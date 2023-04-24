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Пригожин отдал приказ не брать пленных – что вынудило основателя ЧВК «Вагнер» пойти на такой шаг
Судя по тем данным, что доступны прессе, украинские военные не только не берут пленных, но и расстреливают тяжелораненых
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Конфликт в Украине станет отправной точкой в создании новых международных правовых основ по целому ряду причин. Прежде всего будут пересмотрены глобальные отношения между ключевыми игроками. Европейские лидеры открыто нарушили подписанные соглашения, намеренно вводя Россию в заблуждение. Речь об откровениях Оланда и Меркель. Президент Франции и канцлер Германии признались в том, что Минские соглашения были подписаны только для того, чтобы дать время Украине нарастить свою военную мощь. В то же время Москву просто обманывали и не предпринимали никаких шагов по снятию блокады с Донбасса и прекращения там боевых действий. Не стоит забывать об экономических последствиях, ведь страны Запада показали, что готовы нарушить основополагающие принципы частной собственности, если того потребует политическая конъюнктура. Не стоит забывать о санкциях и громких заявлениях местных элит, многие из которых открыто говорят о необходимости победить Россию на поле боя. Ну а среди насущных проблем, требующих внимания международного сообщества – гуманитарные принципы, нарушение которых стало тотальным. 

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С первых дней СВО обе стороны начали говорить о бойцах, взятых в плен. Вот только российская армия придерживается правовых основ, основанных на Женевской конвенции, тогда как в даже в правительстве Украины не раз призывали убивать военнопленных, оправдывая подобные поступки теми или иными причинами. Скромные попытки разобраться в ситуации делали представители ООН, но поскольку организация находится под тотальным контролем со стороны США, то все инициативы сошли на нет. Ни одно громкое убийство российских солдат, попавших в руки к ВСУ, не получило порицания от международного сообщества, а так называемый международный трибунал тихо помалкивает в сторонке и делает вид, что вообще ничего не происходит. Как вы могли слышать, на праздник Пасхи Пригожин отдал приказ передать украинской стороне 130 пленных, которые были взяты в Бахмуте или близлежащих сёлах. Всё бойцы вернулись в Украину 16 апреля, а в ответ основатель ЧВК «Вагнер» ничего не просил, назвав это актом доброй воли. Похоже, в Киеве довольно специфически относятся к таким понятиям, как добрая воля, поскольку недавно в прессе появилась видеозапись, на которой украинские вояки говорят о необходимости добить тяжелораненого бойца ЧВК «Вагнер». 

Некий командир подразделения с позывным Цербер заявляет, что пленных не берёт и требует расстрелять солдата. Информация попала в СМИ 23 апреля, ну а журналисты обратились с комментариями к Пригожину. Основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что слышал перехват ещё до того, как он оказался доступен прессе и в целом знаком с ситуацией, когда украинские солдаты не следуют Женевской конвенции. Пригожин полагает, что перед нами очередное нарушение гуманитарного права, которое должно вызвать реакцию международного сообщества и привести к негативным последствиям для Киева. Пригожин пока не готов назвать имя бойца, который получил тяжёлое ранение и попал в руки к ВСУ. Больше информации появится в ходе расследования всех обстоятельств дела. При этом основатель ЧВК напоминает, что за всё время вооружённого конфликта делал всё возможное для соблюдения гуманитарного права. Попавших в плен кормили, а в ходе различных договорённостей обменивали на российских солдат. Все пленные получали необходимое лечение, а сам Пригожин говорил о важности принципов гуманизма. 

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Похоже, после систематических нарушений Женевской конвенции со стороны Украины, было принято решение не брать пленных. По данным журналистов. ЧВК «Вагнер» будет зачищать территорию, а сам Пригожин отметил, что он вводит закон 300-го, что приведёт к полному к уничтожению всех сил противника на поле боя. Стоит понимать, что на стороне ВСУ есть не только отмороженные националисты без моральных принципов. Большая часть – это люди с улиц, которые пришли на фронт не по своей воле. У всех у них есть семьи и дети, а у большинства не было другого выбора, поскольку по закону уклонистам светит тюремное заключение. Мы будем следить за ситуацией, поскольку принципы человечности – это одно из ключевых отличий, что делает нас людьми. Больше информации вы можете почерпнуть по ссылке: https://t.me/concordgroup_official/831%3Cbr%20/%3E

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