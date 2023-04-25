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Российские снайперы используют плащи-невидимки, скрывающие их от лучших тепловизоров НАТО
Информацией поделились журналисты издания Defence Express
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Вчера наши читатели могли ознакомиться с некоторыми фактами, которые раскрыл один из российских снайперов, занимающий позиции в районе Кременной. По его словам, высокая вероятность ответного огня из миномётов делает нежелательным выход на позиции в дневное время, тогда как ночью открываются новые возможности, поскольку в это время суток украинская артиллерия молчит. Снайпер рассказал, что помогает брать опорные пункты, а скорость зависит от того, кто стоит на позициях по ту сторону баррикад. В случае, если это представители так называемых набатальонов, проходивших многомесячную подготовку в лагерях НАТО, то приходится потратить до 50 минут, тогда как необученные бойцы территориальной обороны сдают позиции за 15 минут. Сам снайпер умолчал о своём вкладе в штурм опорных пунктов, ну а недавно в издании Defence Express появились любопытные подробности на эту тему. 

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Оказывается, в последнее время украинские диверсионные группы, долгое время бодро рассекающие по местным лесам, столкнулись с повышенной активностью снайперов, а также слишком высокой результативностью и невозможностью вычислить направление и нанести ответный удар. Западная пресса отмечает, что в руках украинских бойцов находятся одни из самых лучших тепловизоров НАТО. Это Coral Hand-handed Long Range Thermal Imager (LRTI), стоимостью 50 тысяч долларов за единицу. Ещё в 2022 году США отправили на Донбасс около 5 тысяч подобных приборов, каждый из которых способен фиксировать тепловые излучения с высокой точностью на расстоянии 3.5-7.5 километра. Эффективность зависит от погодных условий, рельефа и типа местности, но применение его в ласах под Кременной дало сбой. Оказывается, украинские солдаты даже ночью не могут увидеть российских снайперов, а проблемой заинтересовались эксперты в Пентагоне. В Defence Express отмечают, что речь идёт о камуфляже, который не так давно получили русские снайперы, что препятствует вычислению позиций и нанесению ответного удара.

В прессе пишут, что ранее тепловизоры LRTI не сталкивались с такой проблемой, поскольку обладают повышенной чувствительностью, ну а сами журналисты уверяют, что русские получили какие-то специальные плащи-невидимки, обладающие теплоизоляционной прослойкой. Она настолько эффективна, что скрывает человека, делая его невидимым для высокоточного оборудования. Кстати, у НАТО действительно нет ничего лучше (не только у НАТО), поэтому в Пентагоне пытаются понять, насколько новая угроза способна ослабить потенциал американских сил быстрого реагирования. По данным Defence Express, стоимость одного плаща российского производства равна 47 долларам, что на порядок дешевле аналогов американской разработки. Вот только украинские солдаты предпочитают воздержаться от ношения подобной амуниции. Причина в особенностях ткани, поскольку уже через полчаса можно получить тепловой удар, тогда как снайпер может пролежать в плаще без движения несколько часов. 

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Вот только снайпер должен находиться в таком состоянии всю ночь, а значит каким-то образом была решена проблема теплоотвода. В Defence Express приводят заявления главы якутской компании «Хоту Тент». Якобы, там выпустили специализированный термокомуфляж, способный скрывать расположение человека с расстояния двух метров. Западные эксперты полагают, что российские плащи имеют многослойную структуру, а значит один или несколько слоёв служат для поглощения инфракрасного излучения, тогда как другие могут рассеивать или отталкивать тепловые сигнатуры. В результате тепловой фон не выходит за границы допустимых помех, что позволяет снайперу пробыть на позиции всю ночь. Технология достаточно сложная и может быть основана на графене либо других материалах. В последние годы учёные по всему миру рапортовали о создании уникальных материалов. Не исключено, что для пошива плащей для снайперов использовалась одна из таких разработок. В целом журналисты Defence Express призывают не паниковать раньше времени и уверяют в том, что технологии России находятся на низком уровне по сравнению с разработками США. Если вы пролистаете главную страницу нашего сайта, то обязательно отыщите адептов превосходства США на Россией во всех сферах. Похоже, эти ребята начитались американской прессы и в частности Defence Express. 

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#сво #военные технологии
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