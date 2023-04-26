Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Украинское командование обвинило в провале наступления на Алешки американского «крота»
Якобы, аналитики из Института изучения войны (ISW) слили данные прессе раньше времени
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Не проходит и дня, что бы ведущие американские издания не опубликовали горячий материал с обсуждением сроков наступательной операции Украины. Приводятся противоречивые факты, а иногда авторы одного и того же новостного агентства могут выдвигать прямо противоположные прогнозы завершения весеннее-летней компании. Пожалуй, единственное, в чём сходятся все эти эксперты, так это в оценке последствия для Украины в случае поражения. Многие аналитики полагают, что на карту поставлена поддержка со стороны Европы и США. Старый свет раздирают противоречия между востоком и западом, тогда как в США на носу выборы президента. Трамп постоянно подливает масла в огонь, а Байден решил баллотироваться на второй срок. Шутки о здоровье сонного Джо становятся всё более грубыми, а поражение ВСУ приведёт к тому, что Байдену просто нечего будет предъявить своим избирателям. Проще говоря, за время конфликта в Украину влиты десятки и даже сотни миллиардов долларов, а результата нет, что делает шансы на переизбрание близкими к нулю. 

реклама

На самом деле пока ни о каком контрнаступлении речь не идёт, поскольку многие здравые эксперты указывают на неблагоприятные погодные условия. Дело в том, что на немалая часть дорог на Донбассе превратилась в непроходимую трясину после апрельских дождей, а почва раньше середины мая не высохнет. Но это при условии прихода тёплой погоды, тогда как по прогнозам синоптиков дожди в регионе могут продолжиться ещё долго. В связи с этим у ВСУ не остаётся ничего другого, как прощупывать российские войска при помощи разведки боем. Несколько дней назад многочисленные источники уверяли своих читателей в том, что украинский десант был успешно переброшен на левую сторону Днепра и выступил в сторону Цюрупинска (сегодня называется Алешки). И вот тут и произошло весьма странное событие. Слухи об успешной диверсионной группе ВСУ подхватили аналитики из Института изучения войны (ISW). Якобы, украинские войска удачно закрепились на левом берегу Днепра и уже совсем скоро получат контроль над Цюрупинском. 

Согласно информации Минобороны РФ, атака действительно имела место, но была зафиксирована заранее, а диверсионная группа рассеяна. Казалось бы, ничего нового, ведь украинские бойцы постоянно пытаются высадиться на левый берег Днепра, теряя личный состав и технику. И вот тут неожиданное заявление сделала глава пресс-центра Сил обороны ОК «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. Дама отметила, что форсирование такой широкой реки требует особых навыков и должно происходить в полном информационном вакууме. А между тем представители ISW прознали о подготовке диверсионных действий заранее, а после первых успешных действий слили информацию прессе. Гуменюк пожурила иностранных аналитиков за недостаточное терпение и впредь попросила не допускать подобных оплошностей, позволив ВСУ действовать скрытно. Неясно, как всё произошло на самом деле, но со слов главы пресс-центра Сил обороны ОК «Юг» ВСУ складывается следующая картина. Якобы, ДРГ успешно пересекли Днепр, а после расположились там в ожидании дальнейших распоряжений, вот только американские аналитики раньше времени раструбили о подвиге украинских солдат. Российское командование прочло материал и нанесло удар по скрывающимся в топях диверсантам.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Всё это выглядит очень сомнительно, но в данном случае оставим заявления чиновника такого высокого уровня без критики. В то же время многие российские эксперты говорят о том, что попытка форсирования Днепра на нескольких направлениях вполне реальна. Сделано это может быть крупными силами, что приведёт к блокированию российского гарнизона на Кинбурнской косе. Цель может состоять как в отвлечении внимания, так и с намерением добиться победы хотя бы на одном направлении. Ну а тот факт, что командование в Киеве не пожалеет личный состав, не вызывает сомнений. В пример можно привести так называемую «Андреевскую кишку». Сухой Ставок был превращён в укреплённый плацдарм, куда много месяцев подряд стекались тысячи новобранцев. По мнению украинских генералов, за счёт постоянных атак со стороны этого района удалось держать российскую группировку в Херсоне в постоянном напряжении, а в последствие взять город под контроль. Ну а тот факт, что в «Андреевской кишке» погибло порядка 20 тысяч человек, никого не волнует. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #сво #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украинский генерал пояснил, почему бойцы ЧВК «Вагнер» побеждают ВСУ в Бахмуте
Ланцет перехватил пальму первенства у Герани – армия РФ сменила тактику применения дронов-камикадзе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пилот F-35 высказал своё неудовольствие из-за активированного "режима невидимки" российских сил ПВО
25
Американские тяжело бронированные БМП M2A2 Bradley уже на Донбассе с новым сезонным камуфляжем ВСУ
23
Стало известно сколько получают бойцы ЧВК "Вагнер" - оклад от 240 тыс. рублей + премии
10
В сети появилась фотография Су-35 в "режиме зверя" с полным комплектом подвесного вооружения
4
В 14-м поколении процессоров Intel Core возможно объединение семейств Meteor Lake-S и Arrow Lake-S
+
Колонна немецких Leopard 2A4 в зоне проведения российской спецоперации попала на видео
8
GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1660 Super – стоит ли переплачивать 5000р за трассировку лучей
1
Минобороны Великобритании: Снаряды с обеднённым ураном уже отправили Украине
19
Процессоры Intel Meteor Lake для настольных ПК будут представлены только моделями Core i3 и Core i5
1
Глава Google рассказал о последствиях активного развития искусственного интеллекта
+
САУ 2С35 "Коалиция-СВ" может поступить в действующие войска лишь в конце 2023 года или позже
7
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
88
Продление «зерновой сделки» под угрозой: МО РФ заявило, что Украина опять использовала порт Одессы для осуществления терактов
2
Смартфон Pixel 8 Pro может получить большой сенсор камеры
+
Обновлённый Т-72 выдержал попадание двух украинских беспилотников-камикадзе и остался в строю
3
Bloomberg: Украина положила взгляд на артиллерийский арсенал Южной Кореи
2
Функционирование ChatGPT стоит $700 тысяч в сутки
4
Спрос на ноутбуки будет оставаться слабым до конца года
1
Почему в магазинах РФ стоит воздержаться от покупок видеокарт AMD, и что не так с Radeon RX 7900 ХТХ
8
Какие задачи в СВО выполняет «Армата», и стоит ли ожидать танковую дуэль с Leopard 2 и М1 Abrams
3

