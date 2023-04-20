По некоторым данным "вагнеровцы" контролируют до 90% Бахмута

Предполагаемая наступательная операция Украины уже набила оскомину не только обывателям, но и экспертам. А между тем 30 апреля всё ближе, а значит многие аналитики по обе стороны океана напряглись в томительном ожидании. Есть все основания полагать, что ничего подобного не случиться, поскольку Украину накрыли дожди, а пробы грунта указывают на то, что провести широкомасштабное наступление не удастся до начала лета. При этом западные агентства указывают на то, что российские войска готовятся к отражению удара. Одним из рупоров демократии традиционно выступает Американский Институт изучения войны (ISW). Там сетуют на то, что Киев дал Москве слишком много времени, а в результате русские построили мощные фортификационные оборонительные сооружения на самых опасных участках фронта. Некоторые подобные опорные пункты имеют признаки эшелонированной обороны и тянутся на многие километры, а пройти такое расстояние без серьёзных потерь не представляется возможным.

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При этом в ISW уверяют, что наиболее вероятными остаются всего два направления удара. Прежде всего указывается в сторону юга, где дорога пролегает в Мелитополь, Бердянск с теоретической возможностью захвата Энергодара и Запорожской АЭС. В то же время важной для Киева остаётся попытка перерезать сухопутный коридор в Крым, что позволит провести очередную блокаду полуострова. Вторым направлением может стать Бахмут. Здесь собраны значительные силы, а командование ВСУ постоянно подбрасывает резервы, не теряя надежды перейти в контрнаступление. Эксперты ISW отмечают, что в городе наступление ведётся силами ЧВК «Вагнер», тогда как фланги и прикрытие входит в обязанности десантников регулярной армии. При этом оборонительные рубежи постоянно укрепляются, а недавно подразделения ВДВ получили тяжёлые огнемётные системы «Солнцепек». С их помощью планируется наносить критические удары по живой силе украинской армии, что сильно осложнит наступление.

Но куда более опасной тенденцией аналитики ISW считают координацию между ЧВК «Вагнер» и регулярными частями армии РФ. Судя по всему, кулак вокруг украинского гарнизона в Бахмуте сжимается, а возможностей для прорыва становится всё меньше. Сегодня в прессе писали о том, что силами нескольких механизированных подразделений была проведена попытка войти в город, но колонна попала под огонь российской артиллерии и бала рассеяна. При этом в самом городе «вагнеровцы» постоянно теснят ВСУ, а по некоторым данным российские войска контролируют до 90% Бахмута. Пригожин отмечает, что украинские бойцы сопротивляются ожесточённо, ну а сегодня Financial Times рассказала о том, насколько реальные события в городе отличаются от красивой картинки, которая демонстрируется официальным Киевом. Боец по имени Алексей рассказал, как он прибыл на позицию во взводе, насчитывающем 21 человек. После суток непрерывного обстрела со стороны ЧВК «Вагнер» в живых осталось только 3 человека. Американские журналисты сетуют на то, что ВСУ в Бахмуте потеряли большую часть подготовленных бойцов. Фактически, весь 2022 год страны НАТО обучали десятки тысяч украинских солдат, но президент бросил всё это в Бахмут, где от резервов не осталось и следа. Также там потеряно немалое количество оружия, а попытки доставить снаряды в город оборачиваются новыми потерями.

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Ну а на других участках фронта у ВСУ дела идут не так плохо, поскольку украинское командование умудряется не только накапливать силы и проводить наступательные операции локального характера, но и вести пропагандистскую деятельность. Так, ещё весной 2022 года было принято решение создать так называемый ЛГБТ-батальон. Туда принимали всех тех, кто имеет нетрадиционную половую ориентацию и готов стать символом демократии и гендерного равенства. В батальон часто заглядывали западные журналисты, а бойцы только и делали, что давали интервью, рассказывали о своей борьбе с Россией. Все солдаты получили специальный шеврон с единорогом, ну а совсем недавно батальон заметили на Кременском участке фронта. Российские бойцы рассказали о том, что взяли небольшой укрепрайон, где среди солдат обнаружился представитель того самого ЛГБТ-батальона. Судя по всему, дела с мобилизацией идут так плохо, что командованию ВСУ пришлось отправить в бой даже радужных бойцов гендерного фронта.