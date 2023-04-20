Речь идёт о мобильной версии, что делает тестирование ещё более интересным

NVIDIA не только умеет делать качественные продукты, но и обладает невероятной способностью продавать огромное количество товаров даже тогда, когда на рынке наблюдается спад. Обратите внимание, как Дженсен Хуанг ухватился за нейросети в 2023 году. Компания и до этого активно наращивала своё присутствие в данном сегменте, но титанические усилия главы зелёных заслуживают отдельного упоминания, ведь он сделал очень много для того, чтобы каждый программист, занимающийся разработкой и обучением искусственного интеллекта, захотел купить графический чип NVIDIA. Всё это не осталось без внимания инвесторов, ведь за несколько последних месяцев капитализация компании увеличилась на 40%, а высокопроизводительные чипы стоимостью 50 тысяч долларов пользуются невероятным спросом. Даже Илон Маск купил 10 000 штук, а значит продукт стоящий и не имеет аналогов.

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И вот здесь самое время обратить внимание на AMD. Красные присутствуют на рынке игровой графики, занимая жалкие 10% на конец 2022 года. Пока неясно, удалось ли Лизе Су отбить хотя бы пару процентов у своего родственника, но это не так важно, ведь доля мизерная и не влияет на общую расстановку сил. Создаётся такое ощущение, что AMD работает для галочки. Давайте перейдём к примерам, которые тесно связаны с нашим материалом. Итак, в начале 2022 года в продажу поступила серия мобильных процессоров Ryzen 6000, внутри которых скрывалась самая мощная встроенная графика в истории. Radeon 680M была невероятной. Если вы сомневаетесь, обязательно изучите тесты на этот счёт. Вы удивитесь, но интегрированный энергоэффективный графический чип выдаёт столько же виртуальных попугаев, как и GeForce GTX 1050 Ti. Некоторые скажут, что достижение несерьёзное, и будут неправы, ведь речь идёт о полноценной дискретной видеокарте, тогда как с другой стороны вся система ноутбука требует меньше энергии.

Вот только Radeon 680M прошла мимо геймеров, поскольку ноутбуков на основе этого процессора было мало, а несколько моделей получили просто заоблачные цены. Почему процессоры Ryzen 6000 не пошли в народ, неизвестно, ведь на тот момент не было недостатка в производственных мощностях. Если и есть какие-то внутренние проблемы, то нам об этом ничего не известно, ну а в текущем поколении инженеры красной команды разработали ещё более впечатляющую серию процессоров. Команда ETA PRIME получила в своё распоряжение новенький ноутбук ASUS TUF Gaming A15, внутри которого скрывается процессор Ryzen 9 7940HS. Прокачанная новинка вооружена встроенной графикой Radeon 780M, которая ещё быстрее прошлого поколения. Доступны 32 Гб оперативной памяти DDR5-5600, ну а мы предлагаем посмотреть ролик, авторы которого смогли получить впечатляющие показатели в различных играх. Прежде всего изучим синтетические тесты. Так, в 3DMark Fire Strike удалось получить больше 7350 баллов, тогда как в 3DMark Time Spy – почти 3200 баллов. Для сравнения, мобильна версия GeForce GTX 1050 Ti выдаёт ощутимо меньше, тогда как десктопная – больше. Но всё это детали, ведь есть тесты в играх. Отметим, что разрешение дисплея не менялось и было установлено на 1080р, тогда как настройки графики пришлось корректировать.

Counter-Strike: Global Offensive на высоких удалось достичь 160 кадров в секунду

GTA V на высоких выдаёт немалые 81 кадр в секунду

Forza Horizon 5 на высоких генерирует прекрасную картинку и 86 кадров в секунду

Из Fortnite на средних удалось выжать только 78 кадров в секунду

А вот Doom Eternal даже на средних смотрится неплохо, а встроенная графика набирает 83 кадра в секунду

Horizon Zero Dawn на средних смогла показать 69 кадров в секунду

А вот для Call of Duty: Modern Warfare 2 задействовалась технология масштабирования, за счёт чего количество кадров подпрыгнуло до 106 fps

Cyberpunk 2077 пошла только на средненизких, где получила 65 кадров в секунду. Что любопытно, результат удалось получить только путём разгона встроенного графического чипа. Изначально он работает на частоте 2.8 ГГц МГц, тогда как в разгоне вышел на стабильные 3 ГГц.

Энтузиасты отмечают, что God of War и Marvel’s Spider-Man Remastered не запустились, поскольку процессор новый, а нормального графического драйвера под Radeon 780M пока нет. Но даже без этого результат впечатляющий, поскольку перед нами действительно мощное решение. Очевидно, что настольная версия процессора могла бы быть в два раза быстрее и стать отличным драйвером для роста AMD, вот только никому в компании всё это не нужно. Инженеры создают лучшие на рынке продукты, ну а руководство ставит галочку и забывает о наработках уже через пару часов. Чем таким занята Лиза Су, остаётся только догадываться.

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