Популярные статьи

ВСУ пытаются остановить российские Ланцеты установкой металлических сеток, но не судьба
9
На Западе оценили появление Т-14 "Армата" в зоне спецоперации
9
Западные технологические гиганты неспособны противостоять китайскому рынку микросхем - Asia Times
+
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
35
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows 10 и 11 в 2023 году
9
Иран взломал сразу два самолета-шпиона вблизи своих воздушных границ и заставил всплыть подлодку США
3
Илон Маск - невероятный сказочник или гений нашего времени
37
8 лучших материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X весной 2023 года
6
США развернули БПЛА-невидимку RQ-170 для шпионажа за позициями ВС РФ в Крыму и на Донбассе
+
Как мировое правительство борется с перенаселением планеты
19

Сейчас обсуждают

Илья Бондаренко
16:29
А ничего что наемничество незаконно ?
Стало известно сколько получают бойцы ЧВК "Вагнер" - оклад от 240 тыс. рублей + премии
Mixail80
16:27
и русалки... :)
В Великобритании считают, то Севастопольскую гавань охраняют боевые дельфины
Za9c
16:25
За обзор спасибо. По картчоке как и вся линейка 40** от нвидии вышла дорогой и хреновой. Памяти опять не доложили, прайс залупили конский. Если смотреть все зарубежные обзоры, то в комментах пишут одн...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
32Влад32
16:24
А не пошел бы ты?
Обновлённый Т-72 выдержал попадание двух украинских беспилотников-камикадзе и остался в строю
Китя.
16:11
Фанатам NVIDIA. Насыпали памяти мало. тем самым отыквели кучу видеокарт вплоть до 4070ti. а фанаты ликуют молятся. только их на ипал Хуанг как последних ложек. они это осознают прекрасно. только призн...
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
Бот_Пригожина_308
16:08
Одноклассник от Боинга (737 Max) стоит от 120 млн долларов (почти 10 млрд рублей). Тут автор приврал о ценах.
Новейший российский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей
Deneb inside
16:02
ахаха, клоуны и сами минусят
Новейший российский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей
evsapelkin
16:01
Некогда классный артист и нормальный человек превратился в наркомана и самодура . Это страшно когда человек превращается в животное . Сливать свой народ и сосать у Байдена , это учесть всей Окраины н...
Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Зеленским
yurymerkulov
15:56
А бомбят Украину дирижабли Киров.
В Великобритании считают, то Севастопольскую гавань охраняют боевые дельфины
grom9000
15:53
Поэтому их и не покупают
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем