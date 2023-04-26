Якобы, аналитики из Института изучения войны (ISW) слили данные прессе раньше времени

Не проходит и дня, что бы ведущие американские издания не опубликовали горячий материал с обсуждением сроков наступательной операции Украины. Приводятся противоречивые факты, а иногда авторы одного и того же новостного агентства могут выдвигать прямо противоположные прогнозы завершения весеннее-летней компании. Пожалуй, единственное, в чём сходятся все эти эксперты, так это в оценке последствия для Украины в случае поражения. Многие аналитики полагают, что на карту поставлена поддержка со стороны Европы и США. Старый свет раздирают противоречия между востоком и западом, тогда как в США на носу выборы президента. Трамп постоянно подливает масла в огонь, а Байден решил баллотироваться на второй срок. Шутки о здоровье сонного Джо становятся всё более грубыми, а поражение ВСУ приведёт к тому, что Байдену просто нечего будет предъявить своим избирателям. Проще говоря, за время конфликта в Украину влиты десятки и даже сотни миллиардов долларов, а результата нет, что делает шансы на переизбрание близкими к нулю.

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На самом деле пока ни о каком контрнаступлении речь не идёт, поскольку многие здравые эксперты указывают на неблагоприятные погодные условия. Дело в том, что на немалая часть дорог на Донбассе превратилась в непроходимую трясину после апрельских дождей, а почва раньше середины мая не высохнет. Но это при условии прихода тёплой погоды, тогда как по прогнозам синоптиков дожди в регионе могут продолжиться ещё долго. В связи с этим у ВСУ не остаётся ничего другого, как прощупывать российские войска при помощи разведки боем. Несколько дней назад многочисленные источники уверяли своих читателей в том, что украинский десант был успешно переброшен на левую сторону Днепра и выступил в сторону Цюрупинска (сегодня называется Алешки). И вот тут и произошло весьма странное событие. Слухи об успешной диверсионной группе ВСУ подхватили аналитики из Института изучения войны (ISW). Якобы, украинские войска удачно закрепились на левом берегу Днепра и уже совсем скоро получат контроль над Цюрупинском.

Согласно информации Минобороны РФ, атака действительно имела место, но была зафиксирована заранее, а диверсионная группа рассеяна. Казалось бы, ничего нового, ведь украинские бойцы постоянно пытаются высадиться на левый берег Днепра, теряя личный состав и технику. И вот тут неожиданное заявление сделала глава пресс-центра Сил обороны ОК «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. Дама отметила, что форсирование такой широкой реки требует особых навыков и должно происходить в полном информационном вакууме. А между тем представители ISW прознали о подготовке диверсионных действий заранее, а после первых успешных действий слили информацию прессе. Гуменюк пожурила иностранных аналитиков за недостаточное терпение и впредь попросила не допускать подобных оплошностей, позволив ВСУ действовать скрытно. Неясно, как всё произошло на самом деле, но со слов главы пресс-центра Сил обороны ОК «Юг» ВСУ складывается следующая картина. Якобы, ДРГ успешно пересекли Днепр, а после расположились там в ожидании дальнейших распоряжений, вот только американские аналитики раньше времени раструбили о подвиге украинских солдат. Российское командование прочло материал и нанесло удар по скрывающимся в топях диверсантам.

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Всё это выглядит очень сомнительно, но в данном случае оставим заявления чиновника такого высокого уровня без критики. В то же время многие российские эксперты говорят о том, что попытка форсирования Днепра на нескольких направлениях вполне реальна. Сделано это может быть крупными силами, что приведёт к блокированию российского гарнизона на Кинбурнской косе. Цель может состоять как в отвлечении внимания, так и с намерением добиться победы хотя бы на одном направлении. Ну а тот факт, что командование в Киеве не пожалеет личный состав, не вызывает сомнений. В пример можно привести так называемую «Андреевскую кишку». Сухой Ставок был превращён в укреплённый плацдарм, куда много месяцев подряд стекались тысячи новобранцев. По мнению украинских генералов, за счёт постоянных атак со стороны этого района удалось держать российскую группировку в Херсоне в постоянном напряжении, а в последствие взять город под контроль. Ну а тот факт, что в «Андреевской кишке» погибло порядка 20 тысяч человек, никого не волнует.