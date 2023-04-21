Украинская армия не прекращает попыток вернуть контроль над трассой в Часов Яр

По данным The Washington Post, американское правительство уже не раз предлагало президенту Украины оставить Бахмут (ранее назывался Артёмовск), сохранив боеспособность армии и тысячи жизней стоящих там бойцов. Якобы, в Пентагоне уверены, что ВСУ в любом случае придётся покинуть город, а сегодня происходит бездумное расходование ресурсной базы, восполнить которую не только сложно, но и дорого. При этом ЧВК «Вагнер» проводит наступательные операции, постоянно сжимая кольцо вокруг оставшихся солдат украинской армии. В прессе отмечают, что «музыканты» заняли около 90% городской застройки, но далеки от полного контроля над Бахмутом. Пригожин не готов называть сроки взятия города, указывая на ожесточённую борьбу за каждый дом. Украинские паблики отрицают многие факты, свидетельствующие о весьма специфической тактике ведения боя, прикрываясь мирными жителями. И всё же иногда в прессу попадают отрывочные кадры, позволяющие сделать те или иные выводы.

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На видео по ссылке ниже вы можете заметить короткий ролик, снятый одним из солдат ВСУ. Неясно, что хотел показать автор, но в кадр попал жилой дом, превращённый усилиями украинских войск в настоящую крепость. При внимательном рассмотрении на балконах можно увидеть позиции солдат, которые обустраивают там передвижные опорные пункты. Вокруг многоэтажки вырыты окопы, часть из которых ведёт напрямую в подвал и позволяет быстро перемещаться по периметру. Неясно, есть ли в доме люди, но бойцы ЧВК «Вагнер» часто рассказывают о том, что после взятия под контроль высоток, там можно обнаружить тела местных жителей, а иногда даже живых людей. Именно поэтому приходится штурмовать подобные здания без использования тяжёлой артиллерии. В сети есть видео, на которых можно заметить отношение украинских военных жителям Бахмута. Резонансным стало освобождение нескольких человек из подвала частного дома, в который местных согнали солдаты ВСУ. После этого они установили на входе растяжки, а также повесили гранаты. Фактически, шансов выйти из подвала живыми без помощи ЧВК «Вагнер» у людей не было. Смотреть видео по ссылке: https://www.gazeta.ru/army/news/2023/04/21/20259913.shtml

Ну а военкоры отмечают, что обстановка накаляется, ведь вчера «музыканты» перекрыли так называемую «дорогу жизни». Снабжение городского гарнизона полностью остановлено, а значит невозможен не только подвоз новых солдат, но и боеприпасов, что остро ставит перед оставшимися проблему снарядного голода и невозможность удерживать занятые позиции. По данным на утро 21 апреля сообщается о том, что ЧВК «Вагнер» ведёт ожесточённые бои в районе автотрассы О-0506. Именно она ранее служила для переброски подкреплений из Часова Яра. Дорога перерезана, но противник постоянно пытается контратаковать, поскольку именно это направление в настоящее время считается ключевым, а невозможность снабжения городской группировки сводит шансы сопротивляющихся на нет. По данным временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Яна Гагина, у оставшегося гарнизона ВСУ не так мало шансов. Некоторые группы пытаются прорваться из города с боем, другие – сдаются.

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По словам бойцов ЧВК «Вагнер», контролировать местность позволяют беспилотники оснащённые тепловизорами. При этом гораздо эффективнее задействовать такую технику ночью, поскольку в это время температура воздуха на поверхности земли снижается, а в итоге можно рассмотреть не только огневые точки, но и прячущихся снайперов. По выявленным позициям противника наносятся удары, а после штурмовые группировки зачищают область. В ролике ниже содержится небольшая часть города, снятая с дрона. Один из российских бойцов комментирует за кадром, указывая на места дислокации противника, ну а подобные вылеты производятся регулярно. Эксперты отмечают, что высокотехнологичные устройства доступны не только российским, но и украинским бойцам, поэтому приходится не только атаковать, но и оборонять уже занятые позиции. Например, ту самую «дорогу жизни», по которой шло снабжение группировки ВСУ в Бахмуте. Смотреть видео по ссылке: https://www.gazeta.ru/army/news/2023/04/21/20260027.shtml.