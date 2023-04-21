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Ryzen 5 7600X vs Ryzen 7 5800Х – выбираем лучший игровой процессор апреля для экономных геймеров
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К началу 2022 года AMD умудрилась занять 60% рынка настольных процессоров. Казалось, что положение Intel критическое, вот только целый ряд ошибок руководства красной команды и успешная 12-я серия свели на нет все предыдущие достижения AMD, поскольку уже к концу 2022 года за синими были немалые 60% рынка настольных процессоров. Скорее всего, если бы серия Ryzen 7000 оказалась успешной, то положение можно было бы быстро выровнять, вот только Лиза Су снова прохлопала клювом, а в итоге новинки принесли настоящее разочарование фанатам. 

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Давайте обойдёмся без рассказов о флагманах, поскольку все и так знают, что Ryzen 9 7950Х не претендует на звание самого быстро камня на рынке. Сегодня у нас другие герои, стоимость которых ниже. При этом речь о самом массовом секторе, а значит AMD не только может лишиться рыночной доли, но и потерять имидж среди потенциальных покупателей на многие годы вперёд. 

Итак, звание самого большого разочарования года смело можно отдать Ryzen 5 7600Х. Прежде всего обратите внимание на цену. Напомним, камень поступил в продажу за 300 долларов, но это в сытой Америке и без учёта налогов, тогда как в России подобный камень должен стоить от 400 долларов и дороже. Если посчитать по текущему курсу, то за Ryzen 5 7600Х просят меньше 300 долларов, а ведь в цену указаны налоги, таможенные сборы и многое другое. Очевидно, что у AMD огромные проблемы, раз она решила продавать совсем новый камень ниже рыночной цены. Что важно, сложности возникли даже не с тем, что аналог Intel быстрее. На самом деле там незначительная разница, а основная проблема заключается в том, что материнская плата и оперативная память обойдётся вам в копеечку. С DDR5 поделать ничего нельзя, ведь новый стандарт упрямо шагает по миру, а вот на материнские платы возлагались большие надежды. Инсайдеры уверяли, что новинки на чипсете А620 будут дешевле 100 долларов, что приведёт к удешевлению сборки на базе Ryzen 5 7600X. Вот только жадность и недальновидность сделали своё дело, а в результате впервые за многие годы у AMD появились материнские платы, имеющие ограничение до 65 Вт. Ryzen 5 7600X имеет нормальную производительность, но стал настоящим фиаско, поскольку собрать на его основе недорогую систему не представляется возможным. 

Что любопытно, за ту же сумму вы можете купить 8-ядерный Ryzen 7 5800Х. С одной стороны – вы теряете потенциал быстрого обновления за счёт того, что платформа АМ4 уже мертва. С другой – получаете возможность собрать скоростную систему здесь и сейчас, но потратить на это как минимум на 20 тысяч рублей меньше. А можно и вовсе сэкономить, если у вас уже есть рабочий компьютер на базе процессора Ryzen. Просто замените старый камень на Ryzen 7 5800Х, получив возможность порадовать себя выгодной и недорогой сборкой, которая раскроет потенциал видеокарты уровня GeForce RTX 3060 Ti и выше.  

Если вы думали, что Intel играет честно, то сильно ошиблись. Дело в том, что немалая часть успеха синих была связана с работой маркетингового отдела. Дело в том, что этим ребятам пришла в голову гениальная идея бить AMD при помощи наращивания ядер. Так многие камни получили малые ядра, что сделало их привлекательными в лице потенциальных покупателей. Апогеем маркетинговой машины Intel стал Core i5-13400F. Если не вдаваться в подробности, то здесь 10 ядер, а многие покупатели падки на цифры, поэтому именно Core i5-13400F считается одним из самых популярных процессоров в последние месяцы на мировом рынке. Мы рекомендуем думать головой, ну а Core i5-13400F сильно переоценён. Уж лучше купите что-то более быстрое и выгодное по цене.

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Ryzen 7 5700G не только на 2500 рублей дешевле, но и имеет целый ворох преимуществ. Начнём с того, что здесь 8 честных ядер, а скорость немного выше, чем предлагает Core i5-13400F. Мало того, данная модель Intel лишена интегрированного графического чипа, тогда как Ryzen 7 5700G предложит вам самую быструю встроенную видеокарту на рынке настольных процессоров. Это не значит, что новинки 2023 года станут доступны, но Мир танков и всякого рода стрелялки будут летать на вашем компьютере. Получается, что вам даже не потребуется видеокарта, но это частный случай, поскольку большая часть процессоров AMD предыдущего поколения всё же лишена встроенного графического чипа.

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