает не только официальный язык, но и следит за тем, чтобы права меньшинств не нарушались. Так, официальными считаются немецкий, французский и итальянский, тогда как никому и в голову не придёт закрывать английские, китайские и любые другие школы, где обучение ведётся на языке меньшинств. При этом население кантона обязано вести документацию и говорить в государственных учреждениях на официальном языке с учётом мнения большинства.

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И вот здесь нужно понимать, что первая проблема, с которой столкнулось население Украины – это невозможность обучения на русском языке и насильственное навязывание чуждой культуры. Вначале это происходило довольно мягко, поэтому население не испытывало неудобств, но с каждым годом тиски становились всё теснее, а в какой-то момент образование и вовсе стало полностью украинским. Русские школы оставались, но были малочисленны, при этом как минимум 70% населения Украины использует в быту исключительно русский язык. Вы удивитесь, но даже главные ненавистники России приходя домой разговаривают с женой по-русски, а одним из регионов, где киевские ястребы пытались сломать хребет населению должен был стать Крым. Планы украинизации были масштабными, но полуостров перешёл под контроль России, что сделало невозможными любые попытки заставить миллионы крымчан говорить на чуждом им языке. Похоже, несмотря ни на что, в Киеве до сих пор не перестали мечтать о захвате Крыма, о чём поведал глава организации «Меджлис» (признана в РФ экстремистской и запрещена). Рефат Чубаров рассказал, что первым делом после получения контроля над полуостровом его переименуют в «Объект №6». Ну а спустя какое-то время и вовсе вернуть старое название «Ахтияр». Также придётся дать новые имена всем городам Крыма, а особенно Севастополю, где находится Черноморский флот. 

По словам Рефата Чубарова, будет введён тотальный запрет на русский язык. Политик планирует заставить жителей Крыма перестать разговаривать на русском даже в быту, ну а официальным стандартом станет украинский и татарский. Чубаров уверен, что случится это уже в 2023 году, планируя массовые расправы над тем, кто окажется негласен с его культурной и языковой политикой. Политик полагает, что шанс вернутся в Крым представится после успешного контрнаступления, а вот в американском Институте изучения войны (ISW) полагают, что на фронте всё складывается не так радужно, как надеются украинские политики. Аналитики полагают, что сегодня Россия готовится к контрнаступлению. Так, уже несколько месяцев подготавливается личный состав, накапливаются резервы в живой силе и технике. Также формируются склады с боеприпасами и выстраиваются логистические цепочки. Но куда интереснее факт создания местных администраций, которые возглавят тот или иной регион после успешного контрнаступления.

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Напомним, после начала СВО армия РФ предпочитала договариваться с властями городов. В результате несколько областей остались за спиной, а диверсионные группы превратились в настоящую проблему. Похоже, на этот раз российское правительство сделало правильные выводы, поскольку готовит не только наступательную операцию, но и смену чиновников, которые возглавят тот или иной регион после перехода его под контроль России. Аналитики ISW отмечают, что сегодня вероятность успеха украинского наступления уже не считается такой высокой, как несколько месяцев назад. Несмотря на то, что Киев получил много техники и танков, часть ещё не добралась до Донбасса, тогда как другая вынуждена затыкать щели, образовавшиеся в Бахмуте и других направлениях. В Пентагоне уже не ставят всё на Киев, ну а американские эксперты не исключают, что в ходе контрнаступления армия РФ займёт всю Запорожскую и Херсонскую области. Вполне возможно, что фронт ВСУ и вовсе рассыпается, что приведёт к утере контроля над югом страны, но пока об этом говорить слишком рано. Отметим, что если подобные мысли приходят в голову аналитиков ISW, то сценарий уже из области фантастического перешёл в реальный. 

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#аналитика #сво #политика
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